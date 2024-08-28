Индивидуальная
до 15 чел.
Дворец Питти - резиденция Медичи
Откройте для себя величие Дворца Питти, резиденции Медичи, с уникальными коллекциями и загадками прошлого. История оживает в каждом зале
Начало: Флоренция, площадь Питти
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
20 сен в 09:00
23 сен в 09:00
€120 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Дворец Питти: индивидуальная экскурсия
Посетите Дворец Питти, чтобы увидеть шедевры искусства и прогуляться по великолепным садам Боболи. Узнайте историю Медичи и Лотарингских
Начало: Вход в музей или другое место по договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Роскошь дворца Питти
Начало: Piazza pitti (центральный вход во дворец)
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
- ННаталья28 августа 2024Большое спасибо Ирине за прекрасную экскурсию по потрясающему Дворцу Питти. Ирина абсолютно точно знает всё про про все произведения, находящиеся в этом дворце, и может ответить на любые доп. вопросы. Было очень интересно и впечатляюще!
- RRoman10 августа 2023Татьяна восхитительный человек и отменный экскурсовод! Вовлеченность 100% в процесс! Спасибо огромное! Всем рекомендую
- ЕЕвгений19 декабря 2021Спасибо Ирине за отличную экскурсию. Море полезной, интересной информации.
- NNataliya14 июля 2021Экскурсия заявлена как групповая, но группа состояла из меня одной. И экскурсия была проведена для меня одной, за что большое
- bbmaskin11 сентября 2019Очень профессиональная и интересная экскурсия. Ирина очень хороший гид.
- tt-luckyy6 апреля 2019Спасибо! Экскурссия была достаточно полной и интересной. Нам с мужем понравилось.
Спасибо! Экскурссия была достаточно полной и интересной. Нам с мужем понравилось.
- AAlexander2 сентября 2018Насыщенная экскурсия историческим материалом для подготовленных слушателей. Всем рекомендую
