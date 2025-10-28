В 11–13 веках Болонья была ареной соперничества между знатными семьями. Чтобы показать своё могущество, они строили башни — чем выше, тем лучше. На пике этого архитектурного безумия в городе насчитывалось несколько сотен башен. Не все из них дошли до наших дней — но те, что остались, с радостью расскажут свои истории.
Описание экскурсии
Отправляемся в путешествие по старым улицам Болоньи, чтобы узнать:
- Почему здесь построили около 100 башен
- Как они изменили город
- Почему 22 из них до сих пор гордо возвышаются над крышами, словно символы гордости и упрямства
А ещё, если повезёт, мы пообщаемся с владельцем одной из башен.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Болонье
Провела экскурсии для 60 туристов
Меня зовут Юлия, проживаю в Болонье с 2001 года. Итальянцы везде разные, а в Болонье особенные, потому что это родина Университета. В Болонье своя уникальная культура еды и необычная энергия города. Узнайте больше на моих экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алёна
28 окт 2025
Отличная экскурсия! Юлия интересный собеседник. Очень комфортный темп прогулки был. Юлия гибко подстраивается под запросы и вопросы участников, получили ответы на все наши вопросы, касающиеся объектов экскурсии и не только.
Входит в следующие категории Болоньи
Похожие экскурсии из Болоньи
Индивидуальная
до 4 чел.
Болонья - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, прогуливаясь по её знаковым местам: Пьяцца Маджоре, фонтан Нептуна, Болонский университет и многое другое
22 ноя в 09:00
23 ноя в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
О Болонье с любовью: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых башен до кулинарных традиций. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Начало: У фонтана «Нептун»
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
€200
€250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Музыкальная Болонья
Окунуться в мир прекрасного и посетить Международный музей музыки в компании профессионального гида
Начало: На Piazza Maggiore
18 ноя в 09:00
19 ноя в 09:00
€200 за всё до 8 чел.