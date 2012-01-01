Групповая автобусная экскурсия ⛳ из Мадрида в Сеговию.
Сеговия - это один из старейших городов Испании, основанный еще римлянами в 90 году до н. э. Практически вся старая часть Сеговии представляет собой один большой музей 🖼 под открытым небом. Поэтому с 1985 года исторический центр Сеговии входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вы увидите крепость Алькасар, который в разное время служил оборонной крепостью, королевской резиденцией, тюрьмой и даже школой. Алькасар послужил образцом для создания замка Золушки в Диснейленде!
Увидите акведук, построенный во времена Римской империи. Он состоит из 167 арок и построен из двадцати тысяч гранитных плит, которые нем скреплены между собой каким-либо цементирующим раствором. Вплоть до совсем недавнего времени обеспечивал водой весь город 🏙️ этого вас ожидают:
- Монастырь Санта-Крус-ла-Реал,
- Монастырь Эль-Парраль,
- Сеговийский собор.
Внимание!
Оплата экскурсии 🧭 наличными производится за 24 часа до начала представителю организатора.