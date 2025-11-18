Мои заказы

Флоренция: пешеходная экскурсия с гидом

Погрузитесь в атмосферу Флоренции, прогуливаясь по её улицам с гидом. Узнайте о великих личностях и истории города, который стал колыбелью Ренессанса
Пешеходная экскурсия по Флоренции с гидом - это возможность окунуться в историю города, от древнеримского поселения до центра Ренессанса.

Прогулка по площади Дуомо, посещение Понте Веккьо и рассказы о Данте, Медичи
и Микеланджело позволят вам лучше понять архитектуру и культуру Флоренции. Гид также покажет скрытые уголки города, которые трудно найти самостоятельно. Это идеальный способ начать знакомство с Флоренцией и почувствовать её уникальный характер

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Профессиональный гид
  • 🕰️ История и культура
  • 🌉 Знаковые места
  • 🗺️ Скрытые уголки
  • 👣 Пешеходная прогулка
Флоренция: пешеходная экскурсия с гидом

Что можно увидеть

  • Санта-Мария-дель-Фьоре
  • Площадь Дуомо
  • Площадь Синьории
  • Понте Веккьо

Описание экскурсии

Откройте для себя Флоренцию

Присоединяйтесь к увлекательной прогулке с профессиональным гидом и узнайте о Флоренции не только как о туристическом направлении, но и о колыбели истории и культуры. Этот опыт позволит вам взглянуть на город глазами тех, кто жил здесь веками, и понять его уникальное обаяние.

Что вас ждет

  • Прогулка по уютным улочкам города
  • История римского поселения, возникшего в 59 году до н. э.
  • Открытие главных символов, таких как:
    • Собор Санта-Мария-дель-Фьоре
    • Площадь Дуомо
    • Площадь Синьории
    • Мост Понте Веккьо
  • Информация о флорентийской архитектуре
  • Жизнь Данте и художников эпохи Возрождения
  • Влияние семьи Медичи на облик города

Неизведанные уголки

Во время экскурсии вы не только окажетесь среди знаковых достопримечательностей, но и откроете для себя менее известные, но невероятно интересные уголки Флоренции. Вы сможете насладиться тайными двориками, уютными переулками и скрытыми дворцами.

Станьте частью истории

В конце прогулки вы почувствуете глубокую связь с этим удивительным городом. Каждый шаг расскажет вам о его характере и культуре, и, кто знает, возможно, вы тоже влюбитесь в Флоренцию, как многие до вас!

Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Пешеходная экскурсия
  • Эксперт, англоговорящий гид
  • Бесплатная камера хранения багажа
Место начала и завершения?
Via de’ Martelli, 33r, 50129 Firenze FI, Italia
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Флоренции

