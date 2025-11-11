Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии Монументальный дворец Питти раскинулся по ту сторону реки Арно, в районе Ольтрарно. Дворец окутан заговорами, тайнами, легендами, предательствами, окружающими могущественные семьи. В 1440 году по приказу богатейшего купца Луки Питти архитектор Брунеллески проектирует дворец, который должен составлять конкуренцию альянсу Медичи. Но вскоре финансовые трудности семьи Питти заставляют продать свою резиденцию великой герцогине Тосканы Элеоноре Толедской. Так, династия Медичи в конце 16 века завладеет дворцом своих врагов и оппозиционеров. Постепенно дворец достраивается до грандиозных размеров, а лучшие мастера трудятся над декорированием помещений для приемов и покоев правящей семьи. С угасанием великой династии в начале 18 века эта жемчужина становится резиденцией новых правителей Тосканы, Лотарингов, которые уступают на время покои дворца Элизе Бачокки, сестре Наполеона. Наконец, Флоренция становится центром объединенной Италии, и король Витторио Эмануэеле II выбирает палаццо в качестве своего представительства. Дворец вобрал в себя все изменяющиеся эпохи со своими вкусами и привычками. В Питти на данный момент сосредоточены 7 музеев: музей серебра включает залы хрусталя и флорентийской мозаики; сады Боболи с Большим гротом, венской кофейней и буксовыми кустарниками; галерея карет; Палатинская галерея и королевские апартаменты; музей фарфора представляет изделия майсенской, севрской и венской мануфактуры; галерея современного искусства, охватывающая широкий временной период вплоть до первой мировой войны; музей истории костюма с тематическими выставками. Вас ждут захватывающие истории о дворце и его жителях. Кроме того, посетим сердце палаццо – Палатинскую галерею и королевские покои. Палатинская галерея создана в конце 18-начале 19 веков Лотарингами, собрав коллекции семьи Медичи, среди которых художественные работы Рафаэля, Тициана, Караваджо, Рубенса, Пьетро да Кортона и других итальянских и европейских мастеров Ренессанса и 17 века. Вы будете поражены позолоченными рамами в стиле барокко и перспективой декорированных фресками сводов. Не исключено возникновение «синдрома Стендаля», восхищаясь потрясающим количеством шедевров, находящихся в этих залах!!

