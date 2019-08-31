3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Очаровательные домики-трулло и другие прелести живописного городка в провинции Бари

Ольга
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Ольга – ваш гид
Приглашаю погрузиться в историю крестьянской жизни провинции Бари, визитной карточкой которой являются необычные домики «трулло» живописного итальянского городка Альберобелло.

Это место, с его незамысловатым бытом и особым очарованием, станет для вас настоящим открытием и влюбит в себя.
157 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Погружение в историю крестьянской жизни Альберобелло
Погружение в историю крестьянской жизни Альберобелло

Альберобелло является одним из самых популярных туристических мест в Апулии. Это место так знаменито благодаря комплексу 1400 труллей, признанных UNESCO частью исторического и гуманитарного наследия.

Трулли — очень старые причудливые круглые сооружения со сводчатым потолком и крышей конической формы, сделанные полностью из камня — местного известняка, без использования цементирующего раствора. Cтены обычно выбелены, а каменная черепица на крышах домов часто разрисована религиозными, языческими или магическими символами.

Программа

Альберобелло — главный город трулли. Необычные белые домики теснятся на узких улочках. Здесь есть рестораны-трулли, магазины-трулли и даже собор-трулли. Во время нашей прогулки вы узнаете, почему здесь появилось поселение и как оно развивалось; что такое дома «трулло» и необычную историю их появления; посетите магазин-трулло и попробуете местные продукты, а также зайдете на «посиделки на счастье» в дом трулло, который привлекает удачу и изменения в жизни.

Организационные детали

  • В стоимость включено: пешеходная экскурсия по Альберобелло, дегустация местных продуктов.
  • Дополнительно: транспорт, обед, сувениры.
  • Начало экскурсии: Рионе Айа Пиккола (Rione Aia piccola).
Погружение в историю крестьянской жизни Альберобелло
Погружение в историю крестьянской жизни Альберобелло
Погружение в историю крестьянской жизни Альберобелло
Погружение в историю крестьянской жизни Альберобелло
Погружение в историю крестьянской жизни Альберобелло
Погружение в историю крестьянской жизни Альберобелло
Погружение в историю крестьянской жизни Альберобелло

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга и я дипломированный в Италии специалист по направлению "Туристический прием и гастрономия". Переехав из красавицы Риги в гостеприимный и радушный Бари, вот уже несколько лет, как я стараюсь передать гостям этого необычного региона её атмосферу и показать его лучшие стороны. Мои интересы это история, гастрономия, фотография и натуротерапия. В Апулии я работаю гидом и специализируюсь на индивидуальных экскурсиях. Мне доставляет удовольствие знакомить с регион через краски и вкусы.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

31 августа 2019
Давно хотели побывать в г. Бари и в городе Альберобелло.. . Экскурсию провела для нас гид Ольга Мартынова. Остались очень довольны поездкой и выражаем слова благодарности ей. Уезжали с массой впечатлений! Ольга хорошо знает историю данной местности Италии , отличный рассказчик, интересный собеседник. Не ограничивается только темой экскурсии.
13 августа 2018
Нет пределов совершенству. Но нам очень понравилось. Рекомендую и гида Ольгу и сам маршрут.
31 августа 2016
Очень понравился город и экскурсия с Ольгой. Без нее не поняли бы специфику и красоту города и не почувствовали бы атмосферу. Оля, спасибо!

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