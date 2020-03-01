Исторические экскурсии в Жироне

Что вас ожидает

Жирона — укреплённая Каталония в миниатюре

Наше путешествие начнётся с Жироны, где сохранились остатки римской крепости Форса-Велья. Вдоль мощных стен старых кварталов Жироны по обе стороны от Археологической дороги цветут сады, а сторожевые башни напоминают о том, что это всё же бывший форт. Я расскажу, почему на территории Каталонии когда-то оказалось так много укрепительных сооружений. Вдохновившись первыми впечатлениями, мы продолжим путь в сторону Бесалу.

Очарование средневекового Бесалу

Чтобы попасть в городок X века, вы пройдёте по Романскому мосту из семи каменных арок, перекинутому через реку Флувия. И сразу же переместитесь в другое время — окажетесь в рыцарской крепости, где все мостовые вымощены булыжником, а извилистые улочки огибают старинные храмы: бывший бенедиктинский монастырь и католическую церковь. В Бесалу сохранилась древняя синагога, еврейские бани и больница Святого Юлиана XIV века. Вы попробуете местный ликёр ратафия — его настаивают на орехах, травах и специях — и, если захотите, попадёте на дегустацию в музей сыра и копчёностей или рассмотрите что-нибудь под микроскопом в музее миниатюр.

Кофе над пропастью и лава на улицах

Если Бесалу красивый и интересный городок, то Кастельфольит-де-ла-Рока — удивительный и странный. Он расположен на высоком утёсе шириной до 100 метров. По его узким улицам тесно даже ходить пешком, а местные жители умудряются проезжать тут на машине. Вы заметите, как беспечно относятся к высоте скалы местные, попивая кофе у себя на балконах прямо над обрывом. А после отправимся в необычную деревушку — Рупит, где живёт около 300 человек. Вам представится шанс пройти по вулканической лаве — когда-то она залила улочки Рупита и стала местным «асфальтом» — и узнать истории о том, как во время инквизиции здесь сжигали ведьм и еретиков.

Также в рамках экскурсии вас ждут ещё два зрелищных сюрприза.