6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Жиронские легенды и местные поверья

Вы удивитесь, но жители города действительно верят в жиронскую ведьму, которая несколько веков назад обратилась в камень и застыла под крышей Кафедрального собора. Вы узнаете, как родители используют легендарную ведьму для воспитания детей, и встретите других волшебных обитателей Жироны — мух святого Нарцисса. А пока вы будете гладить спинки мух, исполняющих желания, я расскажу, почему этих насекомых местные почитают как святых, назвали в их честь улицу и даже жиронское крафтовое пиво.

Приключения на крепостной стене

У крепостной стены вам встретится еще один символ городка — жиронская львица, которая может открыть перед вами ворота в город (я расскажу, что для этого нужно сделать). Затем обязательно поднимемся на крепостную стену, чтобы рассмотреть Жирону с лучшего ракурса. А прогуливаясь по крепостной стене, вы запросто почувствуете себя средневековыми стражниками и узнаете, как жил и выглядел город в прошлые эпохи.

Фирменное лакомство Жироны

В конце экскурсии вас ждет награда, за которой мы отправимся в знаменитую жиронскую мороженицу. Только здесь можно отведать самое вкусное мороженое в Каталонии, которое готовят повара-обладатели трех звезд Мишлен — братья Рока. Лакомство поразит вас не только изумительным вкусом. но и формами: желающие могут съесть жиронскую львицу на палочке, откусить нос повара или палец Колумба!

Кому подойдет прогулка

Путешественникам любого возраста, которые неравнодушны к средневековым легендам и любят отыскивать необычные уголки города.