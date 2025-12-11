-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Болонье с гидом
Вас ждет незабываемое путешествие по Болонье, где история сочетается с современностью, а традиции живут в каждом уголке
Начало: На площади Маджоре
15 дек в 08:00
16 дек в 16:00
€160
€188 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастрономическое путешествие по Болонье: сыры, колбасы и вина
Погрузитесь в мир итальянских вкусов с экскурсией по гастрономическому сердцу Болоньи. Вас ждут уникальные дегустации и истории
Начало: У фонтана «Нептун»
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
€200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Болонский университет: тысяча лет истории
Побывать в старейшем светском учебном заведении Европы и вновь почувствовать себя студентами
Начало: На Piazza Maggiore
Завтра в 09:00
15 дек в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей
Прогуляться по столице Эмилии-Романьи и открыть её тайны с гидом-историком искусства
Начало: На площади Piazza Maggiore
Завтра в 09:00
15 дек в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Эпоха династии Эсте в облике Феррары: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Феррары, следуя по следам династии Эсте. От замков до кулинарных традиций - каждый шаг открывает новую страницу
15 дек в 10:00
17 дек в 10:00
€240 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Болонья: путешествие в мир искусства
Посетить три старинные базилики и полюбоваться шедеврами великих мастеров в компании искусствоведа
Начало: На Piazza Maggiore
Завтра в 09:30
15 дек в 09:30
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам еврейской Болоньи
Погрузитесь в уникальную атмосферу Болоньи, исследуя историю еврейского народа на этой эксклюзивной индивидуальной экскурсии
Начало: На Piazza Maggiore
Завтра в 09:00
16 дек в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Болонье
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Болонье
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Болонье в декабре 2025
Сейчас в Болонье в категории "Для иностранцев" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 160 до 240 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 165 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Болонье (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2025 год для иностранцев, 165 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль