8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Девичник во Флоренции

Погрузитесь в атмосферу Ренессанса, исследуя истории любви и красоты во время экскурсии во Флоренции
Ищете нечто особенное для девичника? Флоренция откроет вам свои тайны красоты и моды, не ограничиваясь лишь достопримечательностями.

Экскурсия включает в себя посещение знаковых мест, уютные беседы о флорентийских историях любви и
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мифах, а также знакомство с культурными традициями.

Вы узнаете о Симонетте Веспуччи, вдохновившей Боттичелли, исследуете идеалы красоты эпохи Возрождения, погрузитесь в мир высокой моды на улице Торнабуони и откроете для себя тайны Виа делле Белле Донне.

Это уникальное сочетание образовательной программы и непринужденного отдыха, созданное для того, чтобы ваш девичник остался в памяти навсегда

4.8
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические факты
  • 🎨 Вдохновение искусством
  • 👗 Погружение в мир моды
  • 💃 Женская компания
  • 🍷 Вкус тосканской кухни
Девичник во Флоренции
Девичник во Флоренции
Девичник во Флоренции

Что можно увидеть

  • Церковь Всех Святых
  • Базилика Санта Мария Новелла
  • Улица Торнабуони
  • Виа делле Белле Донне
  • Соборная площадь

Описание экскурсии

Город, где будничное соседствует с сакральным

Вы посетите знаковые для Флоренции места и заодно весело проведёте время. Будем говорить не только «о вечном и прекрасном», но и о бренном, житейском, суетном, греховном и порочном. Вместе мы исследуем городские лабиринты, понаблюдаем за работой ремесленников, заглянем в секретые дворики, которых нет в путеводителях, узнаем тонкости исконно тосканских рецептов.

Женственность и красота во Флоренции

Почти все объекты города, с которыми вам предстоит познакомиться, будут связаны с этой темой. В Церкви Всех Святых, где захоронена Симонетта Веспуччи, вы узнаете о женщине, сводившей с ума всех знатных мужчин Флоренции. Ее называли новой богиней любви и красоты, звездой куртуазной жизни, королевой блистательных празднеств и рыцарских турниров, главной Музой многих живописцев, мыслителей и поэтов 15 века, именно она была моделью всех Мадонн и Венер кисти Сандро Боттичелли!

Идеалы красоты эпохи Возрождения и история моды

В главной капелле базилики Санта Мария Новелла вы рассмотрите удивительные фрески, узнаете о флорентийских красотках, изображенных в сценах Святого Писания и погрузитесь в климат изысканного аристократизма, роскоши, самовлюбленности и самолюбования, которые сложились при дворе Лоренцо Великолепного Медичи. А гуляя по широкой и элегантной улице Торнабуони — арене многочисленных городских торжеств с 13 века — вы сможете вдохновиться стильными идеями и узнать о развитии моды во Флоренции и современных тенденциях.

«Улица красивых женщин» — Виа делле Белле Донне

На этой маленькой узкой улочке мы посидим за столиком приятного кафе и поговорим о местных домах терпимости, о грехе и разврате, о браке и женском целомудрии в эпоху Ренессанса, о свободе и независимости женщин и их роли в истории. Вспомним о дальновидной Анне Марии Луизе Медичи, чей указ спас сокровища Флоренции от жадных рук новых правителей. Не забудем о Катерине и Марии Медичи. Разберемся, чему они научили французов. Упомянем и умную красавицу Элеонору Толедскую, спасшую великую династию от вырождения и Бьянку Капелло, так и не сумевшую покорить сердца флорентийцев…

Быт и нравы средневековья

В средневековом квартале старого города вы узнаете подробности и любопытные истории об обычаях и страстях того времени и, конечно, услышите одну из самых романтичных историй о любви — историю Данте и Беатриче. На Соборной площади я расскажу вам, почему Возрождение случилось именно во Флоренции, за счет чего разбогател город и почему не такими уж и «темными» были века средневековья.

До встречи на девичнике!

Кому подойдет экскурсия

Только девушки — вот главный принцип! Присутствие мужчин не допускается (как и положено по древней исторической традиции). Этот вариант посещения Флоренции в идеальной женской компании, поможет создать раскованную и непринужденную атмосферу и позволит сделать акцент на тех вещах, которые нравятся девушкам.

Организационные детали

Флоренция — очень разная. Вариантов проведения девичника в кругу близких по духу людей может быть великое множество. Планируя этот день, мы можем вместе продумать до мелочей маршрут и досуг, разработав индивидуальную программу, с учетом ваших личных интересов и времени, которым вы располагаете.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 81 туриста
Меня зовут Наталия, и я — профессиональный гид. Провожу индивидуальные туры по Флоренции и городам Тосканы (Италия), а также экскурсии по всем музеям и галереям Флоренции. С удовольствием работаю с
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семьями и легко нахожу общий язык с маленькими путешественниками. Быть гидом в городе, с которым у тебя взаимная любовь — неописуемое удовольствие, но и величайшая ответственность, ведь каждое путешествие — это чья-то мечта. Моя цель — сделать так, чтобы знакомство с Флоренцией и пребывание в этом уникальном городе стало ярким событием и в вашей жизни. С радостью встречусь с вами и поделюсь моими знаниями, опытом и энтузиазмом!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Мы приехали во Флоренцию с подругами и тематика экскурсии оказалась нам очень близка. Наталья - простой и приятный человек в общении, кажется, что мы знаем её давно и она путешествует
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вместе с нами. Наталья не только рассказала об интересных страницах истории Флоренции, но и познакомила нас с особенностями жизни современного города. Спасибо, Наталья, за Ваш юмор, энтузиазм и искреннюю любовь к Флоренции.

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Светлана
Прекрасная экскурсия! Наташа очень приятный в общении человек ивеликолепный гид! У нее глубокие познания в истории Флоренции, она знает много интересных фактов, умеет их преподнести, за счёт чего экскурсия становится не скучной, а время летит незаметно! Спасибо большое!!!
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Е
Наталья отлично провела для нас экскурсию, за два часа рассказала нам загадочные и интереснейшие истории города, показала основные туристические места, и город раскрылся для нас с новой стороны! спасибо за оригинальный подход к экскурсии, девичник удался!
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Татьяна
Наталья провела для нас замечательную экскурсию, 3 часа пролетели незаметно. Наталья - увлеченный и увлекающий человек, очень в доступной форме познакомила нас с городом. Наиприятнейшее послевкусие осталось после экскурсии.
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М
Замечательно провели в компании Натальи!! Очень увлекательная и эмоциональная экскурсия!!! Наталья не только рассказала нам про Флоренцию, но и помогла почувствовать ее!! Флоренция прекрасна!!!
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Е
Огромное спасибо за искрометный юмор, легкую подачу материала, общение и советы! Не первый раз во Флоренции, но тем не менее было все очень увлекательно и познавательно!!!
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