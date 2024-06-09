Найдено 3 экскурсии в категории « Дегустационные туры » в Болонье на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Тур на производство пармезана и бальзамика с дегустацией в Болонье Погрузитесь в мир итальянских гастрономических традиций с эксклюзивным туром по производству пармезана и бальзамика Начало: По договоренности «На производстве ещё очень много интересных деталей о бальзамике, а на дегустации вы попробуете около 15 его видов» Расписание: По договоренности € 420 за всё до 4 чел. 🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Гастрономическое путешествие по старинному рынку Болоньи: искусство вкуса Погрузитесь в мир итальянских вкусов на экскурсии по историческому рынку Болоньи. Вас ждут уникальные дегустации и увлекательные истории Начало: Фонтан Нептуна «Стоимость дегустации (сыры, ветчина, вино) — 25 евро с человека, оплачивается на месте» € 100 за всё до 10 чел. 🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Гастрономическое путешествие по Болонье: сыры, колбасы и вина Погрузитесь в мир итальянских вкусов с экскурсией по гастрономическому сердцу Болоньи. Вас ждут уникальные дегустации и истории Начало: У фонтана «Нептун» «Дегустация оплачивается дополнительно — 25 евро с человекаЕсли вы с детьми, мы вынуждены будем исключить из маршрута посещение остерии — в неё пускают только взрослых» € 200 за всё до 7 чел. Другие экскурсии Болоньи

Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Дегустационные туры»

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