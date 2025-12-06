Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Валенсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Валенсии на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Вся Валенсия на автомобиле
На машине
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Вся Валенсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Валенсии: от исторических улочек до футуристических сооружений Города искусств
Начало: В холле вашего отеля в городе Валенсии
«Проедете по улицам буржуазного и элегантного квартала Эйшампле, где атмосфера и архитектура домов напоминают центр Парижа»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€240 за всё до 5 чел.
Эль-Кармен - богемный район Валенсии
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 9 чел.
Эль-Кармен - богемный район Валенсии
Эль-Кармен - это район, где сочетаются старинная архитектура и современное искусство. Прогуляйтесь по его улицам и узнайте историю Валенсии
Начало: В районе Placa De Tossal
«погуляете по тупиковой улице, украшенной граффити»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€80 за всё до 9 чел.
Валенсия и шедевры модерна
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Валенсия и шедевры модерна
Погрузитесь в атмосферу модерна Валенсии, исследуя её архитектурные шедевры. Узнайте о символике и истории этого уникального стиля
Начало: В районе Центрального рынка
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
€107 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Беляева
    6 декабря 2025
    Эль-Кармен - богемный район Валенсии
    Потрясающая экскурсия!Очень интересная,Вы узнаете Валенсию с другой стороны,глазами уличных художников.. Я была очень сильно впечатлена! ❤️Валентина прекрасный экскурсовод и кладезь знаний 🙏🏼на любой вопрос есть ответ 👍🏼
  • Н
    Нажежда
    30 октября 2025
    Вся Валенсия на автомобиле
    Отличная обзорная экскурсия! Рекомендую Елену!
  • Е
    Елена
    11 мая 2025
    Вся Валенсия на автомобиле
    Очень понравилась экскурсия. Впервые опробовали такой формат и не пожалели!
    Елена провезла нас сквозь улицы и столетия с большим знанием истории
    читать дальше

    и интересных фактов о городе и регионе.
    Поездка сочеталась с пешими выходами. В день экскурсии проходили праздничные мероприятия - посетили и салют, и службу посмотрели в соборе, и полюбовались на костюмированных горожан.
    Спасибо огромное Елене и удачи в делах!

  • M
    Mmagerramova
    7 мая 2025
    Эль-Кармен - богемный район Валенсии
    Благодарим за замечательную экскурсию!
    Валентина настоящий профессионал! Ваше глубокое знание материала, живой и увлекательный рассказ, внимание к деталям и искреннее отношение
    читать дальше

    сделали прогулку незабываемой. Благодаря вам экскурсия превратилась в настоящее путешествие, полное ярких эмоций и открытий.

    С удовольствием порекомендуем вас друзьям и обязательно обратимся снова!

  • Т
    Татьяна
    22 апреля 2025
    Вся Валенсия на автомобиле
    Большое спасибо Елене! Время у меня было ограничено, но на машине за 3,5 часа мы успели посмотреть не только все
    читать дальше

    самые знаковые современные архитектурные достопримечательности но и побродили по узким улочкам старого города, заглянули на рынок, попили орчату в кафе. Комфортно, четко спланировано, интересно и без спешки. Очень рекомендую.

  • Н
    Николай
    9 апреля 2025
    Эль-Кармен - богемный район Валенсии
    Экскурсия прошла очень интересно. Валентина показала и объяснила то, что мы бы сами никогда не увидели и точно не поняли
    читать дальше

    бы. Плюс сама Валентина приятный в общении человек, а это супер важно, когда вы заказываете индивидуальную экскурсию. Мы с удовольствием провели в ее обществе 2+ часа и узнали Валенсию еще с одной стороны.

  • K
    Koudriachova
    26 февраля 2025
    Эль-Кармен - богемный район Валенсии
    Удивительно интересная экскурсия, чудесный экскурсовод Валентина, профессионал своего дела, влюбленный в этот прекрасный город. Мы посмотрели на Валенсию другими глазами
    читать дальше

    и открыли для себя много нового. Два часа промчались так быстро… Если Вы в Валенсии уже не первый раз или несколько дней обязательно возьмите эту экскурсию!
    Валентина, спасибо Вам огромное.

