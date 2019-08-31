3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Альберобелло является одним из самых популярных туристических мест в Апулии. Это место так знаменито благодаря комплексу 1400 труллей, признанных UNESCO частью исторического и гуманитарного наследия.

Трулли — очень старые причудливые круглые сооружения со сводчатым потолком и крышей конической формы, сделанные полностью из камня — местного известняка, без использования цементирующего раствора. Cтены обычно выбелены, а каменная черепица на крышах домов часто разрисована религиозными, языческими или магическими символами.

Программа

Альберобелло — главный город трулли. Необычные белые домики теснятся на узких улочках. Здесь есть рестораны-трулли, магазины-трулли и даже собор-трулли. Во время нашей прогулки вы узнаете, почему здесь появилось поселение и как оно развивалось; что такое дома «трулло» и необычную историю их появления; посетите магазин-трулло и попробуете местные продукты, а также зайдете на «посиделки на счастье» в дом трулло, который привлекает удачу и изменения в жизни.