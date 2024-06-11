Эль-Кармен - богемный район Валенсии

Эль-Кармен - это район, где сочетаются старинная архитектура и современное искусство. Прогуляйтесь по его улицам и узнайте историю Валенсии
Эль-Кармен, расположенный в Валенсии, прошел долгий путь от мусульманского пригорода до центра современной культуры. Здесь можно увидеть старинную архитектуру, украшенную граффити, и почувствовать дух прошлого.

Прогулка через портал в крепостной стене,
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построенной в 11 веке, знакомство с легендой Кошкиного дома и посещение древних башен Торрес-де-Кварт - все это ждет вас на экскурсии.

Средневековый монастырь, превратившийся в культурный центр, и тупиковая улица с граффити добавят колорита вашему путешествию.

Это уникальная возможность узнать больше о людях, живших в этом районе, и увидеть, как он изменился со временем

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальная история района
  2. 🏰 Величественные древние башни
  3. 🎨 Современное искусство и граффити
  4. 📜 Легенды и рассказы о прошлом
  5. 🏛 Прогулка по старинным улицам

Что можно увидеть

  • Портал в крепостной стене
  • Кошкин дом
  • Средневековый монастырь
  • Башни Торрес-де-Кварт
  • Тупиковая улица с граффити
Эль-Кармен - богемный район Валенсии
Эль-Кармен - богемный район Валенсии
Эль-Кармен - богемный район Валенсии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

За 2 часа вы:

  • пройдёте через портал в крепостной стене, построенный мусульманами в 11 веке
  • оцените необычный Кошкин дом и услышите связанную с ним легенду
  • узнаете, как средневековый монастырь превратился в современный культурный центр
  • полюбуетесь величественными древними башнями Торрес-де-Кварт
  • погуляете по тупиковой улице, украшенной граффити

Я поделюсь историей района Эль-Кармен и его эволюцией. А также расскажу о людях, которые здесь жили.

Организационные детали

Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Placa De Tossal
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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