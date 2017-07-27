8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ищете нечто особенное для девичника? Флоренция откроет вам свои тайны красоты и моды, не ограничиваясь лишь достопримечательностями.Экскурсия включает в себя посещение знаковых мест, уютные беседы о флорентийских историях любви и

мифах, а также знакомство с культурными традициями. Вы узнаете о Симонетте Веспуччи, вдохновившей Боттичелли, исследуете идеалы красоты эпохи Возрождения, погрузитесь в мир высокой моды на улице Торнабуони и откроете для себя тайны Виа делле Белле Донне. Это уникальное сочетание образовательной программы и непринужденного отдыха, созданное для того, чтобы ваш девичник остался в памяти навсегда

Описание экскурсии

Город, где будничное соседствует с сакральным

Вы посетите знаковые для Флоренции места и заодно весело проведёте время. Будем говорить не только «о вечном и прекрасном», но и о бренном, житейском, суетном, греховном и порочном. Вместе мы исследуем городские лабиринты, понаблюдаем за работой ремесленников, заглянем в секретые дворики, которых нет в путеводителях, узнаем тонкости исконно тосканских рецептов.

Женственность и красота во Флоренции

Почти все объекты города, с которыми вам предстоит познакомиться, будут связаны с этой темой. В Церкви Всех Святых, где захоронена Симонетта Веспуччи, вы узнаете о женщине, сводившей с ума всех знатных мужчин Флоренции. Ее называли новой богиней любви и красоты, звездой куртуазной жизни, королевой блистательных празднеств и рыцарских турниров, главной Музой многих живописцев, мыслителей и поэтов 15 века, именно она была моделью всех Мадонн и Венер кисти Сандро Боттичелли!

Идеалы красоты эпохи Возрождения и история моды

В главной капелле базилики Санта Мария Новелла вы рассмотрите удивительные фрески, узнаете о флорентийских красотках, изображенных в сценах Святого Писания и погрузитесь в климат изысканного аристократизма, роскоши, самовлюбленности и самолюбования, которые сложились при дворе Лоренцо Великолепного Медичи. А гуляя по широкой и элегантной улице Торнабуони — арене многочисленных городских торжеств с 13 века — вы сможете вдохновиться стильными идеями и узнать о развитии моды во Флоренции и современных тенденциях.

«Улица красивых женщин» — Виа делле Белле Донне

На этой маленькой узкой улочке мы посидим за столиком приятного кафе и поговорим о местных домах терпимости, о грехе и разврате, о браке и женском целомудрии в эпоху Ренессанса, о свободе и независимости женщин и их роли в истории. Вспомним о дальновидной Анне Марии Луизе Медичи, чей указ спас сокровища Флоренции от жадных рук новых правителей. Не забудем о Катерине и Марии Медичи. Разберемся, чему они научили французов. Упомянем и умную красавицу Элеонору Толедскую, спасшую великую династию от вырождения и Бьянку Капелло, так и не сумевшую покорить сердца флорентийцев…

Быт и нравы средневековья

В средневековом квартале старого города вы узнаете подробности и любопытные истории об обычаях и страстях того времени и, конечно, услышите одну из самых романтичных историй о любви — историю Данте и Беатриче. На Соборной площади я расскажу вам, почему Возрождение случилось именно во Флоренции, за счет чего разбогател город и почему не такими уж и «темными» были века средневековья.

До встречи на девичнике!

Кому подойдет экскурсия

Только девушки — вот главный принцип! Присутствие мужчин не допускается (как и положено по древней исторической традиции). Этот вариант посещения Флоренции в идеальной женской компании, поможет создать раскованную и непринужденную атмосферу и позволит сделать акцент на тех вещах, которые нравятся девушкам.

Организационные детали

Флоренция — очень разная. Вариантов проведения девичника в кругу близких по духу людей может быть великое множество. Планируя этот день, мы можем вместе продумать до мелочей маршрут и досуг, разработав индивидуальную программу, с учетом ваших личных интересов и времени, которым вы располагаете.