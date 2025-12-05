Здесь ранние мастера учат нас видеть, Микеланджело — мыслить, а придворные инструменты Медичи — слушать.
Вас ждёт путешествие не по главным залам, а по слоям: от иконической плоскости 13 века до трёхмерной драматургии Ренессанса и музыкальной инженерии 17 столетия.
Описание экскурсии
Зал Джотто, Оканьи, Монако. Ранняя тосканская живопись 13–14 веков, переход от византийской каноничности к флорентийской наблюдательности.
Зал музыкальных инструментов Медичи. Коллекция инструментов 17–18 веков, созданных Страдивари, Аматти, Гварнери.
Галерея рабов. Незавершённые фигуры для гробницы Юлия II — Микеланджело разрывался между вдохновением и сроками.
Зал Давида. Символ флорентийской республики, одна из самых технически сложных статуй в истории искусства.
Гипсотека с работами лучших мастеров 19 века. Огромный зал, наполненный гипсовыми скульптурами, бюстами и барельефами.
- Мы проследим рождение индивидуального стиля во флорентийской школе 14–16 веков
- Освоим политический язык скульптуры и поймём как город говорил через образы
- Обсудим, что значили музыкальные инструменты для Медичи
- Поговорим о незавершённости работ Микеланджело и выясним, технический ли это этап или художественный приём
Организационные детали
- Входные билеты не входят в стоимость — €16 за чел. Их можно приобрести самостоятельно на официальном сайте или попросить нас о помощи
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€80
|Дети 7-14 лет
|€40
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кафедрального собора Santa Maria del Fiore
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг и пятницу в 15:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 681 туриста
Искусство и история зажигают меня с тех пор, как я оказалась во Флоренции в 2003 году. Высока вероятность, что посмотрев на Флоренцию через призму моего восприятия, вы вернётесь в собственную
