Мы отправимся в город, знаменитый своим выдержанным вином брунелло из клона лозы санджовезе. Вы попробуете его в энотеке замка Монтальчино — самой богатой в регионе. Но перед дегустацией мы поднимемся на стены крепости и с высоты более 560 м насладимся видом: лежащими в дымке холмами с отарами овец и пышными виноградниками. Я расскажу, чем известны жители Монтальчино и почему их зовут беккаморти, то есть «могильщики».
Аббатство Сант’Антимо
По преданию, аббатство основал Карл Великий в 8 веке. Вас заворожит это место: оно находится в лощине и со всех сторон окружено виноградниками. Здесь хочется бесконечно сидеть у апсиды и впитывать потрясающее спокойствие и красоту природы. Особенно чудесно приехать сюда осенью, когда лозы становятся жёлтыми и бордовыми.
Пьенца и сыр
После прогулок мы заглянем в сыродельню. Её хозяин расскажет вам, как делают знаменитый овечий сыр пекорино ди Пьенца, покажет производство и предложит огромную сырную тарелку для дегустации. После обеда нас ждёт идеальный город эпохи Возрождения — Пьенца, построенный для Папы Римского Пия II архитектором Бернардо Росселино. Мы поднимемся на Амьяту — самую высокую гору Тосканы, чтобы взглянуть на пасторальный вечерний пейзаж.
Организационные детали
В экскурсию включены трансфер и услуги гида
Экскурсия возможна с детьми от 12 лет
Дополнительные расходы
Подъём на стену Монтальчино — 4€
Экскурсия по сыродельне, дегустация сыра и холодный обед — 30€
Возможно проведение экскурсии для большего числа участников (до 7 человек). Доплата за аренду автобуса — 200€ с группы.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 211 туристов
Я лицензированный гид по Флоренции и Тоскане. По первой профессии филолог, кандидат наук. Предлагаю широкий спектр самых различных путешествий по Тоскане, по ее городам — Флоренции, Пизе, Сиене, Сан Джиминьяно, Вольтерре и по малым, почти неизвестным местам и борго — Сан Гальгано, Монтериджони, Бадия а Кольтибуоно. Предлагаю также гастрономические и винные туры.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
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2
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Е
Елена
Это очень достаточно долгое путешествие и необходимо рассчитывать свои силы, но только для для того, чтобы все съесть и выпить. Мы немного не рассчитали и уже не смогли продегустировать вина читать дальшеуменьшить
в последней точке экскурсии, но зато видов Тосканы и интересных рассказов нам хватит очень надолго. Ольга просто кладезь информации. Отвечает на все вопросы развернуто и интересно, а ведь дороге они могут касаться не только темы путешествия. Остались очень довольны. Путешествие на автомобиле комфортное и безопасное. С маленькими детьми, наверное, не порекомендую, а вот для пар и компаний обязательно.
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Н
Николай
Спасибо за прекрасный рассказ и показ Тосканы. Очень понравилась частная сыроварня. Отлично подобран маршрут. Замечательные локации. Как пожелание, хотелось бы больше городков и виноделен.
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