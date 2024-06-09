Представьте себе прогулку по самым живописным и зелёным уголкам Валенсии, где каждый шаг открывает новые впечатляющие виды.
Парк Турия, Королевский сад и сад Монфорте не просто места для отдыха, но исторические
Парк Турия, Королевский сад и сад Монфорте не просто места для отдыха, но исторические
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии на память
- 🌳 Прогулка по живописным паркам и садам
- 📚 Интересные исторические факты
- 🏞️ Уникальные природные ландшафты
- 🎨 Художественные декорации для фото
Что можно увидеть
- Парк Турия
- Королевский сад
- Сад Монфорте
- Розарий
- Пальмовая аллея
- Озеро с лебедями
- Мраморные статуи
- Водный каскад
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
- Вы увидите пышную растительность парка Турия, включая шипастые бутылочные деревья. Узнаете, почему реку Турия перенаправили в другое место, а на месте осушенного русла разбили парк.
- Прогуляетесь по живописному Королевскому саду, благоустроенному в 16 веке по приказу короля Филиппе II. Посетите прекрасный розарий, можжевеловую рощу, пальмовую аллею. Полюбуетесь многочисленными деревьями — кипарисами, магнолиями и другими растениями, в тени которых притаились изящные статуи. Отдохнёте возле фонтанов или озера с лебедями и павлинами.
- Заглянете в уютный сад Монфорте. Говорят, это последний историко-художественный сад 19 века, оставшийся в городе. Многочисленные аллеи с мраморными статуями, зелёными арками и лабиринтами из кустов послужат прекрасными декорациями для фото. Мы посетим большой пруд и водный каскад, а также внутренний дворик возле особняка в неоклассическом стиле.
Вы узнаете:
- Как был создан парк Турия, делящий город пополам, и почему его могло не быть.
- Как Королевский сад, возникший в эпоху Возрождения, видоизменялся в разные исторические периоды.
- Почему сад Монфорте, образец культуры 19 века, сохранился практически нетронутым.
Организационные детали
- Важно: фотосессия входит в прогулку, но не является её основной частью! Ключевой формат: осмотр парков/садов и беседы о них.
- После экскурсии в течение 3-5 дней каждый участник получит 5-6 самых удачных отретушированных фото по ссылке на облачный диск. При желании можем добавить исходники фото без ретуши.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Королевский сад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Валенсии
Провели экскурсии для 51 туриста
Мы — увлечённая историей и архитектурой Валенсии команда гидов — Михаил и Оксана. Живём в Испании, путешествуем по разным городам, изучаем историческое наследие страны. Ведём сайт, где выкладываем фотоотчёты о своих путешествиях, сопровождаемые короткими рассказами о посещаемых местах, иногда выкладываем видео. Михаил делает фотографии на профессиональное оборудование. Предлагаем всем к нам присоединиться!Задать вопрос
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