8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Город, где будничное соседствует с сакральным

Вы посетите знаковые для Флоренции места и заодно отлично развлечетесь. Будем говорить не только “о вечном и прекрасном”, но и о бренном, житейском, суетном, греховном и порочном. В кафе вы попробуете безумно вкусную и полезную (!) еду, исследуете городские лабиринты, понаблюдаете за работой ремесленников, заглянете в секретые дворики, которых нет в путеводителях.

Женственность и красота во Флоренции

Почти все объекты города, с которыми вам предстоит познакомиться, будут связаны с этой темой. В Церкви Всех Святых, где захоронена Симонетта Веспуччи, вы узнаете о женщине, сводившей с ума всех знатных мужчин Флоренции. Ее называли новой богиней любви и красоты, звездой куртуазной жизни, королевой блистательных празднеств и рыцарских турниров, главной Музой многих живописцев, мыслителей и поэтов 15 века, именно она была моделью всех Мадонн и Венер кисти Сандро Боттичелли!

Идеалы красоты эпохи Возрождения и история моды

В главной капелле базилики Санта Мария Новелла вы рассмотрите удивительные фрески, узнаете о флорентийских красотках, изображенных в сценах Святого Писания и погрузитесь в климат изысканного аристократизма, роскоши, самовлюбленности и самолюбования, которые сложились при дворе Лоренцо Великолепного. А гуляя по широкой и элегантной улице Торнабуони, – арене многочисленных городских торжеств с 13 века – вы сможете вдохновиться стильными идеями Гуччио Гуччи, Сальваторе Феррагамо и Роберто Кавалли, узнаете о развитии моды во Флоренции и современных тенденциях.

“Улица красивых женщин” – Виа делле Белле Донне

На этой маленькой узкой улочке мы посидим за столиком приятного кафе и поговорим о местных домах терпимости, грехе и разврате, браке и женском целомудрии в эпоху Ренессанса, о свободе и независимости женщины и ее роли в истории. Вспомним о дальновидной Анне Марии Луизе Медичи, чей указ спас сокровища Флоренции от жадных рук новых правителей. Не забудем о Катерине и Марии Медичи. Разберемся, чему они научили французов. Упомянем и умную красавицу Элеонору Толедскую, спасшую великую династию от вырождения и Бьянку Капелло, так и не сумевшую покорить сердца флорентийцев…

Быт и нравы средневековья

В средневековом квартале старого города вы узнаете подробности и любопытные истории об обычаях и страстях того времени и, конечно, услышите одну из самых романтичных историй о любви – историю Данте и Беатриче. На Соборной площади, религиозном сердце города, я расскажу вам, почему Возрождение случилось именно во Флоренции, за счет чего разбогател город и почему не такими уж и “тёмными” были века средневековья.

До встречи на девичнике!

Кому подходит экскурсия

Только девушки – вот главный принцип! Присутствие мужчин не допускается (как и положено по древней исторической традиции). Этот вариант посещения Флоренции в идеальной женской компании, поможет создать раскованную и непринужденную атмосферу и позволит сделать акцент на тех вещах, которые нравятся девушкам.