2 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Малаге на сигвее
Стремительно исследуйте центр Малаги на сигвее, поднимитесь на вершину горы и насладитесь морскими пейзажами. Узнайте интересные факты о городе и его героях
Начало: в центре Малаги
Сегодня в 10:00
14 авг в 10:00
от €80 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по оливковым рощам Андалусии
Откройте для себя древние дольмены, римские термы и арабскую крепость. Посетите фабрики андалусийских сладостей и оливковых консервов
Начало: У Ворот Гранады в Антекере
24 авг в 11:00
25 авг в 11:00
€250 за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пещеры Пеняс де Кабрера - путешествие на 30 000 лет назад
Погрузитесь в историю и природу Малаги, исследуя древние пещеры Пеняс де Кабрера. Уникальная экскурсия для ценителей истории и тишины
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
€249 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиитрий28 июля 2024Отличная прогулка. Евгений хороший рассказчик, рекомендую
- ААлина27 октября 2023Эта экскурсия - отличный способ познакомиться с городом и историей региона в целом. А то, что это всё проводится на
- IIrina30 декабря 2022Экскурсия нам очень понравилась. Прекрасно продуманное путешествие. Николас не только профессионал в своем деле, но и очень любит эти места
- IIgor4 октября 2022Все понравилось!
- ААндрей9 января 2020Мы часто путешествуем в большой компании взрослых и детей разного возраста, и с большой тщательностью относимся к выбору гида и
Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «Нескучные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Малаге в августе 2024
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