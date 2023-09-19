Флоренция — это город, в котором хочется творить, создавать новое с помощью кисти, карандаша, слова. Я творю через объектив своей камеры. Приглашаю вас на прогулку, где мы вместе создадим ваши личные фотошедевры. Тёплые семейные кадры, история любви или образ роковой красотки — решите сами, что хотите оставить на память о Флоренции, а я помогу запечатлеть задуманное в ярких фотографиях.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Великолепные архитектурные памятники, узкие улочки, красивые сады и река Арно

создадут необыкновенный фон для ваших фотографий.

Мы встретимся в центре города у Дуомо

Пройдём по известным местам — Пьяцца Дуомо, Пьяцца Република, сделаем потрясающие фото с видом на Понте Веккьо

Проведу вас по скрытым флорентийским улочкам

Закончим фотовояж на площади Синьории

Во время прогулки расскажу о менталитете и быте флорентийцев, поделюсь интересными секретными местами, где особенно чувствуется дух Ренессанса, пронизывающий весь город.

Могу продумать индивидуальный маршрут с посещением террас и других красивых локаций, к примеру, площади Микеланджело.

Организационные детали