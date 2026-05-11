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Индивидуальная
до 6 чел.
Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться
Автомобильный тур из Болоньи в Долину Моторов
5 июл в 09:00
11 июл в 09:00
от €500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Болонье
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
4 июл в 00:00
от €94 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дом-музей Лучано Паваротти и головокружительные скорости Феррари
Эксклюзивные музеи в окрестностях Модены
4 июл в 09:00
5 июл в 09:00
от €300 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Я
Поездка оставила очень хорошее впечатление, ставлю твердые пять! Однозначно рекомендую всем.
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А
Сервис был на высшем уровне! Водитель вежливый и с опытом, до аэропорта доехали быстро и без проблем. Он приехал точно в назначенное время. В машине все чисто и опрятно, есть вода для пассажиров и даже вай-фай.
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Ольга - великолепный гид по Долине моторов, увлекла нас интереснейшим рассказом о противостоянии Феррари и Ламборгини, показала нам чудесный сырный
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С
Благодарим Ольгу за чудесно проведённый день!!! По рекомендации Ольги, мы дополняли экскурсию посещением завода по производству сыров. Было очень интересно
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Ольга - квалифицированный гид и отличный рассказчик! Было интересно и взрослым, и детям! Рекомендую!
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Спасибо большое Ольге за прекрасную экскурсию и за замечательную организацию. Мы, как мне кажется, сделали невозможное - организовав все в
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Это было просто потрясающе, впечатлений на месяц, память на всю жизнь, великолепная и прекрасная экскурсия, мы посетили все музеи- Ламборгини,
+5
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С
Увлекательный день в самом сердце итальянского автопрома! Возможность увидеть своими глазами и пощупать своими руками! Супер
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Всё было отлично!
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N
Спасибо огромное Ольга за интересную и содержательную экскурсию! Вовлечены были все - и взрослые и дети. Особенно рекомендую этот трип тем, кто увлечен автомобилями. Производство самых эксклюзивных машин больше нигде не увидеть! Музеи Феррари и Ламборгини захватывают восхищают!
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Всего 14 отзывов в Болонье в категории "На машине"
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Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Болонье в июле 2026
Сейчас в Болонье в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 94 до 500. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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