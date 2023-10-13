День в долине Валь д’Орча: сыр, брунелло, пейзажи

Гастрономическая и эстетическая поездка по Тоскане

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Я предлагаю вам на один день убежать из Флоренции в Валь д’Орча! Зачем? Чтобы понять, почему эту долину внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО и так ли незабываемы её пейзажи.

А ещё — за лучшим сыром с местной сыродельни, потрясающим вином, прогулками по старому аббатству и крепости, со стен которой мы и полюбуемся легендарной тосканской красотой.
День в долине Валь д’Орча: сыр, брунелло, пейзажи
День в долине Валь д’Орча: сыр, брунелло, пейзажи
День в долине Валь д’Орча: сыр, брунелло, пейзажи
День в долине Валь д’Орча: сыр, брунелло, пейзажи
День в долине Валь д’Орча: сыр, брунелло, пейзажи
День в долине Валь д’Орча: сыр, брунелло, пейзажи
День в долине Валь д’Орча: сыр, брунелло, пейзажи
День в долине Валь д’Орча: сыр, брунелло, пейзажи
День в долине Валь д’Орча: сыр, брунелло, пейзажи
День в долине Валь д’Орча: сыр, брунелло, пейзажи
День в долине Валь д’Орча: сыр, брунелло, пейзажи
Ближайшие даты:
13
окт
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Монтальчино и вино

Мы отправимся в город, знаменитый своим выдержанным вином брунелло из клона лозы санджовезе. Вы попробуете его в энотеке замка Монтальчино — самой богатой в регионе. Но перед дегустацией мы поднимемся на стены крепости и с высоты более 560 м насладимся видом: лежащими в дымке холмами с отарами овец и пышными виноградниками. Я расскажу, чем известны жители Монтальчино и почему их зовут беккаморти, то есть «могильщики».

Аббатство Сант’Антимо

По преданию, аббатство основал Карл Великий в 8 веке. Вас заворожит это место: оно находится в лощине и со всех сторон окружено виноградниками. Здесь хочется бесконечно сидеть у апсиды и впитывать потрясающее спокойствие и красоту природы. Особенно чудесно приехать сюда осенью, когда лозы становятся жёлтыми и бордовыми.

Пьенца и сыр

После прогулок мы заглянем в сыродельню. Её хозяин расскажет вам, как делают знаменитый овечий сыр пекорино ди Пьенца, покажет производство и предложит огромную сырную тарелку для дегустации. После обеда нас ждёт идеальный город эпохи Возрождения — Пьенца, построенный для Папы Римского Пия II архитектором Бернардо Росселино. Мы поднимемся на Амьяту — самую высокую гору Тосканы, чтобы взглянуть на пасторальный вечерний пейзаж.

Организационные детали

  • В экскурсию включены трансфер и услуги гида
  • Экскурсия возможна с детьми от 12 лет

Дополнительные расходы

  • Подъём на стену Монтальчино — €4
  • Экскурсия по сыродельне, дегустация сыра и холодный обед — €25

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Необычные
Вечерние
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
Гастрономические
На весь день
Тоскана

Похожие туры из Флоренции

Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
Продегустировать знаменитое красное и полюбоваться живописными холмами
piazzale Porta Romana
14 окт
16 окт
17 окт
19 окт
от 150 за человека
Судьба и трагедия Никколо Макиавелли на фоне тосканских пейзажей
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Судьба и трагедия Никколо Макиавелли на фоне тосканских пейзажей
Посетить место, где итальянский мыслитель написал трактат «Государь»
на площади Порта Романа
14 окт
16 окт
17 окт
19 окт
от 190 за всё до 2 чел.
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
159 отзывов
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
Узнать историю знаменитого вина Кьянти в окружении тосканских холмов и виноградников
в городе Чертальдо (Кьянти)
Завтра
23 окт
25 окт
26 окт
от 150 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Флоренции. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии во Флоренции
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