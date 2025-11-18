Пешеходная экскурсия по Флоренции с гидом - это возможность окунуться в историю города, от древнеримского поселения до центра Ренессанса.
Прогулка по площади Дуомо, посещение Понте Веккьо и рассказы о Данте, Медичи
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Профессиональный гид
- 🕰️ История и культура
- 🌉 Знаковые места
- 🗺️ Скрытые уголки
- 👣 Пешеходная прогулка
Что можно увидеть
- Санта-Мария-дель-Фьоре
- Площадь Дуомо
- Площадь Синьории
- Понте Веккьо
Описание экскурсии
Откройте для себя Флоренцию
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке с профессиональным гидом и узнайте о Флоренции не только как о туристическом направлении, но и о колыбели истории и культуры. Этот опыт позволит вам взглянуть на город глазами тех, кто жил здесь веками, и понять его уникальное обаяние.
Что вас ждет
- Прогулка по уютным улочкам города
- История римского поселения, возникшего в 59 году до н. э.
- Открытие главных символов, таких как:
- Собор Санта-Мария-дель-Фьоре
- Площадь Дуомо
- Площадь Синьории
- Мост Понте Веккьо
- Информация о флорентийской архитектуре
- Жизнь Данте и художников эпохи Возрождения
- Влияние семьи Медичи на облик города
Неизведанные уголки
Во время экскурсии вы не только окажетесь среди знаковых достопримечательностей, но и откроете для себя менее известные, но невероятно интересные уголки Флоренции. Вы сможете насладиться тайными двориками, уютными переулками и скрытыми дворцами.
Станьте частью истории
В конце прогулки вы почувствуете глубокую связь с этим удивительным городом. Каждый шаг расскажет вам о его характере и культуре, и, кто знает, возможно, вы тоже влюбитесь в Флоренцию, как многие до вас!
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что включено
- Пешеходная экскурсия
- Эксперт, англоговорящий гид
- Бесплатная камера хранения багажа
Место начала и завершения?
Via de’ Martelli, 33r, 50129 Firenze FI, Italia
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Флоренции
