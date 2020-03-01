Исторические экскурсии в Жироне

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Путешествие по городам-фортам, где пьют кофе над обрывом и ходят по лаве среди средневековых стен

Юлиан
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Юлиан – ваш гид
Вы окинете взглядом крепостные стены Жироны, ещё осознавая, в каком столетии находитесь, а после потеряетесь во времени.

Каталонские твердыни переместят в эпоху рыцарей и замков, ведьм и деяний испанской инквизиции.

В течение нескольких часов вы окажетесь на улице на краю утёса, прогуляетесь по дорожкам из застывшей лавы, войдёте в средневековый город через ворота над рвом и погрузитесь в остросюжетную каталонскую историю.
300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча Отель туристов.
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Каталонские крепости: Бесалу, Рупит и Кастельфольит-де-ла-Рока
Каталонские крепости: Бесалу, Рупит и Кастельфольит-де-ла-Рока

Что вас ожидает

Жирона — укреплённая Каталония в миниатюре
Наше путешествие начнётся с Жироны, где сохранились остатки римской крепости Форса-Велья. Вдоль мощных стен старых кварталов Жироны по обе стороны от Археологической дороги цветут сады, а сторожевые башни напоминают о том, что это всё же бывший форт. Я расскажу, почему на территории Каталонии когда-то оказалось так много укрепительных сооружений. Вдохновившись первыми впечатлениями, мы продолжим путь в сторону Бесалу.

Очарование средневекового Бесалу
Чтобы попасть в городок X века, вы пройдёте по Романскому мосту из семи каменных арок, перекинутому через реку Флувия. И сразу же переместитесь в другое время — окажетесь в рыцарской крепости, где все мостовые вымощены булыжником, а извилистые улочки огибают старинные храмы: бывший бенедиктинский монастырь и католическую церковь. В Бесалу сохранилась древняя синагога, еврейские бани и больница Святого Юлиана XIV века. Вы попробуете местный ликёр ратафия — его настаивают на орехах, травах и специях — и, если захотите, попадёте на дегустацию в музей сыра и копчёностей или рассмотрите что-нибудь под микроскопом в музее миниатюр.

Кофе над пропастью и лава на улицах
Если Бесалу красивый и интересный городок, то Кастельфольит-де-ла-Рока — удивительный и странный. Он расположен на высоком утёсе шириной до 100 метров. По его узким улицам тесно даже ходить пешком, а местные жители умудряются проезжать тут на машине. Вы заметите, как беспечно относятся к высоте скалы местные, попивая кофе у себя на балконах прямо над обрывом. А после отправимся в необычную деревушку — Рупит, где живёт около 300 человек. Вам представится шанс пройти по вулканической лаве — когда-то она залила улочки Рупита и стала местным «асфальтом» — и узнать истории о том, как во время инквизиции здесь сжигали ведьм и еретиков.

Также в рамках экскурсии вас ждут ещё два зрелищных сюрприза.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии указана за 2 человек. Если вас 3 или 4, за каждого дополнительного участника доплата 20 евро. Если вас больше 4, стоимость обсуждается индивидуально.
  • Трансфер включён в стоимость экскурсии.
  • Дополнительно оплачиваются (по желанию): вход в музеи, обед.
Каталонские крепости: Бесалу, Рупит и Кастельфольит-де-ла-Рока
Каталонские крепости: Бесалу, Рупит и Кастельфольит-де-ла-Рока
Каталонские крепости: Бесалу, Рупит и Кастельфольит-де-ла-Рока
Каталонские крепости: Бесалу, Рупит и Кастельфольит-де-ла-Рока

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Отель туристов..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлиан
Юлиан
Рад видеть вас на моей странице. Первую половину жизни я посвятил путешествиям. Посетил разные страны, объездил множество городов, долгие часы провел под водой и намотал километры на автомобиле, мотоцикле, лыжах и роликах. Пока однажды, не увидел ЕЁ — БАРСЕЛОНУ!!! Как вы поняли, я остался с ней... С моей красавицей. Сделаю все, чтобы и вы полюбили ЕЁ...
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