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Всё, что вы хотели знать о Флоренции за 2 часа (Индивидуальный тур)

4.6
37 отзывов
Eugenia U.
Eugenia U. – Гид из Флоренции
На обзорной прогулке 👣 по городу я проведу вас по значимым местам и познакомлю с жизнью местных жителей.

Вы узнаете лайфхаки и тайные локации, которые пригодятся каждому туристу во Флоренции.

Посмотрим: Дуомо, Дворец Медичи-Риккарди, статую Давида, фонтан ⛲ Нептун и многое другое.

За короткий срок получите максимум интересной информации.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €99 за экскурсию

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Всё, что вы хотели знать о Флоренции за 2 часа (Индивидуальный тур)
Всё, что вы хотели знать о Флоренции за 2 часа (Индивидуальный тур)

Что вы увидите

  • Базилика ди Сан Миниато
  • Базилика Сан Лоренцо
  • Базилика Санта Кроче
  • Базилика Санта Мария Новелла
  • Баптистерий
  • Вилла Бардини
  • Галерея Уффици
  • Дворец Медичи-Риккарди
  • Дуомо (Санта Мария дель Фьоре)
  • Ирисовый сад
  • Колокольня Джотто
  • Палаццо Веккьо
  • Палаццо Питти
  • Площадь Микеланджело
  • Площадь Объединенной Италии
  • Площадь Республики
  • Площадь Синьории
  • Понте Веккьо
  • Розовый сад
  • Сады Боболи
  • Средневековые городские стены
  • Церковь Сан Спирито
Добро пожаловать в Цветущую! Айда знакомиться с городом!
Все must see за 2 часа и всё, что вы хотели знать о Флоренции, но боялись спросить, а после - абсолютно свободный день, полный шоппинга, итальяской кухни 🥧 и вина!

Что посмотрим:

  • Дуомо (Санта Мария дель Фьоре),
  • Колокольню Джотто
  • Баптистей
  • Галерею Уффици (снаружи)
  • Палаццо Веккьо
  • Статую Давида и фонтан ⛲ Нептун
  • Понте Веккьо
  • Площадь Синьории
  • Лоджию Ланци
  • Базилику Сан Лоренцо
  • Дворец Медичи-Риккарди
  • Базилику Санта Мария Новелла
  • Площадь Республики
  • Площадь Объединенной Италии
  • Площадь Микеланджело, Палаццо Питти, базилику Санта Кроче, средневековые городские стены, сады Боболи, Базилику ди Сан Миниато, виллу Бардини, церковь ⛪ Сан Спирито, розовый и ирисовый сад - все, на что открывается вид с берега реки Арно и не включено в нашу пешеходную прогулку 👣, но про что я вам обязательно кратенько расскажу.
Что входит
  • Пешеходная прогулка
Что не входит
  • Посещение музеев и храмов (мы все посмотрим только снаружи)
  • Покупки, сувениры, кутеж до утра, разграбление города и прочее, и прочее
Начало
🚩 Ponte Vecchio
Место завершения
🏁 Duomo, главный флорентийский собор
Всё, что вы хотели знать о Флоренции за 2 часа (Индивидуальный тур)
Всё, что вы хотели знать о Флоренции за 2 часа (Индивидуальный тур)
Всё, что вы хотели знать о Флоренции за 2 часа (Индивидуальный тур)
Всё, что вы хотели знать о Флоренции за 2 часа (Индивидуальный тур)
Всё, что вы хотели знать о Флоренции за 2 часа (Индивидуальный тур)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Eugenia U.
Eugenia U.
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37 отзывов оставили туристы

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