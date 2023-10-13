Гастрономическая и эстетическая поездка по Тоскане
А ещё — за лучшим сыром с местной сыродельни, потрясающим вином, прогулками по старому аббатству и крепости, со стен которой мы и полюбуемся легендарной тосканской красотой.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Монтальчино и вино
Мы отправимся в город, знаменитый своим выдержанным вином брунелло из клона лозы санджовезе. Вы попробуете его в энотеке замка Монтальчино — самой богатой в регионе. Но перед дегустацией мы поднимемся на стены крепости и с высоты более 560 м насладимся видом: лежащими в дымке холмами с отарами овец и пышными виноградниками. Я расскажу, чем известны жители Монтальчино и почему их зовут беккаморти, то есть «могильщики».
Аббатство Сант’Антимо
По преданию, аббатство основал Карл Великий в 8 веке. Вас заворожит это место: оно находится в лощине и со всех сторон окружено виноградниками. Здесь хочется бесконечно сидеть у апсиды и впитывать потрясающее спокойствие и красоту природы. Особенно чудесно приехать сюда осенью, когда лозы становятся жёлтыми и бордовыми.
Пьенца и сыр
После прогулок мы заглянем в сыродельню. Её хозяин расскажет вам, как делают знаменитый овечий сыр пекорино ди Пьенца, покажет производство и предложит огромную сырную тарелку для дегустации. После обеда нас ждёт идеальный город эпохи Возрождения — Пьенца, построенный для Папы Римского Пия II архитектором Бернардо Росселино. Мы поднимемся на Амьяту — самую высокую гору Тосканы, чтобы взглянуть на пасторальный вечерний пейзаж.
Организационные детали
- В экскурсию включены трансфер и услуги гида
- Экскурсия возможна с детьми от 12 лет
Дополнительные расходы
- Подъём на стену Монтальчино — €4
- Экскурсия по сыродельне, дегустация сыра и холодный обед — €25
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.