Экскурсии со скидкой в Болонье до 15%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Болонье на русском языке, цены от €134, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Болонье с любовью
Пешая
скидка
15%
14 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
О Болонье с любовью: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых башен до кулинарных традиций. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Начало: У фонтана «Нептун»
Завтра в 13:00
15 июля в 08:00
170145 за всё до 5 чел.
Живая старина многоликой Болоньи
Пешая
скидка
9%
38 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Живая старина многоликой Болоньи - путешествие в сердце Италии
Вас ждет незабываемое путешествие по Болонье, где история сочетается с современностью, а традиции живут в каждом уголке
Начало: На площади Маджоре
15 июля в 10:00
16 июля в 10:00
148134 за всё до 6 чел.
Нетуристическая Болонья
Пешая
скидка
10%
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Нетуристическая Болонья
Погулять по самому красивому жилому району города и подняться по холмам к старинному храму
Начало: На площади San Francesco
16 июля в 09:00
17 июля в 09:00
170153 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    3 июля 2024
    О Болонье с любовью
    Анна очень приятная девушка, интересно и доступно рассказала о Болонье, три часа пролетели незаметно! Мы увидели все главные достопримечательности, о
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    которых читали ранее, и еще было несколько приятных мест, на которые мы бы сами не обратили бы внимание! Мы влюбились в Болонью, обязательно вернемся в этот город! Спасибо Анне!

  • N
    Nika
    28 мая 2024
    Живая старина многоликой Болоньи
    Это была Евгения - молодая, образованная, начитанная, с исключительным чувством и знаниями из архитектуры, истории и археологии! Мы прошлись неспеша
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    по маршруту, который она сама разработала и добавила много интересного, что отличает от классических маршрутов. Город изумил и получил дополнительную положительную окраску от ее рассказов. Мы еше обязательно вернемся в этот город, мимо которого у меня в течение многих лет пролегал путь и я не заезжала в него, считая, что скорее всего, город так себе. А город оказался сокровищем, которое мы открыли вместе с Евгенией! Спасибо! Желаем больше довольных туристов в вашей непростой работе

  • Р
    Роман
    17 мая 2024
    О Болонье с любовью
    Спасибо Анне за экскурсию! Было очень интересно, Болонья неожиданно приятно удивила! Анна очень классная, легкая девушка, с которой было приятно и познавательно провести наш день 👍🏻
  • И
    Ирина
    15 мая 2024
    О Болонье с любовью
    Анечка провела замечательную экскурсию по Болонье. Занимательно рассказывала, много интересных фактов, экскурсия прошла на Ура! Спасибо большое! ☺️ Ирина
  • А
    Анна
    16 апреля 2024
    Живая старина многоликой Болоньи
    Нашим гидом была Евгения. Образованная, внимательная, пунктуальная, приветливая. Что особенно понравилось, это приветствие, Евгения, представилась и рассказала пару слов о
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    себе, это очень правильное начало, за мой опыт экскурсий, к сожалению, это единичные случаи, когда гид говорит кто он, откуда, какое образование и т. д. Спасибо! Маршрут и экскурсия были прекрасны, за 3 часа Евгения рассказала много фактов и интересных историй про город. Мы получили много дельных советов и конечно же список заведений, где можно вкусно покушать. Экскурсия понравилась. Рекомендую!

  • Н
    Надежда
    29 марта 2024
    Живая старина многоликой Болоньи
    Все было отлично

Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Болонье
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. О Болонье с любовью
  2. Живая старина многоликой Болоньи
  3. Нетуристическая Болонья
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  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Болонье в июле 2024
Сейчас в Болонье в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 153 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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