136 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Флоренция, богатая историческими событиями, откроется вам с новой стороны во время этой экскурсии.Вы увидите собор Санта-Мария-дель-Фьоре, площадь Республики, площадь Синьории и многие другие знаковые места.Ваш личный гид расскажет о том,

как Флоренция пережила падение Римской империи, нашествия варваров, Средневековье и многое другое. Вместе вы распробуете «слоёный пирог» итальянской истории, научитесь различать архитектурные стили и получите уникальные знания, которые сделают ваше путешествие незабываемым. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет глубже понять историю и культуру Флоренции, ощутить связь времён и насладиться красотой города

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Флоренция — это город, наполненный легендами, леденящими душу историями, о которых расскажет каждый камень, мостовая и даже мрамор на великолепных фасадах.

Нередко здесь можно встретить здание, история которого начинается с древнеримского фундамента. На нем был возведён дом феодала, впоследствии разрушенный, чтобы стать основой для дворца республиканского правительства. Новых обитателей изгоняет тиран-правитель и перестраивает здание в роскошную герцогскую резиденцию. Она погрузится в забвение на несколько столетий, чтобы вновь стать парламентским дворцом в столице новой объединённой Италии, а в наши дни играть роль мэрии города и музея! Такова судьба Старого дворца, одного из символов Флоренции, и это — лишь малая толика того, что нам предстоит узнать во время трёхчасовой прогулки с полным погружением в историю и архитектуру этого удивительного города.

Во время прогулки вы исследуете:

духовный центр города — собор Санта-Мария-дель-Фьоре с колокольней работы Джотто и Баптистерием Сан-Джованни, где крестили Данте;

площадь Республики — знаковое место и географический центр города, украшенный статуей Изобилия;

монументальные дворцы знати на самой фешенебельной улице Флоренции;

старинную площадь Святой Троицы с колонной, привезённой из римских терм;

средневековые улочки, о которых Данте рассказывал в «Божественной Комедии»;

знаменитую галерею Уффици — центр туристического притяжения. (вы осмотрите здание, конечно же, только снаружи);

площадь Синьории и Старый дворец (Палаццо Веккьо) — средоточие политической жизни средневековой Флоренции, арена публичных казней и торжеств;

множество колоритных уголков старого города.

Я научу вас разбираться в море памятников старины, вы легко распознаете флорентийский мраморный стиль и отличите тосканскую колонну от, скажем, дорической, что, согласитесь, приятно. Также я дам достаточно интересных сведений, чтобы вы смогли свободно ориентироваться в истории города и всех ее временных слоях.

Организационные детали