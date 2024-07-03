1 чел.
По популярности
скидка
15%
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
О Болонье с любовью: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых башен до кулинарных традиций. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Начало: У фонтана «Нептун»
Завтра в 13:00
15 июля в 08:00
170€145 за всё до 5 чел.
скидка
9%
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Живая старина многоликой Болоньи - путешествие в сердце Италии
Вас ждет незабываемое путешествие по Болонье, где история сочетается с современностью, а традиции живут в каждом уголке
Начало: На площади Маджоре
15 июля в 10:00
16 июля в 10:00
148€134 за всё до 6 чел.
скидка
10%
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Нетуристическая Болонья
Погулять по самому красивому жилому району города и подняться по холмам к старинному храму
Начало: На площади San Francesco
16 июля в 09:00
17 июля в 09:00
170€153 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана3 июля 2024Анна очень приятная девушка, интересно и доступно рассказала о Болонье, три часа пролетели незаметно! Мы увидели все главные достопримечательности, о
- NNika28 мая 2024Это была Евгения - молодая, образованная, начитанная, с исключительным чувством и знаниями из архитектуры, истории и археологии! Мы прошлись неспеша
- РРоман17 мая 2024Спасибо Анне за экскурсию! Было очень интересно, Болонья неожиданно приятно удивила! Анна очень классная, легкая девушка, с которой было приятно и познавательно провести наш день 👍🏻
- ИИрина15 мая 2024Анечка провела замечательную экскурсию по Болонье. Занимательно рассказывала, много интересных фактов, экскурсия прошла на Ура! Спасибо большое! ☺️ Ирина
- ААнна16 апреля 2024Нашим гидом была Евгения. Образованная, внимательная, пунктуальная, приветливая. Что особенно понравилось, это приветствие, Евгения, представилась и рассказала пару слов о
- ННадежда29 марта 2024Все было отлично
Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Скидки»
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