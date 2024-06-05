1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Эпоха династии Эсте в облике Феррары: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Феррары, следуя по следам династии Эсте. От замков до кулинарных традиций - каждый шаг открывает новую страницу
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
€240 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Дом-музей Лучано Паваротти и музей Феррари: культура и скорость в Модене
Погрузитесь в мир оперы и скорости на экскурсии по дому Лучано Паваротти и музею Феррари. Исключительный опыт, сочетающий искусство и инновации
12 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Доцца: самый красивый борго Италии
Оказаться в музее под открытым небом, изучить знаменитые муралес и заглянуть в старинную крепость
Начало: На Piazza Rocca в городе Доцца
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Мы были с мужем проездом в Болонии. И нам очень повезло, что экскурсию нам провела Юлия! Обязательно вернемся в этот незабываемый город с такой богатой историей. Спасибо большое за интересную и увлекательную прогулку! До новых встреч!!!
- ЛЛариса22 июля 2023У нас была экскурсовод Екатерина, все было замечательно. Несмотря на жуткую жару и закрытие замка в день экскурсии, который мы хотели посетить, оказалось, что именно в этот день выходной в замке. Интересно, эмоционально, не перегружено. Рекомендую
- ЕЕвгения11 января 2019Очень увлекательная экскурсия. Было очень интеречно и взрослым и дктям. Узнали моого нового. Несколько часов пролетели совершенно незаметно
- ККунслу5 марта 2017Отличная экскурсия, хоть мы и поменяли на другую, но нисколько не жалеем! Ольга удивительный рассказчик, увлекла нашу дочь и очаровала нас! Болонья обязательна к посещению!
Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Болонье в июне 2024
Сейчас в Болонье в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 240. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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