На этой индивидуальной экскурсии в Валенсии у вас будет уникальная возможность попробовать настоящую паэлью, приготовленную по традиционному рецепту.
Посетите музей шоколада, где узнаете все о процессе производства этого лакомства и сможете попробовать различные его виды.
Завершите день расслабляющей водной прогулкой по живописному озеру Альбуфера, наслаждаясь природой и спокойствием.
Экскурсия подходит для всех возрастов и станет отличным выбором для семейного отдыха или романтического дня
Посетите музей шоколада, где узнаете все о процессе производства этого лакомства и сможете попробовать различные его виды.
Завершите день расслабляющей водной прогулкой по живописному озеру Альбуфера, наслаждаясь природой и спокойствием.
Экскурсия подходит для всех возрастов и станет отличным выбором для семейного отдыха или романтического дня
5 причин купить эту прогулку
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Что можно увидеть
Описание водной прогулки
Гастрономическая экскурсия в Валенсии
Многие путешественники считают, что настоящую паэлью можно попробовать только в Валенсии. Однако, на нашей экскурсии у вас будет уникальная возможность насладиться этим традиционным блюдом в самом сердце его родины. Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям!
Что вас ждет на экскурсии?
- Дегустация настоящей паэльи, приготовленной по классическому рецепту.
- Посещение музея шоколада, где вы узнаете о его истории и процессе производства.
- Прогулка к озеру Альбуфера, где вы сможете насладиться прекрасными пейзажами и атмосферой природы.
Легкость и доступность
Эта экскурсия подходит для людей всех возрастов. Она обещает быть легкой и вкусной, что делает её идеальным выбором для семейного отдыха или приятного времяпрепровождения с друзьями. Не упустите шанс открыть для себя гастрономические сокровища Валенсии!
По воскресеньям не работает музей шоколада
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Любое место Валенсии
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям не работает музей шоколада
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Валенсии
Похожие экскурсии из Валенсии
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вся Валенсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Валенсии: от исторических улочек до футуристических сооружений Города искусств
Начало: В холле вашего отеля в городе Валенсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€210 за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Валенсию за один день: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Валенсией через её легенды, тайные уголки и вкуснейшую паэлью. Экскурсия покажет вам всё самое интересное
Начало: Torres Serranos
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
€107 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Уникальная прогулка по Кабаньялю
Погрузитесь в уникальный мир рыбацкого поселка Кабаньяль в Валенсии, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В яхтенном порту Валенсии
26 ноя в 10:00
27 ноя в 10:00
€120 за всё до 10 чел.