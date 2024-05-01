5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Замок, вдохновивший Диснея
- 🌉 Древнеримский акведук
- ⛪ Пламенеющая готика собора
- 🍰 Дегустация понче сеговиано
- 🍽️ Обед в колоритном ресторане
Что можно увидеть
- Алькасар
- Акведук
- Дом с шипами
- Готический собор
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Встреча с волшебным замком, который вдохновил Уолта Диснея на создание его собственного. Вы осмотрите алькасар изнутри, увидите подлинные рыцарские доспехи, спальню и кабинеты Католических королей. А также подниметесь на вершину замка-крепости, чтобы увидеть Сеговию как на ладони.
Один из древнейших в мире акведуков. Создали его, конечно, римляне, но местные передают из уст в уста легенду о девушке и дьяволе и о том, что именно их союз подарил Сеговии акведук. Подробнее об этом — на нашей прогулке.
Необычный дом… с шипами! Да-да, есть здесь и такой, построенный ещё в 15 веке. Говорят, что каждый шип хранит в себе по алмазу.
Великолепный готический собор, возведённый в позднем и столь редком стиле пламенеющей готики. Мало кто знает, что на его нижних этажах есть тайная картинная галерея религиозной живописи, куда мы обязательно заглянем.
Понче сеговиано. Мы обязательно предложим вам попробовать десерт, который делают только здесь. Слоёный тортик с заварным кремом, марципаном и карамелизированным сахаром словно тает во рту.
Обед в ресторане (по желанию). После экскурсии можно завершить наш насыщенный сеговийский день в одном из колоритных заведений. Флагман местной кухни — молочный поросёнок, приготовленный так, что его режут не ножами, а тарелками!
Организационные детали
- Мы вместе отправимся в Сеговию на комфортном высокоскоростном поезде с вокзала Мадрида Chamartín. Дорога в одну сторону займёт ровно полчаса.
- Дополнительные расходы: билеты на поезд для вас и гида (30€ с человека в обе стороны); билет в замок — 10€ за взрослого, 8€ льготный, дети до 6 лет — бесплатно; десерт и обед
- Сама экскурсия занимает около 3 часов, но обычно мы предлагаем остаться в Сеговии на обед, чтобы насладиться местной аутентичной кухней
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€85
|Дети до 12 лет
|Бесплатно