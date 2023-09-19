Фотопрогулка по Флоренции

Вдохновиться магическим городом и привезти из поездки волшебные фото

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Флоренция — это город, в котором хочется творить, создавать новое с помощью кисти, карандаша, слова. Я творю через объектив своей камеры. Приглашаю вас на прогулку, где мы вместе создадим ваши личные фотошедевры.

Тёплые семейные кадры, история любви или образ роковой красотки — решите сами, что хотите оставить на память о Флоренции, а я помогу запечатлеть задуманное в ярких фотографиях.
Фотопрогулка по Флоренции
Фотопрогулка по Флоренции
Фотопрогулка по Флоренции
Фотопрогулка по Флоренции
Фотопрогулка по Флоренции
Фотопрогулка по Флоренции
Фотопрогулка по Флоренции
Фотопрогулка по Флоренции
Фотопрогулка по Флоренции
Фотопрогулка по Флоренции
Фотопрогулка по Флоренции
Фотопрогулка по Флоренции
Фотопрогулка по Флоренции
Фотопрогулка по Флоренции
Фотопрогулка по Флоренции
Фотопрогулка по Флоренции
Фотопрогулка по Флоренции
Фотопрогулка по Флоренции
Фотопрогулка по Флоренции
Фотопрогулка по Флоренции
Ближайшие даты:
29
сен
30
сен
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окт
5
окт
6
окт
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Великолепные архитектурные памятники, узкие улочки, красивые сады и река Арно
создадут необыкновенный фон для ваших фотографий.

  • Мы встретимся в центре города у Дуомо
  • Пройдём по известным местам — Пьяцца Дуомо, Пьяцца Република, сделаем потрясающие фото с видом на Понте Веккьо
  • Проведу вас по скрытым флорентийским улочкам
  • Закончим фотовояж на площади Синьории

Во время прогулки расскажу о менталитете и быте флорентийцев, поделюсь интересными секретными местами, где особенно чувствуется дух Ренессанса, пронизывающий весь город.

Могу продумать индивидуальный маршрут с посещением террас и других красивых локаций, к примеру, площади Микеланджело.

Организационные детали

  • В течение 5 дней после фотосессии вы получите около 100 обработанных фотографий в формате JPG. Вышлю на электронную почту или дам ссылку на Google Диск.
  • При необходимости помогу с арендой вечернего платья и контактами визажиста для создания образа. Подробности — в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у собора Дуомо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
19 сен 2023
Екатерина - реально мастер своего дела.
Рекомендую, тем, кто хочет получить качественные фото, в красивых локациях.

Екатерина помогла с подготовкой к фотосессии, дала рекомендации по цветовой гамме одежды и обуви.

Катин позитив и тонкий психологической подход к моей дочке-подростку, позволил ребенку расслабиться, а мы получили классные незабываемые фотомоменты.
Сама бы я точно так не смогла, 100%!
В точно назначенное время я получила от фотографа на электронку папку с обработанными фото.
Все честно и профессионально!
Ещё раз Благодарю Екатерину за приятное общение и профессиональные фото, с красивыми и разноплановыми фото.
Рекомендую!
Буду обращаться ещё!

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