Gulia проводит ещё 2 экскурсии

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  4. Пьенца — идеальный город Возрождения

Путешествие в сердце долины Валь-д’Орча — воплощение ренессансных эталонов и королевство сыров

Gulia
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Gulia – ваш гид
Итальянцы говорят, что посетившие Пьенцу останутся «a bocca aperta» (с открытым ртом).

Скажу по секрету, это весьма вероятно, но лучше убедиться самим, правда? Вы познакомитесь с историей и архитектурой города, где идеалы Возрождения проявились наилучшим образом.

А по пути заедете в самое узнаваемое и красивое место Тосканы.
190 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в городе Монтеварки
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Пьенца — идеальный город Возрождения
Пьенца — идеальный город Возрождения

Что вас ожидает

Самое фотогеничное место долины Валь-д’Орча
По дороге в Пьенцу я завезу вас в невероятно живописное местечко с часовней Капелла делла Мадонна ди Виталета. Туда не ходят автобусы и не ездят поезда, туда совсем не просто добраться, не зная местных дорог, и, тем не менее, это самое фотографируемое место во всей долине. Необыкновенную гармонию сельского пейзажа и одинокой церквушки сможете запечатлеть и вы.

Волшебная атмосфера Пьенцы
Город занесен в список ЮНЕСКО, как и сама долина Валь-д’Орча, в сердце которой он находится. Гуляя среди утопающих в цветах улиц, аутентичных лавочек, величественных дворцов, грациозных замков и башен, вы поймете, почему Пьенца стала излюбленным местом многих именитых режиссёров. Великий Дзеффирелли снимал здесь сцены из фильма «Ромео и Джульетта», а Энтони Мингелла — «Английского пациента».

Простая деревушка, ставшая «идеальным городом»
Вы прогуляетесь по улицам Счастья, Удачи, Любви и Поцелуев, посетите смотровые террасы, с которых открываются изумительные пейзажи города с бескрайними ярко-зелёными холмами. А на главной площади Пьяцца Пио II, жемчужине ренессансного градостроительства, осмотрите Палаццо Борджиа, Пикколомини, Комуннальный дворец и кафедральный собор. Именно на примере этих памятников я расскажу, как в 15 веке запущенная деревня по приказу Папы Пия II превратилась в город, лучше других приблизившийся к идеалам Возрождения. Какие принципы стали основой создания города-мечты, чем интересна его планировка и что считали эталонным подходом к организации гармоничного пространства.

Маленькое королевство сыров
Пьенца славится не только многовековой историей и красотой, это ещё и настоящий рай для гурманов и сыроманов, ведь здесь производится самый известный в Тоскане сорт овечьего сыра — пекорино. В местных лавочках вы сможете продегустировать деликатес, а заодно и непревзойденные тосканские вина. И, конечно, я помогу не потеряться среди разнообразия сувениров, которыми пестрят магазины ремесленников.

Организационные детали

  • Экскурсия автомобильная, трансфер входит в стоимость.
  • Я встречу вас в городе Монтеварки, до него вам нужно добраться самостоятельно (из Флоренции на поезде/автобусе время в пути составит чуть больше получаса, на такси — 40 минут).
  • Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии.
  • Также оплачиваются дополнительно входные билеты в музей-дворец Пикколомини (6 евро/взрослого и 5 евро/ребенка) и висячие сады (5 евро/человека). Посещение по желанию.
Пьенца — идеальный город Возрождения
Пьенца — идеальный город Возрождения
Пьенца — идеальный город Возрождения
Пьенца — идеальный город Возрождения
Пьенца — идеальный город Возрождения
Пьенца — идеальный город Возрождения
Пьенца — идеальный город Возрождения
Пьенца — идеальный город Возрождения
Пьенца — идеальный город Возрождения
Пьенца — идеальный город Возрождения
Пьенца — идеальный город Возрождения
Пьенца — идеальный город Возрождения

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в городе Монтеварки.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Gulia
Gulia
Будем знакомы, я Гуля! Живу в Италии более 20 лет. В прошлом профессиональная актриса, ныне владелица небольшого ресторанчика тосканской кухни, где часто устраиваю тематические вечеринки с музыкой и спектаклем. Я не профессиональный гид, а просто творческая увлеченная натура, бесконечно влюбленная в Италию и во все прекрасное, что дарит эта волшебная страна. Считаю себя поистине счастливым человеком и не устаю благодарить судьбу за то, что подарила мне возможность жить с в самом красивом уголке планеты, чудеснейшей Тоскане! Люблю людей, общение, новые знакомства. Люблю делиться прекрасным со всеми, кому это по-настоящему интересно! Я покажу вам Тоскану такой, какой знаю и люблю ее. С удовольствием расскажу вам о местных традициях и открою секреты тосканской кухни. А модниц и модников познакомлю с магазинами, бутиками и аутлетами. Обещаю, вам понравится!
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Gulia проводит ещё 2 экскурсии

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