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Феррари, Пагани, а самое главное мы получили самый лучший тест драйв на всех машинах, которые хотели, это просто фантастика, даже на тех, которые теперь недоступны, но Ольга договорилась, огромный ей спасибо, эмоции бьют через край, заказывайте не раздумывая, это стоит всех денег, эмоции и память на всю жизнь.

Отдельно- Ольга просто потрясающий человек и экскурсовод, эксперт высшего качества и уровня, не только в машинах!!!

Ольга Вам огромное спасибо, за прекрасно проведенный день, за участие в нашей проблеме, очень приятно было с Вами познакомиться и пообщаться, удачи Вам и всего самого лучшего и хорошего, доброго и прекрасного.

Экскурсия обязательно к посещению!!!!