Сеговия, сестра-принцесса Мадрида

Погрузитесь в средневековую Испанию, исследуя замок, вдохновивший Диснея, и древнеримский акведук. Попробуйте уникальные блюда Сеговии
В 100 км от Мадрида находится один из самых древних и живописных городков Испании. Полчаса на поезде - и вы окажетесь в чарующей средневековой Сеговии. Посетите замок, ставший прообразом диснеевского
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дворца, и прикоснитесь к эпохе Католических королей. Изучите пламенеющую готику кафедрального собора и рассмотрите древнеримский акведук.

Обязательно попробуйте местный десерт - понче сеговиано, слоёный тортик с заварным кремом, марципаном и карамелизированным сахаром.

Завершите экскурсию обедом в одном из колоритных ресторанов, где подают молочного поросёнка, приготовленного так, что его режут тарелками.

Экскурсия включает поездку на высокоскоростном поезде и посещение ключевых достопримечательностей Сеговии. Билеты на поезд и входные билеты оплачиваются отдельно

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏰 Замок, вдохновивший Диснея
  2. 🌉 Древнеримский акведук
  3. ⛪ Пламенеющая готика собора
  4. 🍰 Дегустация понче сеговиано
  5. 🍽️ Обед в колоритном ресторане

Что можно увидеть

  • Алькасар
  • Акведук
  • Дом с шипами
  • Готический собор
Сеговия, сестра-принцесса Мадрида
Сеговия, сестра-принцесса Мадрида
Сеговия, сестра-принцесса Мадрида
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Встреча с волшебным замком, который вдохновил Уолта Диснея на создание его собственного. Вы осмотрите алькасар изнутри, увидите подлинные рыцарские доспехи, спальню и кабинеты Католических королей. А также подниметесь на вершину замка-крепости, чтобы увидеть Сеговию как на ладони.

Один из древнейших в мире акведуков. Создали его, конечно, римляне, но местные передают из уст в уста легенду о девушке и дьяволе и о том, что именно их союз подарил Сеговии акведук. Подробнее об этом — на нашей прогулке.

Необычный дом… с шипами! Да-да, есть здесь и такой, построенный ещё в 15 веке. Говорят, что каждый шип хранит в себе по алмазу.

Великолепный готический собор, возведённый в позднем и столь редком стиле пламенеющей готики. Мало кто знает, что на его нижних этажах есть тайная картинная галерея религиозной живописи, куда мы обязательно заглянем.

Понче сеговиано. Мы обязательно предложим вам попробовать десерт, который делают только здесь. Слоёный тортик с заварным кремом, марципаном и карамелизированным сахаром словно тает во рту.

Обед в ресторане (по желанию). После экскурсии можно завершить наш насыщенный сеговийский день в одном из колоритных заведений. Флагман местной кухни — молочный поросёнок, приготовленный так, что его режут не ножами, а тарелками!

Организационные детали

  • Мы вместе отправимся в Сеговию на комфортном высокоскоростном поезде с вокзала Мадрида Chamartín. Дорога в одну сторону займёт ровно полчаса.
  • Дополнительные расходы: билеты на поезд для вас и гида (30€ с человека в обе стороны); билет в замок — 10€ за взрослого, 8€ льготный, дети до 6 лет — бесплатно; десерт и обед
  • Сама экскурсия занимает около 3 часов, но обычно мы предлагаем остаться в Сеговии на обед, чтобы насладиться местной аутентичной кухней
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€85
Дети до 12 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Игорь
1 мая 2024
Отличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой Кастилии, ее королей и королев, если вы мечтаете пройти по тайным коридорам сеговийского собора, если
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вы никогда не пробывали типичных сеговийских деликатесов (а у Евы в друзьях шеф местного ресторана), если, гуляя по Сеговии, вы хотите случайно встретить известного испановеда и искусствоведа, автора книги Испания от И до Я Татьяну Пигареву, то вам к Еве. А еще у нее свой блог в инстаграм, который поможет путешественникам по Мадриду и окрестностям.

Отличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой Кастилии,Отличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой Кастилии,Отличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой Кастилии,Отличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой Кастилии,Отличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой Кастилии,Отличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой Кастилии,Отличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой Кастилии,Отличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой Кастилии,

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