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Индивидуальная
до 6 чел.
Севильский экспресс - знакомство с городом
Погрузитесь в историю Севильи за 2,5 часа. Узнайте о корриде, мавританском владычестве и золотом веке империи, прогуливаясь по главным достопримечательностям
Завтра в 09:00
18 июн в 09:00
€135
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Севилья на весь день
Главные улицы и уютные закоулки, готический собор и королевский дворец
Начало: На площади Хереса
25 июн в 10:00
26 июн в 10:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Севильи - в задумчивую Кордову
Исследовать город с богатым наследием и цветочным шлейфом
25 июн в 10:00
26 июн в 10:00
€510 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Экскурсия очень понравилась. Гид рассказывала все интересно и понятно. Рекомендуем
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S
Спасибо огромное! Наталья настоящий профессионал, все прошло на высочайшем уровне! Рекомендую!
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А
Экскурсия с Натальей нам безумно понравилось! Было увлекательно, ни на минуту не скучно. Подача материала была живой и яркой, было
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Наталья очень хороший гид. Видно, что она любит Испанию, а она любит её. Было очень познавательно, интересно, энергично! Экскурсия была
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Всего 276 отзывов в Севилье в категории "Для иностранцев"
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Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «Для иностранцев»
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