Gulia проводит ещё 2 экскурсии

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Пьенца - идеальный город Возрождения

Итальянцы говорят, что посетившие Пьенцу останутся «a bocca aperta». Узнайте, почему этот город стал идеалом Возрождения и излюбленным местом режиссёров
Посетив Пьенцу, вы останетесь «a bocca aperta». Узнайте историю и архитектуру города, где идеалы Возрождения проявились наилучшим образом.

По пути заедете в самое узнаваемое и красивое место Тосканы - часовню Капелла
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делла Мадонна ди Виталета.

Прогуляйтесь по улицам Счастья, Удачи, Любви и Поцелуев, посетите смотровые террасы и главную площадь Пьяцца Пио II. Оцените архитектурные шедевры Палаццо Борджиа, Пикколомини и Комуннальный дворец. Насладитесь дегустацией пекорино и тосканских вин. Экскурсия автомобильная, трансфер включен

5
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Исторические памятники
  • 🌄 Живописные пейзажи
  • 🍷 Дегустация пекорино и вин
  • 🚗 Удобный трансфер
  • 🎥 Места съемок известных фильмов
Пьенца - идеальный город Возрождения
Пьенца - идеальный город Возрождения
Пьенца - идеальный город Возрождения

Что можно увидеть

  • Часовня Капелла делла Мадонна ди Виталета
  • Пьяцца Пио II
  • Палаццо Борджиа
  • Палаццо Пикколомини
  • Комуннальный дворец
  • Кафедральный собор

Описание экскурсии

Самое фотогеничное место долины Валь-д’Орча

По дороге в Пьенцу я завезу вас в невероятно живописное местечко с часовней Капелла делла Мадонна ди Виталета. Туда не ходят автобусы и не ездят поезда, туда совсем не просто добраться, не зная местных дорог, и, тем не менее, это самое фотографируемое место во всей долине. Необыкновенную гармонию сельского пейзажа и одинокой церквушки сможете запечатлеть и вы.

Волшебная атмосфера Пьенцы

Город занесен в список ЮНЕСКО, как и сама долина Валь-д’Орча, в сердце которой он находится. Гуляя среди утопающих в цветах улиц, аутентичных лавочек, величественных дворцов, грациозных замков и башен, вы поймете, почему Пьенца стала излюбленным местом многих именитых режиссёров. Великий Дзеффирелли снимал здесь сцены из фильма «Ромео и Джульетта», а Энтони Мингелла — «Английского пациента».

Простая деревушка, ставшая «идеальным городом»

Вы прогуляетесь по улицам Счастья, Удачи, Любви и Поцелуев, посетите смотровые террасы, с которых открываются изумительные пейзажи города с бескрайними ярко-зелёными холмами. А на главной площади Пьяцца Пио II, жемчужине ренессансного градостроительства, осмотрите Палаццо Борджиа, Пикколомини, Комуннальный дворец и кафедральный собор. Именно на примере этих памятников я расскажу, как в 15 веке запущенная деревня по приказу Папы Пия II превратилась в город, лучше других приблизившийся к идеалам Возрождения. Какие принципы стали основой создания города-мечты, чем интересна его планировка и что считали эталонным подходом к организации гармоничного пространства.

Маленькое королевство сыров

Пьенца славится не только многовековой историей и красотой, это ещё и настоящий рай для гурманов и сыроманов, ведь здесь производится самый известный в Тоскане сорт овечьего сыра — пекорино. В местных лавочках вы сможете продегустировать деликатес, а заодно и непревзойденные тосканские вина. И, конечно, я помогу не потеряться среди разнообразия сувениров, которыми пестрят магазины ремесленников.

Организационные детали

  • Экскурсия автомобильная, трансфер входит в стоимость
  • Я встречу вас в городе Монтеварки, до него вам нужно добраться самостоятельно (из Флоренции на поезде/автобусе время в пути составит чуть больше получаса, на такси — 40 минут).
  • Еда и напитки не включены в стоимость
  • Также дополнительно оплачиваются входные билеты в музей-дворец Пикколомини (6 евро/взрослого и 5 евро/ребенка) и висячие сады (5 евро/человека). Посещение по желанию.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В городе Монтеварки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гуля
Гуля — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 433 туристов
Будем знакомы, я Гуля! Живу в Италии более 20 лет. В прошлом профессиональная актриса, ныне владелица небольшого ресторанчика тосканской кухни, где часто устраиваю тематические вечеринки с музыкой и спектаклем. Я
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не профессиональный гид, а просто творческая увлеченная натура, бесконечно влюбленная в Италию и во все прекрасное, что дарит эта волшебная страна. Считаю себя поистине счастливым человеком и не устаю благодарить судьбу за то, что подарила мне возможность жить с в самом красивом уголке планеты, чудеснейшей Тоскане! Люблю людей, общение, новые знакомства. Люблю делиться прекрасным со всеми, кому это по-настоящему интересно! Я покажу вам Тоскану такой, какой знаю и люблю ее. С удовольствием расскажу вам о местных традициях и открою секреты тосканской кухни. А модниц и модников познакомлю с магазинами, бутиками и аутлетами. Обещаю, вам понравится!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Олеся
Сбылась мечта - посетить долину Валь Д’Орча, и мы хотим поблагодарить Гульнару за прекрасную возможность побывать в таком волшебном месте!
Гуля была очень отзывчива и пошла нам на встречу, когда мы
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приехали на экскурсию на час позже 😅 Понравился рассказ о прекрасном городке Пьенца, о его истории и жителях 🙌🏽 Также Гуля показала много уникальных мест, где можно было сделать невероятные фотографии 💔 Всем путешественникам рекомендую данную экскурсию 🥰

