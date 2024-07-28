Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Малаге на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Малага с ветерком: обзорная экскурсия на сигвее
На самокатах
11 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Малаге на сигвее
Стремительно исследуйте центр Малаги на сигвее, поднимитесь на вершину горы и насладитесь морскими пейзажами. Узнайте интересные факты о городе и его героях
Начало: в центре Малаги
Сегодня в 10:00
14 авг в 10:00
от 80 за человека
Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
На машине
1 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по оливковым рощам Андалусии
Откройте для себя древние дольмены, римские термы и арабскую крепость. Посетите фабрики андалусийских сладостей и оливковых консервов
Начало: У Ворот Гранады в Антекере
24 авг в 11:00
25 авг в 11:00
250 за всё до 6 чел.
Пещеры Пеняс де Кабрера - путешествие на 30 000 лет назад
На машине
2 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пещеры Пеняс де Кабрера - путешествие на 30 000 лет назад
Погрузитесь в историю и природу Малаги, исследуя древние пещеры Пеняс де Кабрера. Уникальная экскурсия для ценителей истории и тишины
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
249 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диитрий
    28 июля 2024
    Малага с ветерком: обзорная экскурсия на сигвее
    Отличная прогулка. Евгений хороший рассказчик, рекомендую
  • А
    Алина
    27 октября 2023
    Малага с ветерком: обзорная экскурсия на сигвее
    Эта экскурсия - отличный способ познакомиться с городом и историей региона в целом. А то, что это всё проводится на
    читать дальше

    сегвеях - отдельный восторг: подъем на великолепные смотровые площадки занимает считанные минуты! Отдельная благодарность от меня Федору! Федор отличный инструктор и замечательный гид!

  • I
    Irina
    30 декабря 2022
    Пещеры Пеняс де Кабрера - путешествие на 30 000 лет назад
    Экскурсия нам очень понравилась. Прекрасно продуманное путешествие. Николас не только профессионал в своем деле, но и очень любит эти места
    читать дальше

    и знает о них все. У него очень много маршрутов и вариантов экскурсий на любой вкус. Спасибо большое! Обязательно приедем еще.

  • I
    Igor
    4 октября 2022
    Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
    Все понравилось!
  • А
    Андрей
    9 января 2020
    Пещеры Пеняс де Кабрера - путешествие на 30 000 лет назад
    Мы часто путешествуем в большой компании взрослых и детей разного возраста, и с большой тщательностью относимся к выбору гида и
    читать дальше

    самой экскурсии. В данном случае могу только с большим удовольствием порекомендовать Николаса как глубокого эксперта в предмете и обладающего умением легко подать материал для слушателей разного возраста и подготовкой.

Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Малаге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Малага с ветерком: обзорная экскурсия на сигвее
  2. Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
  3. Пещеры Пеняс де Кабрера - путешествие на 30 000 лет назад
Сколько стоит экскурсия по Малаге в августе 2024
Сейчас в Малаге в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 250. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Малаге (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 14 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам