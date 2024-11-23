Настоящая паэлья, музей шоколада и прогулка по озеру

Насладитесь индивидуальной водной прогулкой в Валенсии с гастрономическим уклоном. Попробуйте настоящую паэлью, посетите музей шоколада и озеро Альбуфера
На этой индивидуальной экскурсии в Валенсии у вас будет уникальная возможность попробовать настоящую паэлью, приготовленную по традиционному рецепту.

Посетите музей шоколада, где узнаете все о процессе производства этого лакомства и сможете попробовать различные его виды.

Завершите день расслабляющей водной прогулкой по живописному озеру Альбуфера, наслаждаясь природой и спокойствием.

Экскурсия подходит для всех возрастов и станет отличным выбором для семейного отдыха или романтического дня

5 причин купить эту прогулку

  • 🍤 Дегустация настоящей паэльи
  • 🍫 Посещение музея шоколада
  • 🚤 Водная прогулка по озеру Альбуфера
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов
  • 🌿 Живописные виды и природа
    • Настоящая паэлья, музей шоколада и прогулка по озеру
    Настоящая паэлья, музей шоколада и прогулка по озеру
    Настоящая паэлья, музей шоколада и прогулка по озеру
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

    Что можно увидеть

  • Музей шоколада
  • Озеро Альбуфера

    • Описание водной прогулки

    Гастрономическая экскурсия в Валенсии

    Многие путешественники считают, что настоящую паэлью можно попробовать только в Валенсии. Однако, на нашей экскурсии у вас будет уникальная возможность насладиться этим традиционным блюдом в самом сердце его родины. Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям!

    Что вас ждет на экскурсии?

    • Дегустация настоящей паэльи, приготовленной по классическому рецепту.
    • Посещение музея шоколада, где вы узнаете о его истории и процессе производства.
    • Прогулка к озеру Альбуфера, где вы сможете насладиться прекрасными пейзажами и атмосферой природы.

    Легкость и доступность

    Эта экскурсия подходит для людей всех возрастов. Она обещает быть легкой и вкусной, что делает её идеальным выбором для семейного отдыха или приятного времяпрепровождения с друзьями. Не упустите шанс открыть для себя гастрономические сокровища Валенсии!

    По воскресеньям не работает музей шоколада

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Любое место Валенсии
    Когда и сколько длится?
    Когда: По воскресеньям не работает музей шоколада
    Экскурсия длится около 5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Валенсии

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