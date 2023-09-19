Вдохновиться магическим городом и привезти из поездки волшебные фото
Флоренция — это город, в котором хочется творить, создавать новое с помощью кисти, карандаша, слова. Я творю через объектив своей камеры. Приглашаю вас на прогулку, где мы вместе создадим ваши личные фотошедевры.
Тёплые семейные кадры, история любви или образ роковой красотки — решите сами, что хотите оставить на память о Флоренции, а я помогу запечатлеть задуманное в ярких фотографиях.
Тёплые семейные кадры, история любви или образ роковой красотки — решите сами, что хотите оставить на память о Флоренции, а я помогу запечатлеть задуманное в ярких фотографиях.
Ближайшие даты:
29
сен
сен
30
сен
сен
3
окт
окт
4
окт
окт
5
окт
окт
6
окт
окт
7
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Великолепные архитектурные памятники, узкие улочки, красивые сады и река Арно
создадут необыкновенный фон для ваших фотографий.
- Мы встретимся в центре города у Дуомо
- Пройдём по известным местам — Пьяцца Дуомо, Пьяцца Република, сделаем потрясающие фото с видом на Понте Веккьо
- Проведу вас по скрытым флорентийским улочкам
- Закончим фотовояж на площади Синьории
Во время прогулки расскажу о менталитете и быте флорентийцев, поделюсь интересными секретными местами, где особенно чувствуется дух Ренессанса, пронизывающий весь город.
Могу продумать индивидуальный маршрут с посещением террас и других красивых локаций, к примеру, площади Микеланджело.
Организационные детали
- В течение 5 дней после фотосессии вы получите около 100 обработанных фотографий в формате JPG. Вышлю на электронную почту или дам ссылку на Google Диск.
- При необходимости помогу с арендой вечернего платья и контактами визажиста для создания образа. Подробности — в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у собора Дуомо
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ekaterina — ваш гид во Флоренции
Меня зовут Екатерина. Я профессиональный фотограф, живу в прекрасной Флоренции уже 10 лет. Фотография — моя страсть с детства. Жизнь в Тоскане даёт мне неисчерпаемое вдохновение! Моя цель — запечатлеть людей на фотографиях, передавая их уникальность, индивидуальность и, конечно, эмоции.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
19 сен 2023
Екатерина - реально мастер своего дела.
Рекомендую, тем, кто хочет получить качественные фото, в красивых локациях.
Екатерина помогла с подготовкой к фотосессии, дала рекомендации по цветовой гамме одежды и обуви.
Катин позитив и тонкий психологической подход к моей дочке-подростку, позволил ребенку расслабиться, а мы получили классные незабываемые фотомоменты.
Сама бы я точно так не смогла, 100%!
В точно назначенное время я получила от фотографа на электронку папку с обработанными фото.
Все честно и профессионально!
Ещё раз Благодарю Екатерину за приятное общение и профессиональные фото, с красивыми и разноплановыми фото.
Рекомендую!
Буду обращаться ещё!
Рекомендую, тем, кто хочет получить качественные фото, в красивых локациях.
Екатерина помогла с подготовкой к фотосессии, дала рекомендации по цветовой гамме одежды и обуви.
Катин позитив и тонкий психологической подход к моей дочке-подростку, позволил ребенку расслабиться, а мы получили классные незабываемые фотомоменты.
Сама бы я точно так не смогла, 100%!
В точно назначенное время я получила от фотографа на электронку папку с обработанными фото.
Все честно и профессионально!
Ещё раз Благодарю Екатерину за приятное общение и профессиональные фото, с красивыми и разноплановыми фото.
Рекомендую!
Буду обращаться ещё!
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