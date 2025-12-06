Индивидуальная
до 5 чел.
Вся Валенсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Валенсии: от исторических улочек до футуристических сооружений Города искусств
Начало: В холле вашего отеля в городе Валенсии
«Проедете по улицам буржуазного и элегантного квартала Эйшампле, где атмосфера и архитектура домов напоминают центр Парижа»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€240 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Эль-Кармен - богемный район Валенсии
Эль-Кармен - это район, где сочетаются старинная архитектура и современное искусство. Прогуляйтесь по его улицам и узнайте историю Валенсии
Начало: В районе Placa De Tossal
«погуляете по тупиковой улице, украшенной граффити»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€80 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Валенсия и шедевры модерна
Погрузитесь в атмосферу модерна Валенсии, исследуя её архитектурные шедевры. Узнайте о символике и истории этого уникального стиля
Начало: В районе Центрального рынка
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
€107 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББеляева6 декабря 2025Потрясающая экскурсия!Очень интересная,Вы узнаете Валенсию с другой стороны,глазами уличных художников.. Я была очень сильно впечатлена! ❤️Валентина прекрасный экскурсовод и кладезь знаний 🙏🏼на любой вопрос есть ответ 👍🏼
- ННажежда30 октября 2025Отличная обзорная экскурсия! Рекомендую Елену!
- ЕЕлена11 мая 2025Очень понравилась экскурсия. Впервые опробовали такой формат и не пожалели!
Елена провезла нас сквозь улицы и столетия с большим знанием истории
- MMmagerramova7 мая 2025Благодарим за замечательную экскурсию!
Валентина настоящий профессионал! Ваше глубокое знание материала, живой и увлекательный рассказ, внимание к деталям и искреннее отношение
- ТТатьяна22 апреля 2025Большое спасибо Елене! Время у меня было ограничено, но на машине за 3,5 часа мы успели посмотреть не только все
- ННиколай9 апреля 2025Экскурсия прошла очень интересно. Валентина показала и объяснила то, что мы бы сами никогда не увидели и точно не поняли
- KKoudriachova26 февраля 2025Удивительно интересная экскурсия, чудесный экскурсовод Валентина, профессионал своего дела, влюбленный в этот прекрасный город. Мы посмотрели на Валенсию другими глазами
- ААнна6 февраля 2025Экскурсия нам понравилась, новый взгляд на известные места позволил увидеть город другими глазами. Время пролетело незаметно.
- ККирилл6 января 2025Посетив Валенсию, хотелось интересного рассказа не только про основные вехи и места в городе, но и про городской стрит-арт, хотели
- ДДенис4 ноября 2024Елена, спасибо большое! Было очень интересно!
- ММарина14 октября 2024Очень люблю модерн, было интересно посмотреть, как он реализован в Валенсии. Экскурсия насыщенная и интересная, увидели много красоты, узнали факты,
- ВВлада12 октября 2024Узнала много нового о валенсийском модерне, он оказывается совсем другой. Очень интересно! Спасибо большое!
- ЕЕлена2 октября 2024Спасибо большое! Экскурсия очень интересная, мы не впервые в Валенсии, но на этот раз увидели ее с другой стороны (современный город наук и искусств) и конечно же историческую часть города. Рекомендую Елену, очень удобно что на автомобиле.
- ННаталия15 сентября 2024Хорошая экскурсия, интересный рассказчик, рекомендуем
- ИИрина20 июня 2024Великолепная экскурсия! Мы с Валентиной прошли по узким улочкам района Эль-Кармен, погружаясь в его историю и современную жизнь. Видели остатки
- VVera20 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Валентина рассказала много интересного из жизни города, об искусстве и истории этого удивительного места! Два часа пролетели очень быстро и теперь хочется сходит на другие экскурсии вместе с ней. Большое вам спасибо 😊❤️
- ТТатьяна10 июня 2024Спасибо большое Елена за содержательную и интересную экскурсию. Посетили много красивых мест, много интересной информации,истории. Вкусно поужинали по совету Елены. Рекомендую экскурсии с Еленой, она просто умничка!!!
- OOxana26 мая 2024Спасибо!!
- ММилана7 октября 2023Экскурсия больше пешая чем на автомобиле.
- ННатали11 сентября 2023Наш гид Яна провела отличную экскурсию в удобной машине и пешком, рассказывала интересно, показала главные достопримечательности и посоветовала ресторан где мы попробовали необычный национальный напиток и оригинальные закуски. Очень были рады с ней провести пол дня!
