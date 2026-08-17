Дворец Питти хранит шедевры из коллекции герцогов Медичи и Лотарингских, а также Наполеона и короля Виктора Эммануила II. Чтобы не потеряться в этом великолепии, мы сосредоточимся на трёх главных музеях Дворца.
Вы познакомитесь со знаковыми образцами эпохи Возрождения, откроете для себя ярких художников 19 века и прогуляетесь по четырём столетиям истории моды.
Вы познакомитесь со знаковыми образцами эпохи Возрождения, откроете для себя ярких художников 19 века и прогуляетесь по четырём столетиям истории моды.
Описание экскурсии
- Дом Ф. М. Достоевского — поговорим о наших соотечественниках, оставивших свой след во Флоренции
- Дворец Питти — познакомимся с его историей и обитателями
- Палатинская галерея — увидим бессмертные полотна Рафаэля, Тициана и других мастеров эпохи Возрождения
- Галерея современного искусства — обсудим художников 19 столетия, движение маккьяйоли и роль русской аристократии в культурной жизни города
- Музей костюма и моды — проследим, как женская мода менялась на протяжении четырёх столетий, и увидим, как искусство вдохновляет моду
А ещё:
- Вы узнаете, как характеры и судьбы великих художников, а также веяния времени отражались в знаменитых произведениях
- Прикоснётесь к историям венценосных владельцев Дворца с их страстями, причудами и вкусами
- Приоткроете яркие, но неизвестные страницы итальянской живописи 19 века
Эту авторскую экскурсию я подготовила специально для своей постоянной группы русскоязычных ценителей прекрасного в Италии и с удовольствием предлагаю её вам!
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается единый билет во Дворец Питти и Сады Боболи и Бардини: €22 + €3 бронь — за взрослого, €3 бронь — за ребёнка 5–18 лет
- В высокий сезон лучше приобрести билеты заранее на официальном сайте галереи Уффици. До покупки, пожалуйста, согласуйте со мной время начала
- После экскурсии вы сможете прогуляться по садам Боболи. По желанию могу забронировать для вас столик в траттории с вкусной тосканской кухней недалеко от Дворца
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У дома Ф.М. Достоевского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провела экскурсии для 965 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я москвичка, уже очень давно живу в Италии. По профессии я филолог и лицензированный гид по Флоренции, провожу экскурсии по любимой Флоренции, а также чудесной Болонье
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