1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Тур на производство пармезана и бальзамика с дегустацией в Болонье
Погрузитесь в мир итальянских гастрономических традиций с эксклюзивным туром по производству пармезана и бальзамика
Начало: По договоренности
«На производстве ещё очень много интересных деталей о бальзамике, а на дегустации вы попробуете около 15 его видов»
Расписание: По договоренности
Завтра в 21:00
10 июня в 09:00
€420 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Гастрономическое путешествие по старинному рынку Болоньи: искусство вкуса
Погрузитесь в мир итальянских вкусов на экскурсии по историческому рынку Болоньи. Вас ждут уникальные дегустации и увлекательные истории
Начало: Фонтан Нептуна
«Стоимость дегустации (сыры, ветчина, вино) — 25 евро с человека, оплачивается на месте»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Гастрономическое путешествие по Болонье: сыры, колбасы и вина
Погрузитесь в мир итальянских вкусов с экскурсией по гастрономическому сердцу Болоньи. Вас ждут уникальные дегустации и истории
Начало: У фонтана «Нептун»
«Дегустация оплачивается дополнительно — 25 евро с человекаЕсли вы с детьми, мы вынуждены будем исключить из маршрута посещение остерии — в неё пускают только взрослых»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€200 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Дегустационные туры»
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