  • А
    Анна
    6 февраля 2025
    Валенсия и шедевры модерна
    Экскурсия нам понравилась, новый взгляд на известные места позволил увидеть город другими глазами. Время пролетело незаметно.
  • К
    Кирилл
    6 января 2025
    Эль-Кармен - богемный район Валенсии
    Посетив Валенсию, хотелось интересного рассказа не только про основные вехи и места в городе, но и про городской стрит-арт, хотели
    читать дальше

    посмотреть на город немного с другого ракурса. Валентине удалось до нас донести самобытность города, его творческих жителей и любителей городского искусства. Спасибо гиду, а желающим получить удовольствие от прогулки по городу - рекомендую!

  • Д
    Денис
    4 ноября 2024
    Вся Валенсия на автомобиле
    Елена, спасибо большое! Было очень интересно!
  • М
    Марина
    14 октября 2024
    Валенсия и шедевры модерна
    Очень люблю модерн, было интересно посмотреть, как он реализован в Валенсии. Экскурсия насыщенная и интересная, увидели много красоты, узнали факты,
    читать дальше

    о которых не знали раньше. Александра прекрасный русскоязычный гид, в ее арсенале несколько экскурсий, не пожалели, что выбрали её. Спасибо за увлекательное знакомство с городом!

  • В
    Влада
    12 октября 2024
    Валенсия и шедевры модерна
    Узнала много нового о валенсийском модерне, он оказывается совсем другой. Очень интересно! Спасибо большое!
  • Е
    Елена
    2 октября 2024
    Вся Валенсия на автомобиле
    Спасибо большое! Экскурсия очень интересная, мы не впервые в Валенсии, но на этот раз увидели ее с другой стороны (современный город наук и искусств) и конечно же историческую часть города. Рекомендую Елену, очень удобно что на автомобиле.
  • Н
    Наталия
    15 сентября 2024
    Вся Валенсия на автомобиле
    Хорошая экскурсия, интересный рассказчик, рекомендуем
  • И
    Ирина
    20 июня 2024
    Эль-Кармен - богемный район Валенсии
    Великолепная экскурсия! Мы с Валентиной прошли по узким улочкам района Эль-Кармен, погружаясь в его историю и современную жизнь. Видели остатки
    читать дальше

    древней стены, бывший квартал падших женщин, башню-женскую тюрьму, кошачий дом и множество граффити. Валентина расшифровала их символику - и город открылся с новой стороны, стены заговорили с нами. Два часа пролетели незаметно! Валентина говорит живым доступным языком, ее приятно и интересно слушать. Это максимально нескучное знакомство с творческим районом Старого города. Очень рекомендую!

  • V
    Vera
    20 июня 2024
    Эль-Кармен - богемный район Валенсии
    Экскурсия очень понравилась! Валентина рассказала много интересного из жизни города, об искусстве и истории этого удивительного места! Два часа пролетели очень быстро и теперь хочется сходит на другие экскурсии вместе с ней. Большое вам спасибо 😊❤️
  • Т
    Татьяна
    10 июня 2024
    Вся Валенсия на автомобиле
    Спасибо большое Елена за содержательную и интересную экскурсию. Посетили много красивых мест, много интересной информации,истории. Вкусно поужинали по совету Елены. Рекомендую экскурсии с Еленой, она просто умничка!!!
  • O
    Oxana
    26 мая 2024
    Валенсия и шедевры модерна
    Спасибо!!
  • М
    Милана
    7 октября 2023
    Вся Валенсия на автомобиле
    Экскурсия больше пешая чем на автомобиле.
  • Н
    Натали
    11 сентября 2023
    Вся Валенсия на автомобиле
    Наш гид Яна провела отличную экскурсию в удобной машине и пешком, рассказывала интересно, показала главные достопримечательности и посоветовала ресторан где мы попробовали необычный национальный напиток и оригинальные закуски. Очень были рады с ней провести пол дня!

Сколько стоит экскурсия по Валенсии в декабре 2025
Сейчас в Валенсии в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 240. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Валенсии. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод