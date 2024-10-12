Индивидуальная
до 8 чел.
Эпоха династии Эсте в облике Феррары: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Феррары, следуя по следам династии Эсте. От замков до кулинарных традиций - каждый шаг открывает новую страницу
«Вы пройдете по знаменитой улице Сводов, сохранившей подлинную средневековую застройку»
20 мар в 10:00
21 мар в 10:00
€240 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам еврейской Болоньи
Погрузитесь в уникальную атмосферу Болоньи, исследуя историю еврейского народа на этой эксклюзивной индивидуальной экскурсии
Начало: На Piazza Maggiore
«Мы погуляем по узким улицам, где в Средневековье располагалось гетто»
18 мар в 09:00
19 мар в 09:00
€174 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Болонья магическая и эзотерическая: алхимия, масоны и культ Исиды
Погрузитесь в мир магии и мистики средневековой Болоньи. Узнайте о масонах, алхимиках и древних культах, гуляя по историческим улицам и площадям
Начало: Фонтан «Нептун»
«Гуляя по колоритным улицам и площадям, вы погрузитесь в мир алхимии, масонства и культа богини Исиды»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжелаБерезовская12 октября 2024Ольга профессионал своего дела. Очень интересный материал который Ольга смогла умело подать. Советую обратиться к Ольге всем кому интересно узнать как можно больше об истории и культуре Болоньи. Спасибо
- ЕЕлена5 июня 2024Мы были с мужем проездом в Болонии. И нам очень повезло, что экскурсию нам провела Юлия! Обязательно вернемся в этот незабываемый город с такой богатой историей. Спасибо большое за интересную и увлекательную прогулку! До новых встреч!!!
- ЛЛариса22 июля 2023У нас была экскурсовод Екатерина, все было замечательно. Несмотря на жуткую жару и закрытие замка в день экскурсии, который мы хотели посетить, оказалось, что именно в этот день выходной в замке. Интересно, эмоционально, не перегружено. Рекомендую
- ЕЕвгения11 января 2019Очень увлекательная экскурсия. Было очень интеречно и взрослым и дктям. Узнали моого нового. Несколько часов пролетели совершенно незаметно
Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Болонье в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 174 до 240. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Болоньи. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод