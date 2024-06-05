Мои заказы

Кафедральный собор Сан-Пьетро – экскурсии в Болонье

Найдено 5 экскурсий в категории «Кафедральный собор Сан-Пьетро» в Болонье на русском языке, цены от €134, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Живая старина многоликой Болоньи
Пешая
3 часа
-
15%
54 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Болонье с гидом
Вас ждет незабываемое путешествие по Болонье, где история сочетается с современностью, а традиции живут в каждом уголке
Начало: На площади Маджоре
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€160€188 за всё до 6 чел.
Болонья - первое знакомство
Пешая
2.5 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Болонья - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, прогуливаясь по её знаковым местам: Пьяцца Маджоре, фонтан Нептуна, Болонский университет и многое другое
20 дек в 09:00
21 дек в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Эпоха династии Эсте в облике Феррары
Пешая
2.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Эпоха династии Эсте в облике Феррары: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Феррары, следуя по следам династии Эсте. От замков до кулинарных традиций - каждый шаг открывает новую страницу
11 дек в 11:00
15 дек в 10:00
€240 за всё до 8 чел.
Душевная, гостеприимная и самобытная Болонья
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Душевная, гостеприимная и самобытная Болонья
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, где средневековая архитектура встречается с современными традициями. Узнайте секреты города и насладитесь его уникальной кухней
Начало: На площади Нептуна
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€180 за всё до 8 чел.
О Болонье с любовью
Пешая
3 часа
-
5%
50 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
О Болонье с любовью: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых башен до кулинарных традиций. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Начало: У фонтана «Нептун»
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€238€250 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Эпоха династии Эсте в облике Феррары
    Мы были с мужем проездом в Болонии. И нам очень повезло, что экскурсию нам провела Юлия! Обязательно вернемся в этот незабываемый город с такой богатой историей. Спасибо большое за интересную и увлекательную прогулку! До новых встреч!!!
  • Л
    Лариса
    22 июля 2023
    Эпоха династии Эсте в облике Феррары
    У нас была экскурсовод Екатерина, все было замечательно. Несмотря на жуткую жару и закрытие замка в день экскурсии, который мы хотели посетить, оказалось, что именно в этот день выходной в замке. Интересно, эмоционально, не перегружено. Рекомендую
  • Е
    Евгения
    11 января 2019
    Эпоха династии Эсте в облике Феррары
    Очень увлекательная экскурсия. Было очень интеречно и взрослым и дктям. Узнали моого нового. Несколько часов пролетели совершенно незаметно
  • М
    Марьям
    21 октября 2018
    Эпоха династии Эсте в облике Феррары
    Огромная благодарность Юлии!!! Мы приехали в Болонью с друзьями, вшестером. Это люди, которые объехали практически весь мир неоднократно и удивить,
    читать дальше

    а главное - держать внимание мне казалось задачей нереальной. Но Юлия нас всех приятно удивила своим небанальным подходом к экскурсии, интересными и увлекательными историями и абсолютным знанием материала. И очень внимательным отношением. Внимательным, но ненавязчивым. Очень приятно и комфортно было гулять с ней по замечательному городу Болонья! Но! Поскольку она проводит экскурсии по всему региону, то уже думаем о следующей поездке) Ещё раз большое спасибо!

  • Н
    Наталья
    5 сентября 2018
    Эпоха династии Эсте в облике Феррары
    Прекрасная экскурсия, которая позволяет погрузиться в историю города. Не первый раз в Болонье - но в это посещение с Юлей открыло много нового)
  • г
    григорий
    13 августа 2018
    Эпоха династии Эсте в облике Феррары
    Выражаем благодарность Юлии за увлекательную и познавательную экскурсию! Была прекрасная погода что придавало нашей экскурсии по болоньиии ещё большего восхищениям и эмоций,нам очень понравился этот город и надеемся ещё сюда приехать чтоб познакомиться с окрестностями этого города!
  • А
    Алексей
    22 июля 2018
    Эпоха династии Эсте в облике Феррары
    Спасибо Юлии за познавательное и не утомительное путешествие по Болонии!
  • О
    Ольга
    9 мая 2018
    Эпоха династии Эсте в облике Феррары
    Хотите получить отличные впечатления? Экскурсия Юлии вам их обеспечит! Всё понравилось - маршрут, подача информации, индивидуальный подход (ритм экскурсии и т. д.). Всем рекомендую.
  • В
    Виктория
    6 апреля 2018
    Эпоха династии Эсте в облике Феррары
    Юлия - великолепный экскурсовод! Мы (4 человека разных возрастов от 28 лет до 50) отдыхали в Венеции и решили посетить
    читать дальше

    Болонью по совету друзей. Честно, экскурсий по этому городу немного, было всего 6 предложений, из которых мы выбрали Юлию, и не пожалели!
    Юлия встретила нас на вокзале. Вся экскурсия прошла на одном дыхании! Юлия интересно рассказывает, сразу видно, что она искренне любит свою работу. Мы получили не только много интересной информации и большое количество фактов о Болонье, но и практических советов. После экскурсии у нас у всех появилось желание обязательно вернуться в этот город еще раз! Будем рекомендовать Юлию всем своим друзьям! Спасибо Вам огромное за массу положительных впечатлений и эмоций!

  • С
    Светлана
    15 марта 2018
    Эпоха династии Эсте в облике Феррары
    Огромное спасибо нашему гиду Юлии за прекрасную экскурсию, с хорошим настроением, с глубокими знаниями, по красивым местам. Будем всем рекомендовать!
  • Д
    Дарья
    13 марта 2018
    Эпоха династии Эсте в облике Феррары
    Огромное спасибо Юлии за экскурсию по Болонье! Во многом благодаря прекрасной экскурсии удалось узнать и полюбить этот вкусный и чудесный
    читать дальше

    город. 2,5 часа пролетели незаметно.
    Юля отлично преподнесла много интересной информации, советов и разных особенностей города, посоветовала отличные места для обеда и ужина (до сих пор вспоминаю эти тортеллини!!! и едим пармезан из местных лавочек) и действительно без Юлии не получилось бы так быстро и качественно познакомиться с Болоньей. Еще раз СПАСИБО! А еще Юля - чудесный и отзывчивый человек и уже за рамками экскурсии помогла нам решить неожиданные трудности с поездами.

  • И
    Инна
    5 марта 2018
    Эпоха династии Эсте в облике Феррары
    Отличная экскурсия! Юля очень профессиональный и интеллигентный гид. Хорошая подача материала и приятное общение. Мы рады знакомству. Спасибо большое! Инна Игорь Олег
  • K
    Kseniia
    16 января 2018
    Эпоха династии Эсте в облике Феррары
    Экскурсия очень понравилась! Юлия, спасибо вам, что смогли заинтересовать даже самых невнимательных и отвлекающихся членов нашей компании, а так же что ответили на все наши вопросы! Было очень интересно, весело и познавательно!!!
  • И
    Ирина
    6 января 2018
    Эпоха династии Эсте в облике Феррары
    Были в январе 2018 с семьёй на экскурсии в Болонье, экскурсовод Юлия.
    Встреча произошла вовремя, экскурсия была очень познавательной, интересной и
    читать дальше

    не душила датами. Юля обладает глубокими знаниями по истории Италии, приводит яркие примеры. Я была в городе уже не первый раз, смогла подчерпнуть много новой информации и открыть другую Брлонью. Посмотрели исторические места про которые не пишут в обычных путеводителях. Гастрономическая Больнья отдельная тема!!!
    Ещё раз большое спасибо Юлии за чудесный день.

  • С
    Станислав.
    23 октября 2017
    Эпоха династии Эсте в облике Феррары
    Были на двух экскурсиях. Приятно удивил уровень экскурсовода,
    Познавательно, интересно с хорошим уровнем погружения в атмосферу тех времён.
    Такого уровня экскурсии мне попадали только в Питере. Однозначно рекомендую!
  • Е
    Евгения
    4 июля 2017
    Эпоха династии Эсте в облике Феррары
    Спасибо Юлие за профессионализм и интересный рассказ, за хорошие фото и советы на оставшееся свободное время.
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2017
    Эпоха династии Эсте в облике Феррары
    Спасибо Юлии за интересную и познавательную экскурсию! Мы остались в большом восторге и совершенно другими глазами взглянули на Феррару. Очень рекомендуем!
  • К
    Кажимуратов
    17 мая 2017
    Эпоха династии Эсте в облике Феррары
    С огромным удовольсвием побывали на экскурсиях по Болонье и Ферраре 9 и 11 мая 2017. Спасибо Юлии Полянской за захватывающий
    читать дальше

    рассказ об этих городах и достопримечательностях! Не заметили, как пролетело время нашей экскурсии, настолько интересно и профессионально Юлия нам все показала и рассказала. Посмотрели удивительные и красивейшие места. Очень рекомендуем посетить эти замечательные города и получить истинное удовольствие!
    Габбас и Елена.

  • Е
    Елена
    19 марта 2017
    Эпоха династии Эсте в облике Феррары
    Очень понравилась гид Юлия своим вниманием, деликатностью, умением быть услышанной разными по возрасту и образованию людьми. Спасибо за прекрасно проведенное время.

