136 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать о главных страницах жизни города на прогулке с историком искусства

Марина
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Марина – ваш гид
Флоренция пережила падение Римской империи, нашествия варварских племён, кровавые войны Средневековья, радикальную перестройку в конце XIX века и даже месть отступавшей гитлеровской армии, когда город чуть было не лишился своего исторического облика и памятников искусства.

Я помогу вам распробовать этот «слоёный пирог» итальянской истории и разобраться в море памятников старины.
180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии136 отзывов
4.95
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия

Что вас ожидает

Флоренция — это город, наполненный легендами, леденящими душу историями, о которых расскажет каждый камень, мостовая и даже мрамор на великолепных фасадах.

Нередко здесь можно встретить здание, история которого начинается с древнеримского фундамента. На нем был возведён дом феодала, впоследствии разрушенный, чтобы стать основой для дворца республиканского правительства. Новых обитателей изгоняет тиран-правитель и перестраивает здание в роскошную герцогскую резиденцию. Она погрузится в забвение на несколько столетий, чтобы вновь стать парламентским дворцом в столице новой объединённой Италии, а в наши дни играть роль мэрии города и музея! Такова судьба Старого дворца, одного из символов Флоренции, и это — лишь малая толика того, что нам предстоит узнать во время трёхчасовой прогулки с полным погружением в историю и архитектуру этого удивительного города.

Во время прогулки вы исследуете:

  • духовный центр города — собор Санта-Мария-дель-Фьоре с колокольней работы Джотто и Баптистерием Сан-Джованни, где крестили Данте;
  • площадь Республики — знаковое место и географический центр города, украшенный статуей Изобилия;
  • монументальные дворцы знати на самой фешенебельной улице Флоренции;
  • старинную площадь Святой Троицы с колонной, привезённой из римских терм;
  • средневековые улочки, о которых Данте рассказывал в «Божественной Комедии»;
  • знаменитую галерею Уффици — центр туристического притяжения. (вы осмотрите здание, конечно же, только снаружи);
  • площадь Синьории и Старый дворец (Палаццо Веккьо) — средоточие политической жизни средневековой Флоренции, арена публичных казней и торжеств;
  • множество колоритных уголков старого города.

Я научу вас разбираться в море памятников старины, вы легко распознаете флорентийский мраморный стиль и отличите тосканскую колонну от, скажем, дорической, что, согласитесь, приятно. Также я дам достаточно интересных сведений, чтобы вы смогли свободно ориентироваться в истории города и всех ее временных слоях.

Организационные детали

  • Летом для посещения собора необходим платок на плечи
  • В середине маршрута мы можем перекусить в одной из флорентийских бутербродных или кафе (5-10€ на чел.)
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Однажды оказавшись в Италии ещё старшеклассницей, я просто влюбилась в эту страну. Это и определило выбор будущей профессии – историка искусства. Затем были учёба в МГУ и Флорентийском Университете, работа в ГМИИ им. Пушкина. Теперь, получив лицензию гида, я вожу экскурсии по Флоренции, знакомя путешественников с многовековой историей города, великими архитекторами и живописцами прошлого, не переставая восхищаться гениальностью их творений и самим гением места, особым духом этого города, умеющего очаровать вас с первого взгляда. Приглашаю вас на прогулку по средневековым улочкам Флоренции. Будет интересно!
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136 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 января 2020
Нам очень понравилась экскурсия. Мы узнали что-то новое, несмотря на то, что не первый раз во Флоренции. Будем рекомендовать друзьям.
30 декабря 2019
Время пролетело незаметно! Состав у нас был сложный, родители и дети от мала до велика:) Мне нравится когда гид ведёт экскурсию без оглядки на время, отвечает на все вопросы, экскурсия получается нелинейной, обширной. Чувствуется хорошая база знаний, красивая печь, было очень интересно и красиво. Отдельное спасибо за информацию в конце экскурсии и, главное, за письмо с книгами и фильмами о Флоренции. Спасибо!
3 декабря 2019
Экскурсия была очень интересной. Три с лишним часа пролетели совершенно незаметно. Марина прекрасно знает историю Флоренции, любит ее и умеет заинтересовать своих слушателей. Всем, кто хочет больше узнать об этом городе, рекомендую. Узнаете много того, что не найдёте путеводителях.
7 ноября 2019
Во Флоренции были первый раз. Экскурсия понравилась. Может быть, некоторые темы освещались для нас слишком подробно, и можно было бы чуть больше погулять, но мы сами просили Марину не ходить быстро (из-за моего папы), поэтому она нас оберегала чуть больше, чем нам было нужно)) - мы много отдыхали и много слушали) А вообще Марина показалась нам очень приятным понимающим человеком, готовым выслушивать пожелания и учитывать особенности группы. Так что формулируйте четко свои пожелания и смело отправляйтесь на экскурсию.
Татьяна
6 ноября 2019
Великолепная экскурсия! Легко, интересно, информация даётся чётко, последовательно, познавательно. И взрослым, и детям - подросткам было интересно.
Марина не только любит свое дело, она им живёт. Мы очень довольны, что своё первое знакомство с Флоренцией доверили Марине.
3 ноября 2019
Спасибо Марине за прекрасную прогулку по Флоренции! Рассказ Марины был настолько увлекательный, познавательный, что никто не заметил, как пролетели 3 часа! Вернемся еще раз во Флоренцию и обязательно продолжим изучение города в сопровождении Супер квалифицированного гида!
17 октября 2019
Великолепная экскурсия!

Наше первое впечатление о Флоренции было омрачено плохой гостиницей и дождливой погодой. Но второе впечатление, которое произвела на нас Флоренция благодаря экскурсии Марины оказалось абсолютно противоположным - мы влюбились в этот город!
Марина - профессиональный гид с глубоким знанием истории искусства и культуры Италии. Она открыла нам такие вещи о Флоренции, о которых мы никогда не знали. Марина рассказывает о городе так интересно, что нам совсем не хотелось с ней расставаться! Очень рекомендуем эту экскурсию всем, чтобы увидеть и понять этот чудесный город в полной мере!
8 октября 2019
Интересно, познавательно, легко! Рекомендую людям любого возраста, экскурсия лёгкая в смысле маршрута. Нам даже хотелось бы походить с Мариной по городу более долго, время пролетело незаметно.
7 октября 2019
Отличная экскурсия! Были во Флоренции с двумя детьми - подростками и выбрали Марину нашим главным экскурсоводом сначала по Флоренции а потом и по галерее Уффици. Слушали ее рассказы об архитекторах, художниках и о жизни во Флоренции в те далекие времена с превеликим удовольствием. Марина словно чувствует историю, рассказывает о ней очень увлеченно, интересно и глубоко, может ответить на сложные вопросы не однобоко и упрощенно, а со знанием разных источников и точек зрения, она умеет показать многоплановость людей и ситуаций, и те далекие времена словно оживают перед вами. Время пролетело незаметно и мои подростки попросили Марину порекомендовать им интересные книги о Флоренции, чтобы история продолжала оживать. Огромное спасибо и надеемся до новых встреч!
8 сентября 2019
Брали у Марины 2 экскурсии: "Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия" и "В галерею Уффици с историком искусства" и остались очень довольны обеими. С таким гидом познавать город, страну и историю действительно интересно!
Ещё 126 отзывов

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