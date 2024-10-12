А АнжелаБерезовская Еврейская Болонья Ольга профессионал своего дела. Очень интересный материал который Ольга смогла умело подать. Советую обратиться к Ольге всем кому интересно узнать как можно больше об истории и культуре Болоньи. Спасибо

Е Елена Эпоха династии Эсте в облике Феррары Мы были с мужем проездом в Болонии. И нам очень повезло, что экскурсию нам провела Юлия! Обязательно вернемся в этот незабываемый город с такой богатой историей. Спасибо большое за интересную и увлекательную прогулку! До новых встреч!!!

Л Лариса Эпоха династии Эсте в облике Феррары У нас была экскурсовод Екатерина, все было замечательно. Несмотря на жуткую жару и закрытие замка в день экскурсии, который мы хотели посетить, оказалось, что именно в этот день выходной в замке. Интересно, эмоционально, не перегружено. Рекомендую