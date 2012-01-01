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Из Мадрида в Сеговию на один день

4.3
12 отзывов
Novovira
Novovira – Гид из Мадрида
Во время трехчасовой экскурсии 🧭 по Сеговии вы посетите средневековый католический монастырь, полюбуетесь потолками в стиле мудехар в крепости Алькасар и пройдете под одной из 167 арок древнеримского акведука.

Автобус отправляется из центра Мадрида.

Дорога до Сеговии займет примерно 1, 5 часа.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €70 за человека

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Из Мадрида в Сеговию на один день
Из Мадрида в Сеговию на один день

Что вы увидите

  • Акведук в Сеговии
  • Алькасар в Сеговии
  • Город Сеговия
  • Монастырь Санта-Крус-ла-Реал
  • Монастырь Эль-Парраль
  • Сеговийский собор
Групповая автобусная экскурсия ⛳ из Мадрида в Сеговию.
Сеговия - это один из старейших городов Испании, основанный еще римлянами в 90 году до н. э. Практически вся старая часть Сеговии представляет собой один большой музей 🖼 под открытым небом. Поэтому с 1985 года исторический центр Сеговии входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вы увидите крепость Алькасар, который в разное время служил оборонной крепостью, королевской резиденцией, тюрьмой и даже школой. Алькасар послужил образцом для создания замка Золушки в Диснейленде!
Увидите акведук, построенный во времена Римской империи. Он состоит из 167 арок и построен из двадцати тысяч гранитных плит, которые нем скреплены между собой каким-либо цементирующим раствором. Вплоть до совсем недавнего времени обеспечивал водой весь город 🏙️ этого вас ожидают:
  • Монастырь Санта-Крус-ла-Реал,
  • Монастырь Эль-Парраль,
  • Сеговийский собор.
Внимание!
Оплата экскурсии 🧭 наличными производится за 24 часа до начала представителю организатора.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
  • входной билет в Алькасар
Начало и место завершения
🚩 площадь Испании
Из Мадрида в Сеговию на один день
Из Мадрида в Сеговию на один день
Из Мадрида в Сеговию на один день
Из Мадрида в Сеговию на один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Novovira
Novovira
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12 отзывов оставили туристы

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