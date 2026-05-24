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Для иностранцев – экскурсии в Севилье

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Севилье на русском языке, цены от €135, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Севильский экспресс - знакомство с городом
Пешая
3 часа
-
10%
272 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Севильский экспресс - знакомство с городом
Погрузитесь в историю Севильи за 2,5 часа. Узнайте о корриде, мавританском владычестве и золотом веке империи, прогуливаясь по главным достопримечательностям
Завтра в 09:00
18 июн в 09:00
€135€150 за всё до 6 чел.
Севилья на весь день
Пешая
7.5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Севилья на весь день
Главные улицы и уютные закоулки, готический собор и королевский дворец
Начало: На площади Хереса
25 июн в 10:00
26 июн в 10:00
€400 за всё до 4 чел.
Из Севильи - в задумчивую Кордову
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Севильи - в задумчивую Кордову
Исследовать город с богатым наследием и цветочным шлейфом
25 июн в 10:00
26 июн в 10:00
€510 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ольга
Севилья на весь день
Экскурсия очень понравилась. Гид рассказывала все интересно и понятно. Рекомендуем
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S
Севилья на весь день
Спасибо огромное! Наталья настоящий профессионал, все прошло на высочайшем уровне! Рекомендую!
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А
Севилья на весь день
Экскурсия с Натальей нам безумно понравилось! Было увлекательно, ни на минуту не скучно. Подача материала была живой и яркой, было
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супер. В обед Наталья забронировала нам столик в уютном месте, помогла выбрать блюдо национальной кухни по предпочтениям в еде. От экскурсии остались в большом восторге! С удовольствием сходили бы с Натальей куда-то ещё!

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Гаури
Севилья на весь день
Наталья очень хороший гид. Видно, что она любит Испанию, а она любит её. Было очень познавательно, интересно, энергично! Экскурсия была
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очень хорошо организована! Наталья очень глубоко осведомлена в исторических событиях, литературе, личностях, архитектуре, о сегодняшних реалиях и жизни испанцев и не только. Также она порекомендовала места для посещения, дала советы по время препровождению, которые были ценными.

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Всего 276 отзывов в Севилье в категории "Для иностранцев"

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Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севилье
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Севильский экспресс - знакомство с городом;
  2. Севилья на весь день;
  3. Из Севильи - в задумчивую Кордову.
Какие места ещё посмотреть в Севилье
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Севильский Алькасар;
  2. Кафедральный собор.
Сколько стоит экскурсия по Севилье в июне 2026
Сейчас в Севилье в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 510 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 276 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Севилье (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год для иностранцев, 276 ⭐ отзывов, цены от €135. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август