Флоренция, переполненная шедеврами Ренессанса, предлагает уникальный фон для вашей индивидуальной фотосессии.Представьте себя на фоне величественного Дуомо, на узких улочках, окутанных историей, или на берегу реки Арно, где каждый кадр рассказывает

свою историю. Ваш личный фотограф проведет вас по самым живописным местам города, от знаменитых площадей до скрытых уголков, где дух Ренессанса ощущается особенно ярко. Вместе вы создадите фотографии, которые станут не просто снимками, а истинными произведениями искусства, отражающими вашу историю любви, семейные моменты или ваш уникальный образ. После прогулки, в течение пяти дней, вы получите около 100 профессионально обработанных фотографий, которые будут напоминать вам о вашем незабываемом приключении в Флоренции. Также, при необходимости, поможем с арендой наряда и контактами визажиста, чтобы ваш образ был безупречен. Подарите себе воспоминания, которые будут радовать вас всю жизнь, выбрав фотопрогулку по Флоренции

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

от €200 за группу

Ваш гид во Флоренции

Описание фото-прогулки

Великолепные архитектурные памятники, узкие улочки, красивые сады и река Арно

создадут необыкновенный фон для ваших фотографий.

Мы встретимся в центре города у Дуомо

Пройдём по известным местам — Пьяцца Дуомо, Пьяцца Република, сделаем потрясающие фото с видом на Понте Веккьо

Проведу вас по скрытым флорентийским улочкам

Закончим фотовояж на площади Синьории

Во время прогулки расскажу о менталитете и быте флорентийцев, поделюсь интересными секретными местами, где особенно чувствуется дух Ренессанса, пронизывающий весь город.

Могу продумать индивидуальный маршрут с посещением террас и других красивых локаций, к примеру, площади Микеланджело.

Организационные детали