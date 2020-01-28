136 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Флоренция — это город, наполненный легендами, леденящими душу историями, о которых расскажет каждый камень, мостовая и даже мрамор на великолепных фасадах.
Нередко здесь можно встретить здание, история которого начинается с древнеримского фундамента. На нем был возведён дом феодала, впоследствии разрушенный, чтобы стать основой для дворца республиканского правительства. Новых обитателей изгоняет тиран-правитель и перестраивает здание в роскошную герцогскую резиденцию. Она погрузится в забвение на несколько столетий, чтобы вновь стать парламентским дворцом в столице новой объединённой Италии, а в наши дни играть роль мэрии города и музея! Такова судьба Старого дворца, одного из символов Флоренции, и это — лишь малая толика того, что нам предстоит узнать во время трёхчасовой прогулки с полным погружением в историю и архитектуру этого удивительного города.
Во время прогулки вы исследуете:
Я научу вас разбираться в море памятников старины, вы легко распознаете флорентийский мраморный стиль и отличите тосканскую колонну от, скажем, дорической, что, согласитесь, приятно. Также я дам достаточно интересных сведений, чтобы вы смогли свободно ориентироваться в истории города и всех ее временных слоях.