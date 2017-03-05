Поклонникам творчества Лучано Паваротти и любителям больших скоростей определенно стоит побывать в небольшом итальянском городке Модене и ее окрестностях.Именно там находится дом великого тенора, где он провел последние годы жизни,

а неподалеку, в Маранелло, - музей автомобилей Феррари. P.S. Возможно, вы не из тех, кому снятся спорткары, и вы не так часто ходите в «Большой» на «Аиду» ко второму акту, но и вам обязательно стоит приехать в Модену, чтобы познакомиться с одними из самых известных символов Италии.

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Описание экскурсии

Посещение музея Лучано Паваротти. Вы узнаете о жизни и творчестве маэстро, по-настоящему влюбленного в музыку, стремящегося нести оперу в массы, твердо веря в то, что именно классическая музыка способна сделать этот мир лучше. Побывав в доме, где Лучано Паваротти провел последние годы жизни, вы сможете ощутить настроение и философию тенора, который считал, что «жизнь – это праздник, с миллионом приглашенных», и своим творчеством он дарил этот праздника всем тем, кто был рядом с ним.

Музей автомобилей Феррари в Маранелло. В светлых залах музея вы раскроете секреты непревзойденных Феррари, за блеском которых порой скрываются очень личные истории. Вы познакомитесь с историей автоспорта, этапами развития одного из самых авторитетных автомобильных производителей в мире и, конечно, с личностью его основателя и бывшего гонщика Энцо Феррари, которого однажды попросили показать его самый любимый автомобиль, а он ответил: «Мой любимый автомобиль – это мой будущий автомобиль».

После экскурсии для желающих возможна незабываемая поездка на автомобиле Феррари по городским дорогам или даже по треку.

Организационные детали