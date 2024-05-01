В 100 км от Мадрида находится один из самых древних и живописных городков Испании. Полчаса на поезде - и вы окажетесь в чарующей средневековой Сеговии. Посетите замок, ставший прообразом диснеевского

дворца, и прикоснитесь к эпохе Католических королей. Изучите пламенеющую готику кафедрального собора и рассмотрите древнеримский акведук. Обязательно попробуйте местный десерт - понче сеговиано, слоёный тортик с заварным кремом, марципаном и карамелизированным сахаром. Завершите экскурсию обедом в одном из колоритных ресторанов, где подают молочного поросёнка, приготовленного так, что его режут тарелками. Экскурсия включает поездку на высокоскоростном поезде и посещение ключевых достопримечательностей Сеговии. Билеты на поезд и входные билеты оплачиваются отдельно

за 1-2 человека или €85 за человека, если вас больше

от €170 за 1-2 человека или €85 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Встреча с волшебным замком, который вдохновил Уолта Диснея на создание его собственного. Вы осмотрите алькасар изнутри, увидите подлинные рыцарские доспехи, спальню и кабинеты Католических королей. А также подниметесь на вершину замка-крепости, чтобы увидеть Сеговию как на ладони.

Один из древнейших в мире акведуков. Создали его, конечно, римляне, но местные передают из уст в уста легенду о девушке и дьяволе и о том, что именно их союз подарил Сеговии акведук. Подробнее об этом — на нашей прогулке.

Необычный дом… с шипами! Да-да, есть здесь и такой, построенный ещё в 15 веке. Говорят, что каждый шип хранит в себе по алмазу.

Великолепный готический собор, возведённый в позднем и столь редком стиле пламенеющей готики. Мало кто знает, что на его нижних этажах есть тайная картинная галерея религиозной живописи, куда мы обязательно заглянем.

Понче сеговиано. Мы обязательно предложим вам попробовать десерт, который делают только здесь. Слоёный тортик с заварным кремом, марципаном и карамелизированным сахаром словно тает во рту.

Обед в ресторане (по желанию). После экскурсии можно завершить наш насыщенный сеговийский день в одном из колоритных заведений. Флагман местной кухни — молочный поросёнок, приготовленный так, что его режут не ножами, а тарелками!

Организационные детали