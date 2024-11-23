На этой индивидуальной экскурсии в Валенсии у вас будет уникальная возможность попробовать настоящую паэлью, приготовленную по традиционному рецепту. Посетите музей шоколада, где узнаете все о процессе производства этого лакомства и сможете попробовать различные его виды. Завершите день расслабляющей водной прогулкой по живописному озеру Альбуфера, наслаждаясь природой и спокойствием. Экскурсия подходит для всех возрастов и станет отличным выбором для семейного отдыха или романтического дня

Описание водной прогулки

Гастрономическая экскурсия в Валенсии

Многие путешественники считают, что настоящую паэлью можно попробовать только в Валенсии. Однако, на нашей экскурсии у вас будет уникальная возможность насладиться этим традиционным блюдом в самом сердце его родины. Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям!

Что вас ждет на экскурсии?

Дегустация настоящей паэльи, приготовленной по классическому рецепту.

Посещение музея шоколада, где вы узнаете о его истории и процессе производства.

Прогулка к озеру Альбуфера, где вы сможете насладиться прекрасными пейзажами и атмосферой природы.

Легкость и доступность

Эта экскурсия подходит для людей всех возрастов. Она обещает быть легкой и вкусной, что делает её идеальным выбором для семейного отдыха или приятного времяпрепровождения с друзьями. Не упустите шанс открыть для себя гастрономические сокровища Валенсии!