Эль-Кармен, расположенный в Валенсии, прошел долгий путь от мусульманского пригорода до центра современной культуры. Здесь можно увидеть старинную архитектуру, украшенную граффити, и почувствовать дух прошлого.
Прогулка через портал в крепостной стене,
Прогулка через портал в крепостной стене,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная история района
- 🏰 Величественные древние башни
- 🎨 Современное искусство и граффити
- 📜 Легенды и рассказы о прошлом
- 🏛 Прогулка по старинным улицам
Что можно увидеть
- Портал в крепостной стене
- Кошкин дом
- Средневековый монастырь
- Башни Торрес-де-Кварт
- Тупиковая улица с граффити
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 2 часа вы:
- пройдёте через портал в крепостной стене, построенный мусульманами в 11 веке
- оцените необычный Кошкин дом и услышите связанную с ним легенду
- узнаете, как средневековый монастырь превратился в современный культурный центр
- полюбуетесь величественными древними башнями Торрес-де-Кварт
- погуляете по тупиковой улице, украшенной граффити
Я поделюсь историей района Эль-Кармен и его эволюцией. А также расскажу о людях, которые здесь жили.
Организационные детали
Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе Placa De Tossal
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Валенсии
Привет! Я Валентина, профессиональный гид в Валенсии. Живу здесь с 2005 года. Несколько лет сопровождала гостей в качестве переводчика на деловых встречах. Сейчас провожу индивидуальные экскурсии: с радостью показываю любимый город и делюсь его историями.Задать вопрос
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