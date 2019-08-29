53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Ощутить дух Испании в прекрасно сохранившемся средневековом городе

Ольга
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Ольга – ваш гид
Сегодня каталонская Жирона — один из самых хорошо сохранившихся средневековых городов Европы.

Улочки XII века здесь и сейчас существуют в своем первозданном обличии.

И со временем они обросли множеством легенд! Я расскажу вам про окаменевшую ведьму и про доброго вампира, который дарит влюбленным вечную любовь, и про львицу, которую надо поцеловать в...

Ну, вы сами всё увидите!
215 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии53 отзыва
4.85
Легенды средневековой Жироны
Легенды средневековой Жироны

Жирона

Ещё в I веке до н. э. город основали древние римляне. Они назвали его Герунда и контролировали отсюда свои владения на юге империи.

Одна из трагических страниц в историй Жироны — изгнание евреев в 1492 году. Поселившись здесь в IX веке, иудеи сделали город процветающим торговым и ремесленным центром и выступили основными спонсорами того самого путешествия Христофора Колумба, во время которого тот открыл Америку. Но во времена инквизиции не-католики подвергались жесточайшим гонениям, и тем иудеям, которые не захотели принять другую веру, пришлось покинуть свои дома и страну. Дома богатых евреев недолго стояли пустыми — власти заселили в них бедняков. Денег, чтобы вносить изменения в постройки, у испанцев не было, а евреи стоили для себя так добротно, что даже в XXI веке в Старом городе Жироны полностью сохранился средневековый колорит и уклад.

Организационные детали

Добраться до Жироны просто — электрички из Барселоны ходят часто. Время в пути — чуть больше часа.

Легенды средневековой Жироны
Легенды средневековой Жироны
Легенды средневековой Жироны
Легенды средневековой Жироны
Легенды средневековой Жироны
Легенды средневековой Жироны
Легенды средневековой Жироны
Легенды средневековой Жироны
Легенды средневековой Жироны
Легенды средневековой Жироны
Легенды средневековой Жироны
Легенды средневековой Жироны
Легенды средневековой Жироны
Легенды средневековой Жироны
Легенды средневековой Жироны
Легенды средневековой Жироны

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Я живу в каталанском городе Жирона уже несколько лет. А перед тем, как поменять все в своей жизни, я работала журналистом. Последние 16 лет в «Комсомолке» в Москве и в Минске. Эмпирическим путем я выяснила, что работа гида очень близка работе журналиста. Только журналист работает на большую аудиторию, а гид на маленькую группу, зато абсолютно реальных людей. И сегодня я помогаю своим старым и новым знакомым и друзьям увидеть самое интересное и попробовать самое вкусное в Каталонии и в соседней Франции. А параллельно веду кулинарную рубрику в глянцевом журнале icon. Опять-таки о самом вкусном...!
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53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

29 августа 2019
Отличная экскурсия. Три часа удовольствия. Очень понравилось и взрослым и ребенку (7 лет).
Рекомендуем.
9 августа 2019
Отличная экскурсия и очень приятная в общении гид Ольга! Три часа пролетели незаметно, узнали много интересной и нужной информации не только о Жироне, но и вообще об Испании и Каталонии.
12 июля 2019
В сорокаградусную жару любая городская экускурсия - испытание для участников, но Жирона оставила самые тёплые (во всех смыслах) впечатления! Удивительная атмосфера города, красоты архитектуры и глубокая история не оставят равнодушными. Отдельное спасибо за прекрасный финал с мороженым!
11 июля 2019
Хотим выразить слова благодарности и восторга нашему гиду Ольге! Экскурсия по Жироне получилась прекрасная. Наша семья погрузилась в историю этого живого испанского города. Рассказ Ольги был интересным и увлекательным. Мы познакомились с традициями и вехами развития Жироны. Обязательно вернемся сюда!!! С уважением, Наталья, Мария и Денис Поляковы
Илья
1 июля 2019
Спасибо Оля за замечательный день! Получили огромное удовольствие и заряд позитива на оставшиеся здесь дни!!!
27 июня 2019
Экскурсия в целом понравилась - экскурсантами была семья брата, двое взрослых и ребёнок почти 6 лет. Конечно, по возможности лучше гулять без ребёнка, все же экскурсия больше ориентирована на взрослых.
9 июня 2019
Были в Жироне впервые и очень рады тому, что именно Ольга познакомила нас с этим удивительным городом. Помимо высокого профессионализма и эрудиции Ольги как гида, хочется отметить душевное, дружеское и внимательное отношение к гостям. Огромное спасибо за чудесный день!
9 июня 2019
Очень интересная , познавательная и компактная экскурсия .Огромное спасибо гиду Ольге, 3 часа пролетели незаметно.
Сергей
7 июня 2019
Интересно, доступно и комфортно. Рекомендую.
16 марта 2019
Замечательная прогулка по улочкам Жироны, сопровождаемая интересным рассказом. Неторопливо и со вкусом. Гиду большое спасибо за прекрасно проведённое время. Всем сомневающимся - советую. Не пожалеете.
Ещё 43 отзыва

Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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Легенда о каменной ведьме, истории крепостной стены и лучшее каталонское мороженое
Средневековая Жирона за 2 тысячи лет до краев наполнилась старинными легендами, удивительными слухами и поверьями, которые местные жители принимают за чистую монету. Вы прогуляетесь по каменным улочкам, на которых оживут легенды про святого Нарцисса и львицу, защищающую городские ворота. Осмотрите окрестности с крепостной стены и отыщете ведьму, которой пугают жиронских детей. А разгадав все секреты города, вознаградите себя превосходным мороженым от обладателей звезд Мишлен.

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