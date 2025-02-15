Флоренция для искушенных

Атмосферная прогулка по чарующей Флоренции в компании опытного гида. Живописные улочки, вдохновляющие виды и занимательные факты о городе – в программе!
Флоренция для искушенных
Флоренция для искушенных
Флоренция для искушенных
Ближайшие даты:
14
фев15
фев16
фев17
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фев20
фев
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Путешествие по историческим уголкам Флоренции

Представьте себе, как строились величественные церкви и как жили монахи-проповедники в эпоху Возрождения. Это было время, когда каждый камень, каждая деталь имели свое значение. Прогуляемся по уютным улочкам Флоренции, погружаясь в атмосферу этого удивительного города.

Дворцы эпохи Возрождения

На нашем пути мы подробнее остановимся на некоторых из многочисленных дворцов, которые сохранили в себе дух той эпохи. Если повезет, заглянем внутрь и увидим, как роскошь и искусство переплетаются в каждом уголке.

Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре

Наполним легкие ароматом белой лилии, который витает перед кафедральным собором Санта-Мария-дель-Фьоре. Запрокинем головы, любуясь великолепной колокольней и величественным куполом, которые возвышаются над городом.

Врата Рая

Очаруемся позолоченными Вратами Рая, которые стали символом искусства и мастерства. Эти двери рассказывают истории, которые вдохновляют и завораживают.

Квартал Данте

Погрустим о великом поэте Данте в его квартале, где каждый камень хранит память о его жизни и творчестве. Это место наполняет нас уважением к культуре и истории.

Зернохранилище во Флоренции

И даже зернохранилище во Флоренции не уступает по красоте дворцам. Это подтверждает, что в каждом уголке города можно найти нечто удивительное, что вдохновляет и радует глаз.

Флоренция — это не просто город, это настоящая сокровищница истории и искусства, где каждый шаг наполняет душу радостью и вдохновением.

Бронируйте на любое удобное время. Если я занята, передам вас в самые надёжные руки.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Санта Мария Новелла
  • Улица красивых женщин
  • Дворец Антинори
  • Улица Торнабуони
  • Дворец Строцци
  • Площадь Республики, где у древних римлян располагался форум
  • Кафедральный собор Святой Девы Марии с цветком
  • Баптистерий
  • Колокольня Джотто
  • Соломенная башня
  • Квартал Данте
  • Ораторий Добрых людей Святого Мартина
  • Орсанмикеле
  • Площадь Синьории
  • Старый Дворец
  • Скульптуры Древнего Рима, Эпохи Возрождения и периода Маньеризма
  • Старый мост
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Входные билеты по маршруту (не предполагается посещение музеев и церквей, но, если вдруг зайдём, оплачиваются отдельно).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza Santa Maria Novella, Firenze
Завершение: Piazza della Signoria, Firenze
Когда и сколько длится?
Когда: Бронируйте на любое удобное время. Если я занята, передам вас в самые надёжные руки.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Подробности о встрече в WhatsApp
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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