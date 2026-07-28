136 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Флоренция — это город, наполненный легендами, леденящими душу историями, о которых расскажет каждый камень, мостовая и даже мрамор на великолепных фасадах.
Нередко здесь можно встретить здание, история которого начинается с древнеримского фундамента. На нем был возведён дом феодала, впоследствии разрушенный, чтобы стать основой для дворца республиканского правительства. Новых обитателей изгоняет тиран-правитель и перестраивает здание в роскошную герцогскую резиденцию. Она погрузится в забвение на несколько столетий, чтобы вновь стать парламентским дворцом в столице новой объединённой Италии, а в наши дни играть роль мэрии города и музея! Такова судьба Старого дворца, одного из символов Флоренции, и это — лишь малая толика того, что нам предстоит узнать во время трёхчасовой прогулки с полным погружением в историю и архитектуру этого удивительного города.
Во время прогулки вы исследуете:
духовный центр города — собор Санта-Мария-дель-Фьоре с колокольней работы Джотто и Баптистерием Сан-Джованни, где крестили Данте;
площадь Республики — знаковое место и географический центр города, украшенный статуей Изобилия;
монументальные дворцы знати на самой фешенебельной улице Флоренции;
старинную площадь Святой Троицы с колонной, привезённой из римских терм;
средневековые улочки, о которых Данте рассказывал в «Божественной Комедии»;
знаменитую галерею Уффици — центр туристического притяжения. (вы осмотрите здание, конечно же, только снаружи);
площадь Синьории и Старый дворец (Палаццо Веккьо) — средоточие политической жизни средневековой Флоренции, арена публичных казней и торжеств;
множество колоритных уголков старого города.
Я научу вас разбираться в море памятников старины, вы легко распознаете флорентийский мраморный стиль и отличите тосканскую колонну от, скажем, дорической, что, согласитесь, приятно. Также я дам достаточно интересных сведений, чтобы вы смогли свободно ориентироваться в истории города и всех ее временных слоях.
Организационные детали
Летом для посещения собора необходим платок на плечи
В середине маршрута мы можем перекусить в одной из флорентийских бутербродных или кафе (5-10€ на чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2506 туристов
Однажды оказавшись в Италии ещё старшеклассницей, я просто влюбилась в эту страну. Это и определило выбор будущей профессии – историка искусства. Затем были учёба в МГУ и Флорентийском Университете, работа читать дальшеуменьшить
в ГМИИ им. Пушкина. Теперь, получив лицензию гида, я вожу экскурсии по Флоренции, знакомя путешественников с многовековой историей города, великими архитекторами и живописцами прошлого, не переставая восхищаться гениальностью их творений и самим гением места, особым духом этого города, умеющего очаровать вас с первого взгляда. Приглашаю вас на прогулку по средневековым улочкам Флоренции. Будет интересно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 210 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
203
4
4
3
2
2
1
1
–
К
Ксения
Замечательная прогулка, превзошла все ожидания! Было настолько интересно, что мы гуляли гораздо дольше запланированного времени. Огромное спасибо Марине за увлекательный рассказ, атмосферные места и возможность увидеть Флоренцию вне привычных туристических маршрутов.
Вам был полезен этот отзыв?
Александр
прекрасная экскурсия! очень профессионально, понятно и интересно! всё успели! ваем рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
М
Мила
Начнем с того, что мы с мужем увлекаемся историей и в значимых местах Европы стараемся брать экскурсии. Поэтому опыт общения с гидами сложился довольно солидный. Мы хорошо различаем хорошего профессионального читать дальшеуменьшить
гида-историка и «компанию на прогулке»)
Во Флоренции мы были всего один день и нам страшно не повезло с погодой. Прогулочная экскурсия и дождь стеной. Первые полчаса мы еще пытались приспособиться, слушали рассказ из под зонтиков. А потом просто сели на кофе в историческом кафе и… я забывала про свой десерт, за интересными историями и судьбами этого города. Все с датами, последовательностью, историческими параллелями, причинными связями… Не память, а библиотека! слушать и копаться можно бесконечно!)
Флоренция после экскурсии открылась с новой стороны. Когда вечером погода улучшилась и мы гуляли по городу, замечали следы историй, о которых рассказывала Марина. Город открылся с новой стороны. Самая необычная «пешеходная» экскурсия и удивительный город.
Так что если ищете гида с хорошей исторической базой и культурным багажом - смело рекомендую Марину! Ну а мы теперь загадали вернуться и пройти по галерее Уфици в ее компании) 🤞🏻🙏🏻
Вам был полезен этот отзыв?
Viktor
Очень понравилась экскурсия, очень интересно, рекомендую 👍
Вам был полезен этот отзыв?
С
Санта
Флоренция – звучит так как и выглядит. Один из самых прекрасных городов в мире. Великолепие этого города помогла понять и распознать через историю, архитектуру и искусство профессионал и фанат своего читать дальшеуменьшить
дела – Марина. Не смотря на то, что мы не первый раз в этом городе, ей удалось каждым своим рассказом подтвердить, на сколько важно брать экскурсии и смотреть на город глазами местного жителя.
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Отличная обзорная прогулка. Много интересных деталей, о которых без гида никогда бы не узнали.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Флоренции
Похожие экскурсии на «Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия»