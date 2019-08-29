53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Жирона

Ещё в I веке до н. э. город основали древние римляне. Они назвали его Герунда и контролировали отсюда свои владения на юге империи.

Одна из трагических страниц в историй Жироны — изгнание евреев в 1492 году. Поселившись здесь в IX веке, иудеи сделали город процветающим торговым и ремесленным центром и выступили основными спонсорами того самого путешествия Христофора Колумба, во время которого тот открыл Америку. Но во времена инквизиции не-католики подвергались жесточайшим гонениям, и тем иудеям, которые не захотели принять другую веру, пришлось покинуть свои дома и страну. Дома богатых евреев недолго стояли пустыми — власти заселили в них бедняков. Денег, чтобы вносить изменения в постройки, у испанцев не было, а евреи стоили для себя так добротно, что даже в XXI веке в Старом городе Жироны полностью сохранился средневековый колорит и уклад.