Eugenia U. – Гид из Флоренции

На обзорной прогулке 👣 по городу я проведу вас по значимым местам и познакомлю с жизнью местных жителей.



Вы узнаете лайфхаки и тайные локации, которые пригодятся каждому туристу во Флоренции.



Посмотрим: Дуомо, Дворец Медичи-Риккарди, статую Давида, фонтан ⛲ Нептун и многое другое.



За короткий срок получите максимум интересной информации.