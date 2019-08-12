6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Легенда о каменной ведьме, истории крепостной стены и лучшее каталонское мороженое

Ольга
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Ольга – ваш гид
Средневековая Жирона за 2 тысячи лет до краев наполнилась старинными легендами, удивительными слухами и поверьями, которые местные жители принимают за чистую монету.

Вы прогуляетесь по каменным улочкам, на которых оживут легенды про святого Нарцисса и львицу, защищающую городские ворота.

Осмотрите окрестности с крепостной стены и отыщете ведьму, которой пугают жиронских детей.

А разгадав все секреты города, вознаградите себя превосходным мороженым от обладателей звезд Мишлен.
От 70 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь святого Феликса Placa Sant Feliu
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У этой экскурсии6 отзывов
4.5
Сказочная Жирона для детей и взрослых
Сказочная Жирона для детей и взрослых

Что вас ожидает

Жиронские легенды и местные поверья
Вы удивитесь, но жители города действительно верят в жиронскую ведьму, которая несколько веков назад обратилась в камень и застыла под крышей Кафедрального собора. Вы узнаете, как родители используют легендарную ведьму для воспитания детей, и встретите других волшебных обитателей Жироны — мух святого Нарцисса. А пока вы будете гладить спинки мух, исполняющих желания, я расскажу, почему этих насекомых местные почитают как святых, назвали в их честь улицу и даже жиронское крафтовое пиво.

Приключения на крепостной стене
У крепостной стены вам встретится еще один символ городка — жиронская львица, которая может открыть перед вами ворота в город (я расскажу, что для этого нужно сделать). Затем обязательно поднимемся на крепостную стену, чтобы рассмотреть Жирону с лучшего ракурса. А прогуливаясь по крепостной стене, вы запросто почувствуете себя средневековыми стражниками и узнаете, как жил и выглядел город в прошлые эпохи.

Фирменное лакомство Жироны
В конце экскурсии вас ждет награда, за которой мы отправимся в знаменитую жиронскую мороженицу. Только здесь можно отведать самое вкусное мороженое в Каталонии, которое готовят повара-обладатели трех звезд Мишлен — братья Рока. Лакомство поразит вас не только изумительным вкусом. но и формами: желающие могут съесть жиронскую львицу на палочке, откусить нос повара или палец Колумба!

Кому подойдет прогулка

Путешественникам любого возраста, которые неравнодушны к средневековым легендам и любят отыскивать необычные уголки города.

Организационные детали

Добраться до Жироны просто — электрички из Барселоны ходят часто. Время в пути — чуть больше часа.

Сказочная Жирона для детей и взрослых
Сказочная Жирона для детей и взрослых
Сказочная Жирона для детей и взрослых
Сказочная Жирона для детей и взрослых
Сказочная Жирона для детей и взрослых
Сказочная Жирона для детей и взрослых
Сказочная Жирона для детей и взрослых
Сказочная Жирона для детей и взрослых

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Площадь святого Феликса Placa Sant Feliu.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Я живу в каталанском городе Жирона уже несколько лет. А перед тем, как поменять все в своей жизни, я работала журналистом. Последние 16 лет в «Комсомолке» в Москве и в Минске. Эмпирическим путем я выяснила, что работа гида очень близка работе журналиста. Только журналист работает на большую аудиторию, а гид на маленькую группу, зато абсолютно реальных людей. И сегодня я помогаю своим старым и новым знакомым и друзьям увидеть самое интересное и попробовать самое вкусное в Каталонии и в соседней Франции. А параллельно веду кулинарную рубрику в глянцевом журнале icon. Опять-таки о самом вкусном...!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 августа 2019
Возможно, сказались жара и большое количество детей на экскурсии, но ни взрослые, ни дети, к сожалению, не получили ожидаемого удовольствия от прогулки. Ольга милая, приятная женщина, но порекомендовать данную экскурсию я не могу.
2 августа 2019
Экскурсия прошла на одном дыхании, интересно было всем - и детям и взрослым. Спасибо огромное Ольге.!
29 июля 2019
Огромное спасибо Ольге за замечательный день в Жироне!
Эта была не экскурсия, а интересная, познавательная и прогулка по городу, полная ярких впечатлений!
Мне и моим ребятам 7 и 10 лет всё очень понравилось:))
Ольга - приятный и интеллигентный человек, нам было комфортно в её компании:))
Спасибо Ольге и Tripster'у!
11 июля 2019
Ольга очень интересный собеседник, которая нашла подход к ребёнку, ко мне и моей маме. Нам всем было очень интересно и два часа пролетели очень быстро. Спасибо огромное. Рекомендую !
Михаил
29 июня 2019
Отличная экскурсия! Очень живо, красочно и интересно!
Много фактов и историй о городе и его жителях, о стране и регионе в целом. История возникновения. Интересные места, где проходили съёмки современных фильмов.
Огромное спасибо, Ольга!
22 февраля 2019
Очень понравилась экскурсия. Спасибо Ольге большое! Великолепная рассказчица! Прекрасная речь)) Полюбили Жирону) Узнали много нового и интересного. Всем советуем!!

Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Легенды средневековой ЖироныЛегенды средневековой ЖироныЛегенды средневековой Жироны
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53 отзыва
Ощутить дух Испании в прекрасно сохранившемся средневековом городе
Сегодня каталонская Жирона — один из самых хорошо сохранившихся средневековых городов Европы. Улочки XII века здесь и сейчас существуют в своем первозданном обличии. И со временем они обросли множеством легенд! Я расскажу вам про окаменевшую ведьму и про доброго вампира, который дарит влюбленным вечную любовь, и про львицу, которую надо поцеловать в... Ну, вы сами всё увидите!

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