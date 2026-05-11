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Экскурсии по Болонье на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Болонье на русском языке, цены от €94. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться
На машине
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться
Автомобильный тур из Болоньи в Долину Моторов
5 июл в 09:00
11 июл в 09:00
от €500 за всё до 6 чел.
Выгодный трансфер в Болонье
На машине
30 минут
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Болонье
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
4 июл в 00:00
от €94 за всё до 3 чел.
Дом-музей Лучано Паваротти и головокружительные скорости Феррари
На машине
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Дом-музей Лучано Паваротти и головокружительные скорости Феррари
Эксклюзивные музеи в окрестностях Модены
4 июл в 09:00
5 июл в 09:00
от €300 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Я
Выгодный трансфер в Болонье
Поездка оставила очень хорошее впечатление, ставлю твердые пять! Однозначно рекомендую всем.
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А
Выгодный трансфер в Болонье
Сервис был на высшем уровне! Водитель вежливый и с опытом, до аэропорта доехали быстро и без проблем. Он приехал точно в назначенное время. В машине все чисто и опрятно, есть вода для пассажиров и даже вай-фай.
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Александр
Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться
Ольга - великолепный гид по Долине моторов, увлекла нас интереснейшим рассказом о противостоянии Феррари и Ламборгини, показала нам чудесный сырный
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завод 4 Мадонны, посетила с нами музей и производство Пагани (самые шикарные автомобили), организовала нам тест драйв Феррари. Мы в полном восторге, 10 баллов из пяти!

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С
Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться
Благодарим Ольгу за чудесно проведённый день!!! По рекомендации Ольги, мы дополняли экскурсию посещением завода по производству сыров. Было очень интересно
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и зрелищно!!!! Поразили обширные знания Ольги по теме экскурсии (всё-таки автомобильная тема))))), но Ольга подробно и интересно рассказала про каждый автомобиль. Т. е. в каждом из трёх музеев, мы услышали подробную историю создания и развития марки и истории всех знаковых авто. Особенные впечатления остались от музея Пагани- авто, как шедевр современного искусства и художественного гения создателя!!!!
Очень рекомендуем данный маршрут и Ольгу, как профессионала в своём деле.

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Alexei
Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться
Ольга - квалифицированный гид и отличный рассказчик! Было интересно и взрослым, и детям! Рекомендую!
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Виктория
Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться
Спасибо большое Ольге за прекрасную экскурсию и за замечательную организацию. Мы, как мне кажется, сделали невозможное - организовав все в
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последнюю минуту, в столь сложную дату - когда уже почти нигде не было мест и билетов. Ольга помогала на всех этапах, перестраивала все маршруты оперативна, была очень внимательна к нашим просьбам - все четко и грамотно! Восторг! Ольга прекрасный гид, знающий свое дело - я абсолютно рекомендую путешествия с ней! Обязательно вернемся и выберем и другие маршруты с Ольгой

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Валентин
Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться
Это было просто потрясающе, впечатлений на месяц, память на всю жизнь, великолепная и прекрасная экскурсия, мы посетили все музеи- Ламборгини,
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Феррари, Пагани, а самое главное мы получили самый лучший тест драйв на всех машинах, которые хотели, это просто фантастика, даже на тех, которые теперь недоступны, но Ольга договорилась, огромный ей спасибо, эмоции бьют через край, заказывайте не раздумывая, это стоит всех денег, эмоции и память на всю жизнь.
Отдельно- Ольга просто потрясающий человек и экскурсовод, эксперт высшего качества и уровня, не только в машинах!!!
Ольга Вам огромное спасибо, за прекрасно проведенный день, за участие в нашей проблеме, очень приятно было с Вами познакомиться и пообщаться, удачи Вам и всего самого лучшего и хорошего, доброго и прекрасного.
Экскурсия обязательно к посещению!!!!

Это было просто потрясающе, впечатлений на месяц, память на всю жизнь, великолепная и прекрасная экскурсия, мы
Это было просто потрясающе, впечатлений на месяц, память на всю жизнь, великолепная и прекрасная экскурсия, мы
Это было просто потрясающе, впечатлений на месяц, память на всю жизнь, великолепная и прекрасная экскурсия, мы
Это было просто потрясающе, впечатлений на месяц, память на всю жизнь, великолепная и прекрасная экскурсия, мы+5
Это было просто потрясающе, впечатлений на месяц, память на всю жизнь, великолепная и прекрасная экскурсия, мы
Это было просто потрясающе, впечатлений на месяц, память на всю жизнь, великолепная и прекрасная экскурсия, мы
Это было просто потрясающе, впечатлений на месяц, память на всю жизнь, великолепная и прекрасная экскурсия, мы
Это было просто потрясающе, впечатлений на месяц, память на всю жизнь, великолепная и прекрасная экскурсия, мы
Это было просто потрясающе, впечатлений на месяц, память на всю жизнь, великолепная и прекрасная экскурсия, мы
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С
Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться
Увлекательный день в самом сердце итальянского автопрома! Возможность увидеть своими глазами и пощупать своими руками! Супер
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Olga
Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться
Всё было отлично!
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N
Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться
Спасибо огромное Ольга за интересную и содержательную экскурсию! Вовлечены были все - и взрослые и дети. Особенно рекомендую этот трип тем, кто увлечен автомобилями. Производство самых эксклюзивных машин больше нигде не увидеть! Музеи Феррари и Ламборгини захватывают восхищают!
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Всего 14 отзывов в Болонье в категории "На машине"

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Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Болонье
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться;
  2. Выгодный трансфер в Болонье;
  3. Дом-музей Лучано Паваротти и головокружительные скорости Феррари.
Какие места ещё посмотреть в Болонье
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Пьяцца Маджоре и Пьяцца дель Неттуно;
  2. Базилика Сан-Петронио;
  3. Падающие башни.
Сколько стоит экскурсия по Болонье в июле 2026
Сейчас в Болонье в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 94 до 500. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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