Прогулка по Болонье с гидом
Вас ждет незабываемое путешествие по Болонье, где история сочетается с современностью, а традиции живут в каждом уголке
Начало: На площади Маджоре
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€160
€188 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Болонья - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, прогуливаясь по её знаковым местам: Пьяцца Маджоре, фонтан Нептуна, Болонский университет и многое другое
20 дек в 09:00
21 дек в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи
Изучить знаменитые работы итальянских художников с историком искусства
Начало: На via delle Belle Arti
12 дек в 09:30
16 дек в 09:30
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экспресс-экскурсия по Болонье
Индивидуальная прогулка по Болонье за один час: узнайте о жизни болонцев, попробуйте эспрессо и насладитесь атмосферой города студентов
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Душевная, гостеприимная и самобытная Болонья
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, где средневековая архитектура встречается с современными традициями. Узнайте секреты города и насладитесь его уникальной кухней
Начало: На площади Нептуна
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
О Болонье с любовью: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых башен до кулинарных традиций. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Начало: У фонтана «Нептун»
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€238
€250 за всё до 7 чел.
- ККонстантин21 июля 2025Все нормально) но, показалось, дороговато за 1 час пешком
- ММария17 июня 2025Отличная экскурсия!
- ООльга22 апреля 2025Мы провели прекрасное время с Юлией во время нашей экскурсии по Болонье. Она максимально поддержала нас с мужем организационно на
- VVadim12 апреля 2025Прекрасный экскурс по центру города, получили информацию по истории города от местного жителя! Нам очень понравилось, рекомендуем от души!
- DDmitrii5 апреля 2025Неповторимые эмоции были подарены нашим гидом Юлией!
Прошли по центру города и увидели все достопримечательности. Настоятельно рекомендую всем кто в Болонии
