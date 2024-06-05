-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Болонье с гидом
Вас ждет незабываемое путешествие по Болонье, где история сочетается с современностью, а традиции живут в каждом уголке
Начало: На площади Маджоре
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€160
€188 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Болонья - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, прогуливаясь по её знаковым местам: Пьяцца Маджоре, фонтан Нептуна, Болонский университет и многое другое
20 дек в 09:00
21 дек в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Эпоха династии Эсте в облике Феррары: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Феррары, следуя по следам династии Эсте. От замков до кулинарных традиций - каждый шаг открывает новую страницу
11 дек в 11:00
15 дек в 10:00
€240 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Душевная, гостеприимная и самобытная Болонья
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, где средневековая архитектура встречается с современными традициями. Узнайте секреты города и насладитесь его уникальной кухней
Начало: На площади Нептуна
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€180 за всё до 8 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
О Болонье с любовью: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых башен до кулинарных традиций. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Начало: У фонтана «Нептун»
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€238
€250 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Мы были с мужем проездом в Болонии. И нам очень повезло, что экскурсию нам провела Юлия! Обязательно вернемся в этот незабываемый город с такой богатой историей. Спасибо большое за интересную и увлекательную прогулку! До новых встреч!!!
- ЛЛариса22 июля 2023У нас была экскурсовод Екатерина, все было замечательно. Несмотря на жуткую жару и закрытие замка в день экскурсии, который мы хотели посетить, оказалось, что именно в этот день выходной в замке. Интересно, эмоционально, не перегружено. Рекомендую
- ЕЕвгения11 января 2019Очень увлекательная экскурсия. Было очень интеречно и взрослым и дктям. Узнали моого нового. Несколько часов пролетели совершенно незаметно
- ММарьям21 октября 2018Огромная благодарность Юлии!!! Мы приехали в Болонью с друзьями, вшестером. Это люди, которые объехали практически весь мир неоднократно и удивить,
- ННаталья5 сентября 2018Прекрасная экскурсия, которая позволяет погрузиться в историю города. Не первый раз в Болонье - но в это посещение с Юлей открыло много нового)
- ггригорий13 августа 2018Выражаем благодарность Юлии за увлекательную и познавательную экскурсию! Была прекрасная погода что придавало нашей экскурсии по болоньиии ещё большего восхищениям и эмоций,нам очень понравился этот город и надеемся ещё сюда приехать чтоб познакомиться с окрестностями этого города!
- ААлексей22 июля 2018Спасибо Юлии за познавательное и не утомительное путешествие по Болонии!
- ООльга9 мая 2018Хотите получить отличные впечатления? Экскурсия Юлии вам их обеспечит! Всё понравилось - маршрут, подача информации, индивидуальный подход (ритм экскурсии и т. д.). Всем рекомендую.
- ВВиктория6 апреля 2018Юлия - великолепный экскурсовод! Мы (4 человека разных возрастов от 28 лет до 50) отдыхали в Венеции и решили посетить
- ССветлана15 марта 2018Огромное спасибо нашему гиду Юлии за прекрасную экскурсию, с хорошим настроением, с глубокими знаниями, по красивым местам. Будем всем рекомендовать!
- ДДарья13 марта 2018Огромное спасибо Юлии за экскурсию по Болонье! Во многом благодаря прекрасной экскурсии удалось узнать и полюбить этот вкусный и чудесный
- ИИнна5 марта 2018Отличная экскурсия! Юля очень профессиональный и интеллигентный гид. Хорошая подача материала и приятное общение. Мы рады знакомству. Спасибо большое! Инна Игорь Олег
- KKseniia16 января 2018Экскурсия очень понравилась! Юлия, спасибо вам, что смогли заинтересовать даже самых невнимательных и отвлекающихся членов нашей компании, а так же что ответили на все наши вопросы! Было очень интересно, весело и познавательно!!!
- ИИрина6 января 2018Были в январе 2018 с семьёй на экскурсии в Болонье, экскурсовод Юлия.
Встреча произошла вовремя, экскурсия была очень познавательной, интересной и
- ССтанислав.23 октября 2017Были на двух экскурсиях. Приятно удивил уровень экскурсовода,
Познавательно, интересно с хорошим уровнем погружения в атмосферу тех времён.
Такого уровня экскурсии мне попадали только в Питере. Однозначно рекомендую!
- ЕЕвгения4 июля 2017Спасибо Юлие за профессионализм и интересный рассказ, за хорошие фото и советы на оставшееся свободное время.
- ЕЕкатерина29 мая 2017Спасибо Юлии за интересную и познавательную экскурсию! Мы остались в большом восторге и совершенно другими глазами взглянули на Феррару. Очень рекомендуем!
- ККажимуратов17 мая 2017С огромным удовольсвием побывали на экскурсиях по Болонье и Ферраре 9 и 11 мая 2017. Спасибо Юлии Полянской за захватывающий
- ЕЕлена19 марта 2017Очень понравилась гид Юлия своим вниманием, деликатностью, умением быть услышанной разными по возрасту и образованию людьми. Спасибо за прекрасно проведенное время.
Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Кафедральный собор Сан-Пьетро»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Болонье
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Болонье
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Болонье в декабре 2025
Сейчас в Болонье в категории "Кафедральный собор Сан-Пьетро" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 134 до 240 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 168 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Болонье (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Кафедральный собор Сан-Пьетро», 168 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль