Фотопрогулка по парку Турия, Королевскому саду и саду Монфорте

Захватывающая прогулка по самым живописным паркам Валенсии с профессиональной фотосессией. Откройте для себя красоту и историю города через объектив
Представьте себе прогулку по самым живописным и зелёным уголкам Валенсии, где каждый шаг открывает новые впечатляющие виды.

Парк Турия, Королевский сад и сад Монфорте не просто места для отдыха, но исторические
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памятники, каждый из которых хранит свои тайны и истории.

Во время этой индивидуальной фотопрогулки участники не только насладятся красотой этих мест, но и узнают множество интересных фактов о них.

Пышная растительность парка Турия, благоустроенные аллеи Королевского сада и уютные зелёные лабиринты сада Монфорте станут идеальным фоном для профессиональных фотографий.

В течение 3-5 дней после прогулки каждый участник получит ссылку на облачный диск с отретушированными фотографиями, чтобы эти моменты остались с ними навсегда.

Это уникальная возможность не только погрузиться в атмосферу Валенсии, но и зафиксировать эти моменты на профессиональные снимки

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  1. 📸 Профессиональные фотографии на память
  2. 🌳 Прогулка по живописным паркам и садам
  3. 📚 Интересные исторические факты
  4. 🏞️ Уникальные природные ландшафты
  5. 🎨 Художественные декорации для фото

Что можно увидеть

  • Парк Турия
  • Королевский сад
  • Сад Монфорте
  • Розарий
  • Пальмовая аллея
  • Озеро с лебедями
  • Мраморные статуи
  • Водный каскад
Фотопрогулка по парку Турия, Королевскому саду и саду Монфорте
Фотопрогулка по парку Турия, Королевскому саду и саду Монфорте
Фотопрогулка по парку Турия, Королевскому саду и саду Монфорте
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

  • Вы увидите пышную растительность парка Турия, включая шипастые бутылочные деревья. Узнаете, почему реку Турия перенаправили в другое место, а на месте осушенного русла разбили парк.
  • Прогуляетесь по живописному Королевскому саду, благоустроенному в 16 веке по приказу короля Филиппе II. Посетите прекрасный розарий, можжевеловую рощу, пальмовую аллею. Полюбуетесь многочисленными деревьями — кипарисами, магнолиями и другими растениями, в тени которых притаились изящные статуи. Отдохнёте возле фонтанов или озера с лебедями и павлинами.
  • Заглянете в уютный сад Монфорте. Говорят, это последний историко-художественный сад 19 века, оставшийся в городе. Многочисленные аллеи с мраморными статуями, зелёными арками и лабиринтами из кустов послужат прекрасными декорациями для фото. Мы посетим большой пруд и водный каскад, а также внутренний дворик возле особняка в неоклассическом стиле.

Вы узнаете:

  • Как был создан парк Турия, делящий город пополам, и почему его могло не быть.
  • Как Королевский сад, возникший в эпоху Возрождения, видоизменялся в разные исторические периоды.
  • Почему сад Монфорте, образец культуры 19 века, сохранился практически нетронутым.

Организационные детали

  • Важно: фотосессия входит в прогулку, но не является её основной частью! Ключевой формат: осмотр парков/садов и беседы о них.
  • После экскурсии в течение 3-5 дней каждый участник получит 5-6 самых удачных отретушированных фото по ссылке на облачный диск. При желании можем добавить исходники фото без ретуши.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Королевский сад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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