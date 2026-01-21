Флоренция, переполненная шедеврами Ренессанса, предлагает уникальный фон для вашей индивидуальной фотосессии.
Представьте себя на фоне величественного Дуомо, на узких улочках, окутанных историей, или на берегу реки Арно, где каждый кадр рассказывает
Представьте себя на фоне величественного Дуомо, на узких улочках, окутанных историей, или на берегу реки Арно, где каждый кадр рассказывает
6 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Индивидуальный подход к каждому клиенту
- 🌆 Великолепные виды Флоренции
- 👨👩👧👦 Возможность создания семейных фотошедевров
- 💑 Романтические кадры для влюбленных пар
- 🎨 Оригинальные маршруты и локации
- 📅 Быстрая обработка и доставка фотографий
Что можно увидеть
- Дуомо
- Пьяцца Дуомо
- Пьяцца Република
- Понте Веккьо
- Площадь Синьории
- Площадь Микеланджело
Описание фото-прогулки
Великолепные архитектурные памятники, узкие улочки, красивые сады и река Арно
создадут необыкновенный фон для ваших фотографий.
- Мы встретимся в центре города у Дуомо
- Пройдём по известным местам — Пьяцца Дуомо, Пьяцца Република, сделаем потрясающие фото с видом на Понте Веккьо
- Проведу вас по скрытым флорентийским улочкам
- Закончим фотовояж на площади Синьории
Во время прогулки расскажу о менталитете и быте флорентийцев, поделюсь интересными секретными местами, где особенно чувствуется дух Ренессанса, пронизывающий весь город.
Могу продумать индивидуальный маршрут с посещением террас и других красивых локаций, к примеру, площади Микеланджело.
Организационные детали
- Съёмка проходит на фотоаппарат Nikon D850 с объективами Nikkor 24-70mm f/2.8 и Nikkor 70–200mm f/2.8
- В течение 5 дней после фотосессии вы получите около 100 обработанных фотографий в формате JPG. Вышлю на электронную почту или дам ссылку на Google Диск
- При необходимости помогу с арендой вечернего платья и контактами визажиста для создания образа. Подробности — в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость фото-прогулки
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 16 лет
|€70
|Стандартный
|€100
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У собора Дуомо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 32 туристов
Меня зовут Екатерина. Я профессиональный фотограф, живу в прекрасной Флоренции уже 10 лет. Фотография — моя страсть с детства. Жизнь в Тоскане даёт мне неисчерпаемое вдохновение! Моя цель — запечатлеть людей на фотографиях, передавая их уникальность, индивидуальность и, конечно, эмоции.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Если вы хотите привезти из Флоренции что-то незабываемое, красиво сделанное и интересно оформленное в виде устных рассказов, обязательно посетите фото прогулку с Катериной. Фотосессия была легкой, с подсказками где и как кадр получится получше и фото получились легкие, волшебные по ощущениям и смотрится все даже лучше чем в жизни. Фотосессия с Катериной - лучший подарок из Флоренции.
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С огромной благодарностью пишу этот отзыв фотографу Кате! В восторге от полученных фото!!!! А также подобранных локаций, помощи с позированием и прекрасной светокоррекции. Эти фото стали самыми яркими и красивыми моментами в нашем путешествии по Флоренции и останутся с нами на всю жизнь. Спасибо. Очень рекомендую Катю как профессионала и как очень приятную общительную девушку.
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Екатерина прекрасный фотограф и интересный собеседник. С ней легко расслабиться и в результате - отличные фото и приятные воспоминания о прогулке по Флоренции.
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Е
Екатерина - реально мастер своего дела.
Рекомендую, тем, кто хочет получить качественные фото, в красивых локациях.
Екатерина помогла с подготовкой к фотосессии, дала рекомендации по цветовой гамме одежды и обуви.
Катин позитив и
Рекомендую, тем, кто хочет получить качественные фото, в красивых локациях.
Екатерина помогла с подготовкой к фотосессии, дала рекомендации по цветовой гамме одежды и обуви.
Катин позитив и
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С
Екатерина -не только профессионал своего дела, а еще и замечательный человек. Прогулка-фотосессия прошла в расслабленной атмосфере, пофотографировались, пообщались, посмеялись. Фото получились живыми, не постановочными. Рекомендую Екатерину с чистым сердцем всем желающим запечатлеть себя во Флоренции. Катя знает все суперские локации и не все из них туристические)
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Е
Нам очень понравилась прогулка и фотосессия. Екатерина очень легкий открытый и эмоциональный человек. Помимо фото, которые пока ждём, сделала для дочери несколько видео - контент для инсты. Фотографировались утром пока не так много туристов и не жарко. Пили кофе в красивой кафешке, в которой сделали много красивых кадров.
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