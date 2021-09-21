Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции

Соприкосновение с госпожой Историей начнется на площади Святого Иоанна, где особое внимание привлекает грациозный Баптистерий Сан-Джованни. Мы обсудим его экстерьер, осмотрим позолоченные двери с множеством барельефов, северные и восточные ворота с панелями, представляющими библейские сюжеты. Позади крещальни расположился величественный кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре — известнейшее творение периода Раннего Возрождения. Я расскажу о строительстве церкви и о том, какая трагическая история связывает ее с семейством Медичи.
Скульптура Ренессанса
В пяти минутах ходьбы — церковь Орсанмикеле. Вы узнаете, как чума помогла храму и почему дворец был центром ремесленных цехов и даже складом для зерна, а богатый фасад познакомит вас с творчеством легендарных итальянских художников: Донателло, Лоренцо Гиберти, а также Андреа дель Вероккьо — учителя Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи.
Центр притяжения
Площадь Республики, где прежде действовал Римский Форум, и площадь Синьории — бывший центр политической жизни города — по-прежнему привлекают жителей города всех возрастов. Сейчас здесь находится музей под открытым небом Лоджия Ланци и старинный дворец «Палаццо Веккьо», описанный в нашумевшем романе Дэна Брауна «Инферно». Шумными улочками, мимо магазинов, кофеен и детских каруселей, мы пройдем к старинному мосту Понте-Веккьо, сохранившему первоначальный облик до наших дней.
Сокровищница эпохи
У кромки набережной реки Арно возвышается Дворец Уффици, в котором находится художественная галерея — один из старейших европейских музеев. Мы осмотрим здание и отметим уникальную архитектурную концепцию двора, плавно преходящего в улицу.
Организационные детали
Дети до 6 лет участвуют в экскурсии бесплатно
Для групп от 5 человек используется аудиосистема за отдельную плату — € 2 на человека
в понедельник в 09:00, в пятницу в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€90
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Сан-Джованни
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:00, в пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3667 туристов
Бонжорно, друзья! Флоренция — мой дом с 2009 года. С 2011 я работаю здесь профессиональным лицензированным гидом.
Мне хочется познакомить вас с городом так, как вижу его сама: уютные улочки, запах читать дальшеуменьшить
утреннего кофе, скрытые детали и истории, которые оживают за каждым фасадом.
Я с удовольствием расскажу вам о Флоренции без спешки и формальностей — так, чтобы вы почувствовали её атмосферу и увезли с собой тёплые эмоции и вдохновение.
Буду очень рада нашей встрече!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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Александра
Отличная экскурсия в дождливый день. Пройтись по городу с Марией было очень интересно. Кажется, что она может рассказывать чуть ли не о любом здании, которое попалось нам по пути, и знает множество историй о жителях Флоренции. Время пролетело незаметно. Советуем!
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О
Ольга
Гуляли вчера с Марией по вечерней Флоренции. Очень интересно, содержательно, обратила наше внимание на такие детали, которые сам не увидишь. Спасибо огромное. Мы впервые во Флоренции!! Рекомендую
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