Сбылась мечта - посетить долину Валь Д’Орча, и мы хотим поблагодарить Гульнару за прекрасную возможность побывать в таком волшебном месте!
Сбылась мечта - посетить долину Валь Д’Орча, и мы хотим поблагодарить Гульнару за прекрасную возможность побывать в таком волшебном месте!
Сбылась мечта - посетить долину Валь Д’Орча, и мы хотим поблагодарить Гульнару за прекрасную возможность побывать в таком волшебном месте!
Сбылась мечта - посетить долину Валь Д’Орча, и мы хотим поблагодарить Гульнару за прекрасную возможность побывать в таком волшебном месте!
Сбылась мечта - посетить долину Валь Д’Орча, и мы хотим поблагодарить Гульнару за прекрасную возможность побывать в таком волшебном месте!
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А
Мы прекрасно провели время с Гулей на экскурсии в Пьенцу, посетили по пути несколько видовых локаций, получили множество полезных рекомендаций по Италии, узнали много нового. Гуля - очень приятный собеседник, вся поездка была очень непринужденной, насыщенной и интересной! Мы остались в восторге и от экскурсии, и от Тосканы!
Мы прекрасно провели время с Гулей на экскурсии в Пьенцу, посетили по пути несколько видовых локаций,
Мы прекрасно провели время с Гулей на экскурсии в Пьенцу, посетили по пути несколько видовых локаций,
Мы прекрасно провели время с Гулей на экскурсии в Пьенцу, посетили по пути несколько видовых локаций,
Мы прекрасно провели время с Гулей на экскурсии в Пьенцу, посетили по пути несколько видовых локаций,
Мы прекрасно провели время с Гулей на экскурсии в Пьенцу, посетили по пути несколько видовых локаций,
Гуля
Гуля
Ответ организатора:
Анастасия, спасибо за отзыв и за эти прекрасные кадры! ❣️Я счастлива, что вы остались довольны поездкой! ❣️
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Екатерина
огромное спасибо!!! замечательные впечатления, Гуля красивая прекрасная дама, вкусно накормила, показала изумительные места, это не историческая экскурсия, это просто огромное удовольствие для глаз для сердца и желудка!)) несмотря на дождь!)) Гуля очень заботливый прекрасный человек, все подробно рассказала помогла объяснила - как добраться, проводила за ручку на поезд, все было очень приятно и душевно.
огромное спасибо!!! замечательные впечатления, Гуля красивая прекрасная дама, вкусно накормила, показала изумительные места, это не историческая
Гуля
Гуля
Ответ организатора:
Большое спасибо за этот чудесный отзыв! 🩷 Мне было очень интересно провести день с таким замечательным и увлекательным человеком, как вы.
Буду рада видеть вас снова на новых приключениях! 🥰
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Т
Это была самая запоминающаяся экскурсия за две недели в Италии. Это был восторг, какие виды и природа были показаны. Гуля, спасибо вам ОГРОМНОЕ!!!
Это была самая запоминающаяся экскурсия за две недели в Италии. Это был восторг, какие виды и природа были показаны. Гуля, спасибо вам ОГРОМНОЕ!!!
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И
Гуля прекрасный экскурсовод и просто интересный человек!

Поездка с ней была одно сплошное удовольствие и 5 часов пролетели как один!

Невероятно красивая Тоскана, самые фотогеничные места и вкусное вино!

Пьенца влюбит вас в себя без остатка, а Гуля поможет этой любви окрепнуть и сделать миллион прекрасных фото и видео😍
Гуля прекрасный экскурсовод и просто интересный человек!
Гуля прекрасный экскурсовод и просто интересный человек!
Гуля прекрасный экскурсовод и просто интересный человек!
Гуля прекрасный экскурсовод и просто интересный человек!
Гуля прекрасный экскурсовод и просто интересный человек!
Гуля прекрасный экскурсовод и просто интересный человек!
Гуля
Гуля
Ответ организатора:
❣️Ирина, благодарю от всей души!
Мне было приятно делиться с вами красотой Тосканы. Я счастлива, что смогла сделать ваш день особенным. Надеюсь увидеть вас снова! ❣️
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Д
С Гулей было очень легко и интересно. Очень душевный гид!
Экскурсия прошла очень комфортно.
Рекомендую.
Гуля
Гуля
Ответ организатора:
❣️Спасибо огромное, Дарья! ❣️
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