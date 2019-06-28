Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции

Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы

Погрузиться в блистательное прошлое, исследуя город гениев

5
1 отзыв
Мария
Мария – Гид из Флоренции
Флоренция — это город 🏙️ искусства, где творили Ботичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микеланджело.

Путешествуя по следам Данте Алигьери и других выдающихся личностей, мы погрузимся в мир Средневековья.

Вы увидите культовые места города и проникнетесь культурой Италии, а я расскажу об истории 📖 Флорентийской республики и поделюсь легендами и интересными фактами.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы

Что вас ожидает

«Итальянские Афины»
Соприкосновение с госпожой Историей 📖 начнется на площади Святого Иоанна, где особое внимание привлекает грациозный Баптистерий Сан-Джованни. Мы обсудим его экстерьер, осмотрим позолоченные двери с множеством барельефов, северные и восточные ворота с панелями, представляющими библейские сюжеты. Позади крещальни расположился величественный кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре — известнейшее творение периода Раннего Возрождения. Я расскажу о строительстве церкви и о том, какая трагическая история 📖 связывает ее с семейством Медичи.

Скульптура Ренессанса
В пяти минутах ходьбы — церковь ⛪ Орсанмикеле. Вы узнаете, как чума помогла храму и почему дворец был центром ремесленных цехов и даже складом для зерна, а богатый фасад познакомит вас с творчеством легендарных итальянских художников: Донателло, Лоренцо Гиберти, а также Андреа дель Вероккьо — учителя Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи.

Центр притяжения
Площадь Республики, где прежде действовал Римский Форум, и площадь Синьории — бывший центр политической жизни города — по-прежнему привлекают жителей города всех возрастов. Сейчас здесь находится музей 🖼 под открытым небом Лоджия Ланци и старинный дворец «Палаццо Веккьо», описанный в нашумевшем романе Дэна Брауна «Инферно». Шумными улочками, мимо магазинов, кофеен и детских каруселей, мы пройдем к старинному мосту Понте-Веккьо, сохранившему первоначальный облик до наших дней.

Сокровищница эпохи
У кромки набережной реки Арно возвышается Дворец Уффици, в котором находится художественная галерея — один из старейших европейских музеев. Мы осмотрим здание и отметим уникальную архитектурную концепцию двора, плавно преходящего в улицу.

Пантеон великих людей
Последним аккордом станет Базилика Санта-Кроче — крупнейшая в мире францисканская церковь ⛪. Здесь покоятся мощи Микеланджело, Галилея, Макиавелли, Огинского и других известных личностей, а интерьер украшен фресками Джотто и ясными многоцветными витражами.

Организационные детали

  • Дети до 12 лет участвуют в экскурсии 🧭 бесплатно
  • Для групп от 5 человек и более советую брать напрокат аудиосистему для лучшего прослушивания экскурсии 🧭 (стоимость 2 €/чел)
Начало и место завершения
🚩 на площади Сан-Джованни
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Мария
Мария
Бонжорно, дорогие путешественники! Я живу во Флоренции более 10 лет, из них 8 лет работаю гидом. Люблю путешествовать и, как путешественник, знаю, как ценно получить полезную и интересную информацию во время экскурсии. Спешу поделиться с вами историей и легендами Флоренции, показать характерные узкие улочки и средневековые площади. Моя цель — влюбить вас в город эпохи возрождения и наполнить положительными эмоциями! С нетерпением жду вас в гости!
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1 реальный отзыв

28 июн 2019
Гуляли вчера с Марией по вечерней Флоренции. Очень интересно, содержательно, обратила наше внимание на такие детали, которые сам не увидишь. Спасибо огромное. Мы впервые во Флоренции!! Рекомендую

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Мария проводит ещё 6 экскурсий

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