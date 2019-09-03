Мои заказы

Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Таррагоне на русском языке, цены от €135, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Неизведанная Таррагона
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по нетуристической Таррагоне
Погрузитесь в атмосферу нетуристической Таррагоны, прогуливаясь по рыболовецким кварталам и наслаждаясь видами старинных улочек и современных яхт
Начало: На площади Империал Таррако (Plaça de la Imperial ...
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€250 за всё до 3 чел.
Фотоэкскурсия по Таррагоне
Пешая
2 часа
1 отзыв
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотоэкскурсия по Таррагоне: прогулка с фотосессией
Прогуляйтесь по Таррагоне и получите незабываемые фотографии на фоне исторических достопримечательностей. Узнайте интересные факты о местной культуре и быте
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
По Таррагоне - с коренной каталонкой
Пешая
2.5 часа
-
10%
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
По Таррагоне - с коренной каталонкой
Погрузитесь в атмосферу Таррагоны, где античность встречается с модерном. Узнайте о жизни города и его легендах
Сегодня в 15:00
Завтра в 16:30
€135€150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    3 сентября 2019
    Неизведанная Таррагона
    Благодарим Марию за экскурсию по Неизведанной Таррагоне. Прошли все знаковые исторические места города. Посетили современную Тарагонну. В городе не в первый раз,но открыли для себя много интересного. Рекомендуем.
  • О
    Ольга
    17 августа 2019
    Неизведанная Таррагона
    Знакомство с Террагоной с Марией было просто великолепно)))
  • Е
    Екатерина
    1 августа 2019
    Неизведанная Таррагона
    Экскурсия с Марией очень понравилась. Материал преподносился в очень доступной и интересной форме. Экскурсия была довольно живая. Дети слушали с
    читать дальше

    удовольствием. Мария отвечала на все наши вопросы не только по содержанию экскурсии, но и про культуру и быт испанцев. Собираемся еще посетить экскурсии с Марией.

  • N
    Natalja
    28 июня 2019
    Неизведанная Таррагона
    Получили огромное удовольствие от экскурсии с Марией. Время промчалось совершенно незаметно. Мария очень приятный человек и замечательный рассказчик. У нас
    читать дальше

    была большая группа (8 человек) и вопросы были у всех разные, но Мария успевала отвечать на все наши вопросы. С большим удовольствием советуем Марию всем желающим.

  • ю
    юлия
    24 июня 2019
    Неизведанная Таррагона
    Я уже много раз была в Таррагоне и очень люблю этот город. Хотела узнать о городе что то необычное и
    читать дальше

    интересное. Экскурсия нам очень понравилась и полностью оправдала все ожидания. Дети до сих пор говорят о доме с привидениями:)). Вспоминают интересные моменты. Узнали наконец, где можно вкусно и дешево поесть в Таррагоне (всегда пользовались туристическими маршрутами). Мечтаем опять попасть в тот замечательный ресторанчик, который рекомендовала Мария. И обязательно приедем еще и побродим с Марией по Реусу и Торредембарра. Узнали мнорго нового и интересного о жизни в Испании. Мария учитывала в рассказах возраст детей и нашла с ними общий язык. Корректировала маршрут под наши вопросы, желания и интересы. Очень душевно,. Спасибо огромное.

  • Т
    Тимур
    28 апреля 2019
    Неизведанная Таррагона
    Мария, хочу поблагодарить вас за замечательную экскурсию по прекрасной Таррагоне. Всё было настолько интересно, что мы до сих пор вспоминаем
    читать дальше

    этот день. Мы часто заказываем экскурсии в разных местах и знаем не понаслышке как работают гиды. Так вот - вам действительно удалось зарядить нас своей увлеченностью к Таррагоне. Великолепное место и отличная экскурсия. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Таррагоне в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таррагоне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Неизведанная Таррагона
  2. Фотоэкскурсия по Таррагоне
  3. По Таррагоне - с коренной каталонкой
Сколько стоит экскурсия по Таррагоне в декабре 2025
Сейчас в Таррагоне в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 250 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Таррагоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 11 ⭐ отзывов, цены от €135. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль