Палаццо Комунале – экскурсии в Болонье

Найдено 6 экскурсий в категории «Палаццо Комунале» в Болонье на русском языке, цены от €134, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Живая старина многоликой Болоньи
Пешая
3 часа
-
15%
54 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Болонье с гидом
Вас ждет незабываемое путешествие по Болонье, где история сочетается с современностью, а традиции живут в каждом уголке
Начало: На площади Маджоре
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€160€188 за всё до 6 чел.
Болонья - первое знакомство
Пешая
2.5 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Болонья - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, прогуливаясь по её знаковым местам: Пьяцца Маджоре, фонтан Нептуна, Болонский университет и многое другое
20 дек в 09:00
21 дек в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи
Изучить знаменитые работы итальянских художников с историком искусства
Начало: На via delle Belle Arti
12 дек в 09:30
16 дек в 09:30
€160 за всё до 5 чел.
Экспресс-экскурсия по Болонье
Пешая
1 час
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экспресс-экскурсия по Болонье
Индивидуальная прогулка по Болонье за один час: узнайте о жизни болонцев, попробуйте эспрессо и насладитесь атмосферой города студентов
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€170 за всё до 10 чел.
Душевная, гостеприимная и самобытная Болонья
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Душевная, гостеприимная и самобытная Болонья
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, где средневековая архитектура встречается с современными традициями. Узнайте секреты города и насладитесь его уникальной кухней
Начало: На площади Нептуна
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€180 за всё до 8 чел.
О Болонье с любовью
Пешая
3 часа
-
5%
50 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
О Болонье с любовью: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых башен до кулинарных традиций. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Начало: У фонтана «Нептун»
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€238€250 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    21 июля 2025
    Экспресс-экскурсия по Болонье
    Все нормально) но, показалось, дороговато за 1 час пешком
  • М
    Мария
    17 июня 2025
    Экспресс-экскурсия по Болонье
    Отличная экскурсия!
  • О
    Ольга
    22 апреля 2025
    Экспресс-экскурсия по Болонье
    Мы провели прекрасное время с Юлией во время нашей экскурсии по Болонье. Она максимально поддержала нас с мужем организационно на
    читать дальше

    всех этапах планирования поездки, помогла сориентироваться во всех вопросах. С ней легко, интересно, она гибкая в плане построения маршрута экскурсии. И мы остались едины в мнениях с мужем, что Юлия -замечательный высококлассный экскурсовод! Рекомендуем. Честно😊

  • V
    Vadim
    12 апреля 2025
    Экспресс-экскурсия по Болонье
    Прекрасный экскурс по центру города, получили информацию по истории города от местного жителя! Нам очень понравилось, рекомендуем от души!
    Прекрасный экскурс по центру города, получили информацию по истории города от местного жителя! Нам очень понравилось, рекомендуем от души!
  • D
    Dmitrii
    5 апреля 2025
    Экспресс-экскурсия по Болонье
    Неповторимые эмоции были подарены нашим гидом Юлией!
    Прошли по центру города и увидели все достопримечательности. Настоятельно рекомендую всем кто в Болонии
    читать дальше

    первый раз и не только, узнаите факты которые не найти в интернете!
    Спасибо нашему гиду за прекрасную экскурсию, в следующий раз на экскурсию в Болонии только с Вами!

    Неповторимые эмоции были подарены нашим гидом Юлией!

Сколько стоит экскурсия по Болонье в декабре 2025
Сейчас в Болонье в категории "Палаццо Комунале" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 134 до 238 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 161 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
