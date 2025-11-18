Пешеходная экскурсия по Флоренции с гидом - это возможность окунуться в историю города, от древнеримского поселения до центра Ренессанса.Прогулка по площади Дуомо, посещение Понте Веккьо и рассказы о Данте, Медичи

и Микеланджело позволят вам лучше понять архитектуру и культуру Флоренции. Гид также покажет скрытые уголки города, которые трудно найти самостоятельно. Это идеальный способ начать знакомство с Флоренцией и почувствовать её уникальный характер

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Откройте для себя Флоренцию

Присоединяйтесь к увлекательной прогулке с профессиональным гидом и узнайте о Флоренции не только как о туристическом направлении, но и о колыбели истории и культуры. Этот опыт позволит вам взглянуть на город глазами тех, кто жил здесь веками, и понять его уникальное обаяние.

Что вас ждет

Прогулка по уютным улочкам города

История римского поселения, возникшего в 59 году до н. э.

Открытие главных символов, таких как: Собор Санта-Мария-дель-Фьоре Площадь Дуомо Площадь Синьории Мост Понте Веккьо

Информация о флорентийской архитектуре

Жизнь Данте и художников эпохи Возрождения

Влияние семьи Медичи на облик города

Неизведанные уголки

Во время экскурсии вы не только окажетесь среди знаковых достопримечательностей, но и откроете для себя менее известные, но невероятно интересные уголки Флоренции. Вы сможете насладиться тайными двориками, уютными переулками и скрытыми дворцами.

Станьте частью истории

В конце прогулки вы почувствуете глубокую связь с этим удивительным городом. Каждый шаг расскажет вам о его характере и культуре, и, кто знает, возможно, вы тоже влюбитесь в Флоренцию, как многие до вас!