Добро пожаловать в Цветущую! Айда знакомиться с городом!
Все must see за 2 часа и всё, что вы хотели знать о Флоренции, но боялись спросить, а после - абсолютно свободный день, полный шоппинга, итальяской кухни 🥧 и вина!
Что посмотрим:
Дуомо (Санта Мария дель Фьоре),
Колокольню Джотто
Баптистей
Галерею Уффици (снаружи)
Палаццо Веккьо
Статую Давида и фонтан ⛲ Нептун
Понте Веккьо
Площадь Синьории
Лоджию Ланци
Базилику Сан Лоренцо
Дворец Медичи-Риккарди
Базилику Санта Мария Новелла
Площадь Республики
Площадь Объединенной Италии
Площадь Микеланджело, Палаццо Питти, базилику Санта Кроче, средневековые городские стены, сады Боболи, Базилику ди Сан Миниато, виллу Бардини, церковь ⛪ Сан Спирито, розовый и ирисовый сад - все, на что открывается вид с берега реки Арно и не включено в нашу пешеходную прогулку 👣, но про что я вам обязательно кратенько расскажу.
Что входит
Пешеходная прогулка
Что не входит
Посещение музеев и храмов (мы все посмотрим только снаружи)
Покупки, сувениры, кутеж до утра, разграбление города и прочее, и прочее
Начало
🚩 Ponte Vecchio
Место завершения
🏁 Duomo, главный флорентийский собор
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.