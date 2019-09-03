читать дальше

интересное. Экскурсия нам очень понравилась и полностью оправдала все ожидания. Дети до сих пор говорят о доме с привидениями:)). Вспоминают интересные моменты. Узнали наконец, где можно вкусно и дешево поесть в Таррагоне (всегда пользовались туристическими маршрутами). Мечтаем опять попасть в тот замечательный ресторанчик, который рекомендовала Мария. И обязательно приедем еще и побродим с Марией по Реусу и Торредембарра. Узнали мнорго нового и интересного о жизни в Испании. Мария учитывала в рассказах возраст детей и нашла с ними общий язык. Корректировала маршрут под наши вопросы, желания и интересы. Очень душевно,. Спасибо огромное.