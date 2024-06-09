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памятники, каждый из которых хранит свои тайны и истории.



Во время этой индивидуальной фотопрогулки участники не только насладятся красотой этих мест, но и узнают множество интересных фактов о них.



Пышная растительность парка Турия, благоустроенные аллеи Королевского сада и уютные зелёные лабиринты сада Монфорте станут идеальным фоном для профессиональных фотографий.



В течение 3-5 дней после прогулки каждый участник получит ссылку на облачный диск с отретушированными фотографиями, чтобы эти моменты остались с ними навсегда.



Это уникальная возможность не только погрузиться в атмосферу Валенсии, но и зафиксировать эти моменты на профессиональные снимки