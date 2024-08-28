Мои заказы

Музей фарфора – экскурсии во Флоренции

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей фарфора» во Флоренции на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Дворец Питти - резиденция Медичи
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Дворец Питти - резиденция Медичи
Откройте для себя величие Дворца Питти, резиденции Медичи, с уникальными коллекциями и загадками прошлого. История оживает в каждом зале
Начало: Флоренция, площадь Питти
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
20 сен в 09:00
23 сен в 09:00
€120 за всё до 15 чел.
Дворец Питти
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Дворец Питти: индивидуальная экскурсия
Посетите Дворец Питти, чтобы увидеть шедевры искусства и прогуляться по великолепным садам Боболи. Узнайте историю Медичи и Лотарингских
Начало: Вход в музей или другое место по договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Роскошь дворца Питти
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Роскошь дворца Питти
Начало: Piazza pitti (центральный вход во дворец)
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€150 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    28 августа 2024
    Дворец Питти
    Большое спасибо Ирине за прекрасную экскурсию по потрясающему Дворцу Питти. Ирина абсолютно точно знает всё про про все произведения, находящиеся в этом дворце, и может ответить на любые доп. вопросы. Было очень интересно и впечатляюще!
  • R
    Roman
    10 августа 2023
    Дворец Питти - резиденция Медичи
    Татьяна восхитительный человек и отменный экскурсовод! Вовлеченность 100% в процесс! Спасибо огромное! Всем рекомендую
  • Е
    Евгений
    19 декабря 2021
    Дворец Питти
    Спасибо Ирине за отличную экскурсию. Море полезной, интересной информации.
  • N
    Nataliya
    14 июля 2021
    Дворец Питти - резиденция Медичи
    Экскурсия заявлена как групповая, но группа состояла из меня одной. И экскурсия была проведена для меня одной, за что большое
    читать дальше

    спасибо Татьяне. Без гида в палаццо Питти делать нечего, каждый зал, каждая скульптура или картина, даже рамка - это история, которую может рассказать только профессионал. Экскурсия была увлекательная, полезная, познавательная, изложена доступным языком. Я слушала затаив дыхание! Рекомендую всем!

  • b
    bmaskin
    11 сентября 2019
    Дворец Питти
    Очень профессиональная и интересная экскурсия. Ирина очень хороший гид.
  • t
    t-luckyy
    6 апреля 2019
    Дворец Питти
    Спасибо! Экскурссия была достаточно полной и интересной. Нам с мужем понравилось.
  • И
    Иванушкина
    6 апреля 2019
    Дворец Питти
    Спасибо! Экскурссия была достаточно полной и интересной. Нам с мужем понравилось.
  • A
    Alexander
    2 сентября 2018
    Дворец Питти
    Насыщенная экскурсия историческим материалом для подготовленных слушателей. Всем рекомендую
  • A
    Alexander
    2 сентября 2018
    Дворец Питти
    Насыщенная экскурсия историческим материалом для подготовленных слушателей. Всем рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Музей фарфора»

