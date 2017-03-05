Дом-музей Лучано Паваротти и головокружительные скорости Феррари
Эксклюзивные музеи в окрестностях Модены
Поклонникам творчества Лучано Паваротти и любителям больших скоростей определенно стоит побывать в небольшом итальянском городке Модене и ее окрестностях.
Именно там находится дом великого тенора, где он провел последние годы жизни, читать дальшеуменьшить
а неподалеку, в Маранелло, - музей автомобилей Феррари.
P.S.
Возможно, вы не из тех, кому снятся спорткары, и вы не так часто ходите в «Большой» на «Аиду» ко второму акту, но и вам обязательно стоит приехать в Модену, чтобы познакомиться с одними из самых известных символов Италии.
Описание экскурсии
Посещение музея Лучано Паваротти. Вы узнаете о жизни и творчестве маэстро, по-настоящему влюбленного в музыку, стремящегося нести оперу в массы, твердо веря в то, что именно классическая музыка способна сделать этот мир лучше. Побывав в доме, где Лучано Паваротти провел последние годы жизни, вы сможете ощутить настроение и философию тенора, который считал, что «жизнь – это праздник, с миллионом приглашенных», и своим творчеством он дарил этот праздника всем тем, кто был рядом с ним.
Музей автомобилей Феррари в Маранелло. В светлых залах музея вы раскроете секреты непревзойденных Феррари, за блеском которых порой скрываются очень личные истории. Вы познакомитесь с историей автоспорта, этапами развития одного из самых авторитетных автомобильных производителей в мире и, конечно, с личностью его основателя и бывшего гонщика Энцо Феррари, которого однажды попросили показать его самый любимый автомобиль, а он ответил: «Мой любимый автомобиль – это мой будущий автомобиль».
После экскурсии для желающих возможна незабываемая поездка на автомобиле Феррари по городским дорогам или даже по треку.
Организационные детали
Билеты в музеи и тест-драйв оплачиваются отдельно. В подарок – видео-съемка вашей поездки и диплом о прохождении тест-драйва.
Экскурсия на автомобиле, возможен трансфер на машине гида Chevrolet Captiva (до 4 чел., стоимость по договоренности) или заказ транспорта для групп.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Болонье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Провела экскурсии для 965 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я москвичка, уже очень давно живу в Италии. По профессии я филолог и лицензированный гид по Флоренции, провожу экскурсии по любимой Флоренции, а также чудесной Болонье читать дальшеуменьшить
и другим городам Эмилии-Романьи. По счастливому стечению обстоятельств, я мама; для школ своих детей я создала яркие детские экскурсии по Флоренции и Болонье. Буду рада познакомить с этими городами ваши школы и семьи!
Отзывы и рейтинг
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Кунслу
Отличная экскурсия, хоть мы и поменяли на другую, но нисколько не жалеем! Ольга удивительный рассказчик, увлекла нашу дочь и очаровала нас! Болонья обязательна к посещению!
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