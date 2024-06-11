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построенной в 11 веке, знакомство с легендой Кошкиного дома и посещение древних башен Торрес-де-Кварт - все это ждет вас на экскурсии.



Средневековый монастырь, превратившийся в культурный центр, и тупиковая улица с граффити добавят колорита вашему путешествию.



Это уникальная возможность узнать больше о людях, живших в этом районе, и увидеть, как он изменился со временем