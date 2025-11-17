Экскурсия в Валь д «Орча предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу Тосканы. Гости смогут насладиться дегустацией знаменитого вина брунелло в Монтальчино, исследовать историческое аббатство Сант» Антимо и посетить сыродельню в Пьенце. Прекрасные виды на виноградники и холмы, а также знакомство с культурой и историей региона делают это путешествие незабываемым

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Монтальчино и вино

Мы отправимся в город, знаменитый своим выдержанным вином брунелло из клона лозы санджовезе. Вы попробуете его в энотеке замка Монтальчино — самой богатой в регионе. Но перед дегустацией мы поднимемся на стены крепости и с высоты более 560 м насладимся видом: лежащими в дымке холмами с отарами овец и пышными виноградниками. Я расскажу, чем известны жители Монтальчино и почему их зовут беккаморти, то есть «могильщики».

Аббатство Сант’Антимо

По преданию, аббатство основал Карл Великий в 8 веке. Вас заворожит это место: оно находится в лощине и со всех сторон окружено виноградниками. Здесь хочется бесконечно сидеть у апсиды и впитывать потрясающее спокойствие и красоту природы. Особенно чудесно приехать сюда осенью, когда лозы становятся жёлтыми и бордовыми.

Пьенца и сыр

После прогулок мы заглянем в сыродельню. Её хозяин расскажет вам, как делают знаменитый овечий сыр пекорино ди Пьенца, покажет производство и предложит огромную сырную тарелку для дегустации. После обеда нас ждёт идеальный город эпохи Возрождения — Пьенца, построенный для Папы Римского Пия II архитектором Бернардо Росселино. Мы поднимемся на Амьяту — самую высокую гору Тосканы, чтобы взглянуть на пасторальный вечерний пейзаж.

Организационные детали

В экскурсию включены трансфер и услуги гида

Экскурсия возможна с детьми от 12 лет

Дополнительные расходы