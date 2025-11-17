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День в долине Валь д’Орча: сыр, брунелло, пейзажи

Проведите день в Валь д’Орча, наслаждаясь пейзажами, дегустируя сыр и вино, и открывая для себя культурные сокровища Тосканы
Экскурсия в Валь д «Орча предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу Тосканы.

Гости смогут насладиться дегустацией знаменитого вина брунелло в Монтальчино, исследовать историческое аббатство Сант» Антимо и посетить сыродельню в Пьенце.

Прекрасные виды на виноградники и холмы, а также знакомство с культурой и историей региона делают это путешествие незабываемым
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация вина брунелло
  • 🧀 Посещение сыродельни в Пьенце
  • 🏰 Историческое аббатство Сант’Антимо
  • 🌄 Живописные виды Тосканы
  • 🚶‍♂️ Прогулки по старинным крепостям
День в долине Валь д’Орча: сыр, брунелло, пейзажи
День в долине Валь д’Орча: сыр, брунелло, пейзажи
День в долине Валь д’Орча: сыр, брунелло, пейзажи

Что можно увидеть

  • Замок Монтальчино
  • Аббатство Сант’Антимо
  • Сыродельня в Пьенце

Описание экскурсии

Монтальчино и вино

Мы отправимся в город, знаменитый своим выдержанным вином брунелло из клона лозы санджовезе. Вы попробуете его в энотеке замка Монтальчино — самой богатой в регионе. Но перед дегустацией мы поднимемся на стены крепости и с высоты более 560 м насладимся видом: лежащими в дымке холмами с отарами овец и пышными виноградниками. Я расскажу, чем известны жители Монтальчино и почему их зовут беккаморти, то есть «могильщики».

Аббатство Сант’Антимо

По преданию, аббатство основал Карл Великий в 8 веке. Вас заворожит это место: оно находится в лощине и со всех сторон окружено виноградниками. Здесь хочется бесконечно сидеть у апсиды и впитывать потрясающее спокойствие и красоту природы. Особенно чудесно приехать сюда осенью, когда лозы становятся жёлтыми и бордовыми.

Пьенца и сыр

После прогулок мы заглянем в сыродельню. Её хозяин расскажет вам, как делают знаменитый овечий сыр пекорино ди Пьенца, покажет производство и предложит огромную сырную тарелку для дегустации. После обеда нас ждёт идеальный город эпохи Возрождения — Пьенца, построенный для Папы Римского Пия II архитектором Бернардо Росселино. Мы поднимемся на Амьяту — самую высокую гору Тосканы, чтобы взглянуть на пасторальный вечерний пейзаж.

Организационные детали

  • В экскурсию включены трансфер и услуги гида
  • Экскурсия возможна с детьми от 12 лет

Дополнительные расходы

  • Подъём на стену Монтальчино — 4€
  • Экскурсия по сыродельне, дегустация сыра и холодный обед — 30€
  • Возможно проведение экскурсии для большего числа участников (до 7 человек). Доплата за аренду автобуса — 200€ с группы.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 211 туристов
Я лицензированный гид по Флоренции и Тоскане. По первой профессии филолог, кандидат наук. Предлагаю широкий спектр самых различных путешествий по Тоскане, по ее городам — Флоренции, Пизе, Сиене, Сан Джиминьяно, Вольтерре и по малым, почти неизвестным местам и борго — Сан Гальгано, Монтериджони, Бадия а Кольтибуоно. Предлагаю также гастрономические и винные туры.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
Это очень достаточно долгое путешествие и необходимо рассчитывать свои силы, но только для для того, чтобы все съесть и выпить. Мы немного не рассчитали и уже не смогли продегустировать вина
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в последней точке экскурсии, но зато видов Тосканы и интересных рассказов нам хватит очень надолго. Ольга просто кладезь информации. Отвечает на все вопросы развернуто и интересно, а ведь дороге они могут касаться не только темы путешествия. Остались очень довольны. Путешествие на автомобиле комфортное и безопасное. С маленькими детьми, наверное, не порекомендую, а вот для пар и компаний обязательно.

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Н
Спасибо за прекрасный рассказ и показ Тосканы. Очень понравилась частная сыроварня. Отлично подобран маршрут. Замечательные локации. Как пожелание, хотелось бы больше городков и виноделен.
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