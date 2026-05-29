Gulia проводит ещё 2 экскурсии

По пути заедете в самое узнаваемое и красивое место Тосканы - часовню Капелла
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Исторические памятники
- 🌄 Живописные пейзажи
- 🍷 Дегустация пекорино и вин
- 🚗 Удобный трансфер
- 🎥 Места съемок известных фильмов
Что можно увидеть
- Часовня Капелла делла Мадонна ди Виталета
- Пьяцца Пио II
- Палаццо Борджиа
- Палаццо Пикколомини
- Комуннальный дворец
- Кафедральный собор
Описание экскурсии
Самое фотогеничное место долины Валь-д’Орча
По дороге в Пьенцу я завезу вас в невероятно живописное местечко с часовней Капелла делла Мадонна ди Виталета. Туда не ходят автобусы и не ездят поезда, туда совсем не просто добраться, не зная местных дорог, и, тем не менее, это самое фотографируемое место во всей долине. Необыкновенную гармонию сельского пейзажа и одинокой церквушки сможете запечатлеть и вы.
Волшебная атмосфера Пьенцы
Город занесен в список ЮНЕСКО, как и сама долина Валь-д’Орча, в сердце которой он находится. Гуляя среди утопающих в цветах улиц, аутентичных лавочек, величественных дворцов, грациозных замков и башен, вы поймете, почему Пьенца стала излюбленным местом многих именитых режиссёров. Великий Дзеффирелли снимал здесь сцены из фильма «Ромео и Джульетта», а Энтони Мингелла — «Английского пациента».
Простая деревушка, ставшая «идеальным городом»
Вы прогуляетесь по улицам Счастья, Удачи, Любви и Поцелуев, посетите смотровые террасы, с которых открываются изумительные пейзажи города с бескрайними ярко-зелёными холмами. А на главной площади Пьяцца Пио II, жемчужине ренессансного градостроительства, осмотрите Палаццо Борджиа, Пикколомини, Комуннальный дворец и кафедральный собор. Именно на примере этих памятников я расскажу, как в 15 веке запущенная деревня по приказу Папы Пия II превратилась в город, лучше других приблизившийся к идеалам Возрождения. Какие принципы стали основой создания города-мечты, чем интересна его планировка и что считали эталонным подходом к организации гармоничного пространства.
Маленькое королевство сыров
Пьенца славится не только многовековой историей и красотой, это ещё и настоящий рай для гурманов и сыроманов, ведь здесь производится самый известный в Тоскане сорт овечьего сыра — пекорино. В местных лавочках вы сможете продегустировать деликатес, а заодно и непревзойденные тосканские вина. И, конечно, я помогу не потеряться среди разнообразия сувениров, которыми пестрят магазины ремесленников.
Организационные детали
- Экскурсия автомобильная, трансфер входит в стоимость
- Я встречу вас в городе Монтеварки, до него вам нужно добраться самостоятельно (из Флоренции на поезде/автобусе время в пути составит чуть больше получаса, на такси — 40 минут).
- Еда и напитки не включены в стоимость
- Также дополнительно оплачиваются входные билеты в музей-дворец Пикколомини (6 евро/взрослого и 5 евро/ребенка) и висячие сады (5 евро/человека). Посещение по желанию.
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Отзывы и рейтинг
Гуля была очень отзывчива и пошла нам на встречу, когда мы
Буду рада видеть вас снова на новых приключениях! 🥰
Поездка с ней была одно сплошное удовольствие и 5 часов пролетели как один!
Невероятно красивая Тоскана, самые фотогеничные места и вкусное вино!
Пьенца влюбит вас в себя без остатка, а Гуля поможет этой любви окрепнуть и сделать миллион прекрасных фото и видео😍
Мне было приятно делиться с вами красотой Тосканы. Я счастлива, что смогла сделать ваш день особенным. Надеюсь увидеть вас снова! ❣️
Экскурсия прошла очень комфортно.
Рекомендую.