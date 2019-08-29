53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Ещё в I веке до н. э. город основали древние римляне. Они назвали его Герунда и контролировали отсюда свои владения на юге империи.
Одна из трагических страниц в историй Жироны — изгнание евреев в 1492 году. Поселившись здесь в IX веке, иудеи сделали город процветающим торговым и ремесленным центром и выступили основными спонсорами того самого путешествия Христофора Колумба, во время которого тот открыл Америку. Но во времена инквизиции не-католики подвергались жесточайшим гонениям, и тем иудеям, которые не захотели принять другую веру, пришлось покинуть свои дома и страну. Дома богатых евреев недолго стояли пустыми — власти заселили в них бедняков. Денег, чтобы вносить изменения в постройки, у испанцев не было, а евреи стоили для себя так добротно, что даже в XXI веке в Старом городе Жироны полностью сохранился средневековый колорит и уклад.
Организационные детали
Добраться до Жироны просто — электрички из Барселоны ходят часто. Время в пути — чуть больше часа.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я живу в каталанском городе Жирона уже несколько лет. А перед тем, как поменять все в своей жизни, я работала журналистом. Последние 16 лет в «Комсомолке» в Москве и в Минске. Эмпирическим путем я выяснила, что работа гида очень близка работе журналиста. Только журналист работает на большую аудиторию, а гид на маленькую группу, зато абсолютно реальных людей. И сегодня я помогаю своим старым и новым знакомым и друзьям увидеть самое интересное и попробовать самое вкусное в Каталонии и в соседней Франции. А параллельно веду кулинарную рубрику в глянцевом журнале icon. Опять-таки о самом вкусном...!
Отличная экскурсия. Три часа удовольствия. Очень понравилось и взрослым и ребенку (7 лет).
Рекомендуем.
ирина
9 августа 2019
Отличная экскурсия и очень приятная в общении гид Ольга! Три часа пролетели незаметно, узнали много интересной и нужной информации не только о Жироне, но и вообще об Испании и Каталонии.
Евгения
12 июля 2019
В сорокаградусную жару любая городская экускурсия - испытание для участников, но Жирона оставила самые тёплые (во всех смыслах) впечатления! Удивительная атмосфера города, красоты архитектуры и глубокая история не оставят равнодушными. Отдельное спасибо за прекрасный финал с мороженым!
Наталья
11 июля 2019
Хотим выразить слова благодарности и восторга нашему гиду Ольге! Экскурсия по Жироне получилась прекрасная. Наша семья погрузилась в историю этого живого испанского города. Рассказ Ольги был интересным и увлекательным. Мы познакомились с традициями и вехами развития Жироны. Обязательно вернемся сюда!!! С уважением, Наталья, Мария и Денис Поляковы
Илья
1 июля 2019
Спасибо Оля за замечательный день! Получили огромное удовольствие и заряд позитива на оставшиеся здесь дни!!!
Ольга
27 июня 2019
Экскурсия в целом понравилась - экскурсантами была семья брата, двое взрослых и ребёнок почти 6 лет. Конечно, по возможности лучше гулять без ребёнка, все же экскурсия больше ориентирована на взрослых.
Галина
9 июня 2019
Были в Жироне впервые и очень рады тому, что именно Ольга познакомила нас с этим удивительным городом. Помимо высокого профессионализма и эрудиции Ольги как гида, хочется отметить душевное, дружеское и внимательное отношение к гостям. Огромное спасибо за чудесный день!
Юрий
9 июня 2019
Очень интересная , познавательная и компактная экскурсия .Огромное спасибо гиду Ольге, 3 часа пролетели незаметно.
Сергей
7 июня 2019
Интересно, доступно и комфортно. Рекомендую.
Татьяна
16 марта 2019
Замечательная прогулка по улочкам Жироны, сопровождаемая интересным рассказом. Неторопливо и со вкусом. Гиду большое спасибо за прекрасно проведённое время. Всем сомневающимся - советую. Не пожалеете.
Легенда о каменной ведьме, истории крепостной стены и лучшее каталонское мороженое
Средневековая Жирона за 2 тысячи лет до краев наполнилась старинными легендами, удивительными слухами и поверьями, которые местные жители принимают за чистую монету. Вы прогуляетесь по каменным улочкам, на которых оживут легенды про святого Нарцисса и львицу, защищающую городские ворота. Осмотрите окрестности с крепостной стены и отыщете ведьму, которой пугают жиронских детей. А разгадав все секреты города, вознаградите себя превосходным мороженым от обладателей звезд Мишлен.
Пройти по местам «Игры престолов», услышать старинные легенды и проникнуться местным колоритом
Добро пожаловать в город, где без каких-либо спецэффектов вы перенесетесь прямиком в Средние века. Я проведу вас по старым улочкам Жироны, поделюсь местными легендами о спасительных мухах, вампирах и «магическом треугольнике». Вы взглянете на Жирону с высоты, попробуете мишленовское мороженое и разберетесь в переплетениях готики и барокко.
Осмотреть главные символы города, совершить секретный ритуал на площади и угоститься мороженым
Гуляя по Жироне, вы лучше поймёте Каталонию, ведь город вобрал в себя главные черты региона. Я сделаю встречу лёгкой и увлекательной: помимо серьёзных достопримечательностей покажу забавные памятники, заинтригую рассказами о жиронских святых, поделюсь лучшими ракурсами города и заведу в место с вкуснейшим каталонским мороженым!