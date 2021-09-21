Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции

Флоренция — это город искусства, где творили Ботичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микеланджело. Путешествуя по следам Данте Алигьери и других выдающихся личностей, мы погрузимся в мир Средневековья. Вы увидите культовые места города и проникнетесь культурой Италии, а я расскажу об истории Флорентийской республики и поделюсь легендами и интересными фактами.

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Описание экскурсии

«Итальянские Афины»

Соприкосновение с госпожой Историей начнется на площади Святого Иоанна, где особое внимание привлекает грациозный Баптистерий Сан-Джованни. Мы обсудим его экстерьер, осмотрим позолоченные двери с множеством барельефов, северные и восточные ворота с панелями, представляющими библейские сюжеты. Позади крещальни расположился величественный кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре — известнейшее творение периода Раннего Возрождения. Я расскажу о строительстве церкви и о том, какая трагическая история связывает ее с семейством Медичи.

Скульптура Ренессанса

В пяти минутах ходьбы — церковь Орсанмикеле. Вы узнаете, как чума помогла храму и почему дворец был центром ремесленных цехов и даже складом для зерна, а богатый фасад познакомит вас с творчеством легендарных итальянских художников: Донателло, Лоренцо Гиберти, а также Андреа дель Вероккьо — учителя Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи.

Центр притяжения

Площадь Республики, где прежде действовал Римский Форум, и площадь Синьории — бывший центр политической жизни города — по-прежнему привлекают жителей города всех возрастов. Сейчас здесь находится музей под открытым небом Лоджия Ланци и старинный дворец «Палаццо Веккьо», описанный в нашумевшем романе Дэна Брауна «Инферно». Шумными улочками, мимо магазинов, кофеен и детских каруселей, мы пройдем к старинному мосту Понте-Веккьо, сохранившему первоначальный облик до наших дней.

Сокровищница эпохи

У кромки набережной реки Арно возвышается Дворец Уффици, в котором находится художественная галерея — один из старейших европейских музеев. Мы осмотрим здание и отметим уникальную архитектурную концепцию двора, плавно преходящего в улицу.

Организационные детали