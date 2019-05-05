8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Весело, легко и игриво провести время в прекрасной столице Тосканы

Natalia
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Natalia – ваш гид
Мы не будем непрерывно осматривать достопримечательности: наша задача объединить в разумной пропорции культурное обогащение и приятные девичьи развлечения.

Поговорим о моде и красоте, гастрономии и местных нравах, мифах древнего города и головокружительных флорентийских историях о любви.
156 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии8 отзывов
4.75
Девичник во Флоренции
Девичник во Флоренции

Что вас ожидает

Город, где будничное соседствует с сакральным
Вы посетите знаковые для Флоренции места и заодно отлично развлечетесь. Будем говорить не только “о вечном и прекрасном”, но и о бренном, житейском, суетном, греховном и порочном. В кафе вы попробуете безумно вкусную и полезную (!) еду, исследуете городские лабиринты, понаблюдаете за работой ремесленников, заглянете в секретые дворики, которых нет в путеводителях.

Женственность и красота во Флоренции
Почти все объекты города, с которыми вам предстоит познакомиться, будут связаны с этой темой. В Церкви Всех Святых, где захоронена Симонетта Веспуччи, вы узнаете о женщине, сводившей с ума всех знатных мужчин Флоренции. Ее называли новой богиней любви и красоты, звездой куртуазной жизни, королевой блистательных празднеств и рыцарских турниров, главной Музой многих живописцев, мыслителей и поэтов 15 века, именно она была моделью всех Мадонн и Венер кисти Сандро Боттичелли!

Идеалы красоты эпохи Возрождения и история моды
В главной капелле базилики Санта Мария Новелла вы рассмотрите удивительные фрески, узнаете о флорентийских красотках, изображенных в сценах Святого Писания и погрузитесь в климат изысканного аристократизма, роскоши, самовлюбленности и самолюбования, которые сложились при дворе Лоренцо Великолепного. А гуляя по широкой и элегантной улице Торнабуони, – арене многочисленных городских торжеств с 13 века – вы сможете вдохновиться стильными идеями Гуччио Гуччи, Сальваторе Феррагамо и Роберто Кавалли, узнаете о развитии моды во Флоренции и современных тенденциях.

“Улица красивых женщин” – Виа делле Белле Донне
На этой маленькой узкой улочке мы посидим за столиком приятного кафе и поговорим о местных домах терпимости, грехе и разврате, браке и женском целомудрии в эпоху Ренессанса, о свободе и независимости женщины и ее роли в истории. Вспомним о дальновидной Анне Марии Луизе Медичи, чей указ спас сокровища Флоренции от жадных рук новых правителей. Не забудем о Катерине и Марии Медичи. Разберемся, чему они научили французов. Упомянем и умную красавицу Элеонору Толедскую, спасшую великую династию от вырождения и Бьянку Капелло, так и не сумевшую покорить сердца флорентийцев…

Быт и нравы средневековья
В средневековом квартале старого города вы узнаете подробности и любопытные истории об обычаях и страстях того времени и, конечно, услышите одну из самых романтичных историй о любви – историю Данте и Беатриче. На Соборной площади, религиозном сердце города, я расскажу вам, почему Возрождение случилось именно во Флоренции, за счет чего разбогател город и почему не такими уж и “тёмными” были века средневековья.

До встречи на девичнике!

Кому подходит экскурсия

Только девушки – вот главный принцип! Присутствие мужчин не допускается (как и положено по древней исторической традиции). Этот вариант посещения Флоренции в идеальной женской компании, поможет создать раскованную и непринужденную атмосферу и позволит сделать акцент на тех вещах, которые нравятся девушкам.

Организационные детали

Флоренция – очень разная. Вариантов проведения девичника в кругу близких по духу людей может быть великое множество. Планируя этот день, мы можем вместе продумать до мелочей маршрут и досуг, разработав индивидуальную программу, с учетом ваших личных интересов и времени, которым вы располагаете.

Девичник во Флоренции
Девичник во Флоренции
Девичник во Флоренции
Девичник во Флоренции
Девичник во Флоренции
Девичник во Флоренции
Девичник во Флоренции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Меня зовут Наташа, мне 44, и я - профессиональный гид по Флоренции, провожу индивидуальные экскурсии по городу, а также экскурсии по всем музеям и галереям Флоренции. С удовольствием работаю с семьями и легко нахожу общий язык с маленькими путешественниками. Быть гидом в городе, с которым у тебя взаимная любовь, неописуемое удовольствие, но и величайшая ответственность. Я осознаю, что каждое путешествие - это чья-то мечта. Моя цель - сделать так, чтобы знакомство с Флоренцией и пребывание в этом уникальном городе стало ярким событием и в Вашей жизни! С радостью встречусь с Вами и поделюсь моими знаниями, опытом и энтузиазмом!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 мая 2019
Огромное спасибо за искрометный юмор, легкую подачу материала, общение и советы! Не первый раз во Флоренции, но тем не менее было все очень увлекательно и познавательно!!!
12 марта 2019
Нам понравилось и это главное, 3 часа пролетели быстро, но очень познавательно
24 февраля 2019
Брали экскурсию «Девичник во Флоренции» 20.02.2019. Наталья - экскурсовод с очень хорошей подачей материала обзорной экскурсии: даты, имена, эмоции. Но! Мы заказывали экскурсию с несколько иной тематикой.
Из описания экскурсии: «Вы посетите знаковые для Флоренции места и заодно отлично развлечетесь. Будем говорить не только “о вечном и прекрасном”, но и о бренном, житейском, суетном, греховном и порочном. В кафе вы попробуете безумно вкусную и полезную (!) еду, исследуете городские лабиринты, понаблюдаете за работой ремесленников, заглянете в секретые дворики, которых нет в путеводителях.» - этого не было.
«вы сможете вдохновиться стильными идеями Гуччио Гуччи, Сальваторе Феррагамо и Роберто Кавалли, узнаете о развитии моды во Флоренции и современных тенденциях.» - не было.
В общем была добротная обзорная экскурсия, отличительной особенностью которой была только фраза «мы же с вами девочки».
Светлана
18 февраля 2019
Прекрасная экскурсия! Наташа очень приятный в общении человек ивеликолепный гид! У нее глубокие познания в истории Флоренции, она знает много интересных фактов, умеет их преподнести, за счёт чего экскурсия становится не скучной, а время летит незаметно! Спасибо большое!!!
28 августа 2018
Замечательно провели в компании Натальи!! Очень увлекательная и эмоциональная экскурсия!!! Наталья не только рассказала нам про Флоренцию, но и помогла почувствовать ее!! Флоренция прекрасна!!!
Татьяна
25 апреля 2018
Наталья провела для нас замечательную экскурсию, 3 часа пролетели незаметно. Наталья - увлеченный и увлекающий человек, очень в доступной форме познакомила нас с городом. Наиприятнейшее послевкусие осталось после экскурсии.
27 июля 2017
Мы приехали во Флоренцию с подругами и тематика экскурсии оказалась нам очень близка. Наталья - простой и приятный человек в общении, кажется, что мы знаем её давно и она путешествует вместе с нами. Наталья не только рассказала об интересных страницах истории Флоренции, но и познакомила нас с особенностями жизни современного города. Спасибо, Наталья, за Ваш юмор, энтузиазм и искреннюю любовь к Флоренции.
27 июля 2017
Наталья отлично провела для нас экскурсию, за два часа рассказала нам загадочные и интереснейшие истории города, показала основные туристические места, и город раскрылся для нас с новой стороны! спасибо за оригинальный подход к экскурсии, девичник удался!

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