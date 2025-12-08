Прекрасная солнечная Флоренция давно полюбилась российским путешественникам, но мало кто знает, насколько серьёзен вклад наших соотечественников в развитие её культуры.
Вы услышите о флорентийских страницах в жизни русских аристократов, музыкантов, писателей, режиссёров, художников. И откроете уютные места, до которых вряд ли добрались бы самостоятельно.
Описание экскурсии
Мы, конечно, пройдём через центральные шумные районы, но наша главная цель — умиротворённые уголки, связанные с жизнью знаменитых русских. Будем говорить о Демидовых, Олсуфьевых, Бутурлиных и Воронцовой. Во Флоренции жил Чайковский. Сюда приезжали Достоевский, Горький и Гоголь, Ахматова и Гумилёв, Блок и Бродский — они все потом скучали по этому городу и посвящали ему стихи. Последние годы жизни здесь провёл Тарковский. Кроме того, во Флоренции бывал Айвазовский и Алексей Иванов, которого мы знаем по работе «Явление Христа народу».
В нашей программе:
- Дом, в котором Достоевский дописывал «Идиота». Писатель с супругой гуляли по району, где в 15 веке жила Лиза дель Джокондо
- Церковь Святой Фелицаты, возможно, самая первая во Флоренции
- Дом, где жил Галилей
- Форт Бельведере, крупнейшая крепость Флоренции, построенная в конце 16 века
- Уютная тихая улица, обрамлённая оливковыми рощами, с плавным подъёмом на холм
- Вилла, которую для Чайковского арендовала его покровительница Фон Мекк
- Базилика Сан-Миньято-аль-Монте, построенная в 1018 году
- Обзорная площадка Пьяццале Микеланджело, с которой открывается потрясающий вид на город
- Сады Роз (когда открыты)
- Дом, в котором провёл последние годы Андрей Тарковский
- Дом, где жили Демидовы, и одноимённая площадь
- Перекус хрустящей флорентийской скьяччатой (лепёшка) с начинкой на ваш выбор и бокалом вина
- Барджелло, старейшее общественное здание Флоренции
- Кафедральный собор (мы не будем рассматривать полностью, только с точки зрения вклада русских меценатов)
- Палаццо Бутурлин — дворец, носящий имя первого русского эмигранта во Флоренции
- Церковь Сантиссима Аннунциата и воспитательный дом Оспедале дельи Инноченти
- Православная церковь Рождества Христова и Николая Чудотворца
Организационные детали
- Во время экскурсии будем использовать общественный транспорт (билеты входят в стоимость)
- Все достопримечательности осматриваем снаружи
- Дополнительные расходы: обед — около €10 за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в субботу в 11:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€116
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У дворца Питти
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 690 туристов
Искусство и история зажигают меня с тех пор, как я оказалась во Флоренции в 2003 году. Высока вероятность, что посмотрев на Флоренцию через призму моего восприятия, вы вернётесь в собственную
