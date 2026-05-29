Gulia проводит ещё 2 экскурсии

Описание экскурсии

Самое фотогеничное место долины Валь-д’Орча

По дороге в Пьенцу я завезу вас в невероятно живописное местечко с часовней Капелла делла Мадонна ди Виталета. Туда не ходят автобусы и не ездят поезда, туда совсем не просто добраться, не зная местных дорог, и, тем не менее, это самое фотографируемое место во всей долине. Необыкновенную гармонию сельского пейзажа и одинокой церквушки сможете запечатлеть и вы.

Волшебная атмосфера Пьенцы

Город занесен в список ЮНЕСКО, как и сама долина Валь-д’Орча, в сердце которой он находится. Гуляя среди утопающих в цветах улиц, аутентичных лавочек, величественных дворцов, грациозных замков и башен, вы поймете, почему Пьенца стала излюбленным местом многих именитых режиссёров. Великий Дзеффирелли снимал здесь сцены из фильма «Ромео и Джульетта», а Энтони Мингелла — «Английского пациента».

Простая деревушка, ставшая «идеальным городом»

Вы прогуляетесь по улицам Счастья, Удачи, Любви и Поцелуев, посетите смотровые террасы, с которых открываются изумительные пейзажи города с бескрайними ярко-зелёными холмами. А на главной площади Пьяцца Пио II, жемчужине ренессансного градостроительства, осмотрите Палаццо Борджиа, Пикколомини, Комуннальный дворец и кафедральный собор. Именно на примере этих памятников я расскажу, как в 15 веке запущенная деревня по приказу Папы Пия II превратилась в город, лучше других приблизившийся к идеалам Возрождения. Какие принципы стали основой создания города-мечты, чем интересна его планировка и что считали эталонным подходом к организации гармоничного пространства.

Маленькое королевство сыров

Пьенца славится не только многовековой историей и красотой, это ещё и настоящий рай для гурманов и сыроманов, ведь здесь производится самый известный в Тоскане сорт овечьего сыра — пекорино. В местных лавочках вы сможете продегустировать деликатес, а заодно и непревзойденные тосканские вина. И, конечно, я помогу не потеряться среди разнообразия сувениров, которыми пестрят магазины ремесленников.

Организационные детали