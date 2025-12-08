Прекрасная солнечная Флоренция давно полюбилась российским путешественникам, но мало кто знает, насколько серьёзен вклад наших соотечественников в развитие её культуры. Вы услышите о флорентийских страницах в жизни русских аристократов, музыкантов, писателей, режиссёров, художников. И откроете уютные места, до которых вряд ли добрались бы самостоятельно.

Описание экскурсии

Мы, конечно, пройдём через центральные шумные районы, но наша главная цель — умиротворённые уголки, связанные с жизнью знаменитых русских. Будем говорить о Демидовых, Олсуфьевых, Бутурлиных и Воронцовой. Во Флоренции жил Чайковский. Сюда приезжали Достоевский, Горький и Гоголь, Ахматова и Гумилёв, Блок и Бродский — они все потом скучали по этому городу и посвящали ему стихи. Последние годы жизни здесь провёл Тарковский. Кроме того, во Флоренции бывал Айвазовский и Алексей Иванов, которого мы знаем по работе «Явление Христа народу».

В нашей программе:

Дом, в котором Достоевский дописывал «Идиота». Писатель с супругой гуляли по району, где в 15 веке жила Лиза дель Джокондо

Церковь Святой Фелицаты, возможно, самая первая во Флоренции

Дом, где жил Галилей

Форт Бельведере, крупнейшая крепость Флоренции, построенная в конце 16 века

Уютная тихая улица, обрамлённая оливковыми рощами, с плавным подъёмом на холм

Вилла, которую для Чайковского арендовала его покровительница Фон Мекк

Базилика Сан-Миньято-аль-Монте, построенная в 1018 году

Обзорная площадка Пьяццале Микеланджело, с которой открывается потрясающий вид на город

Сады Роз (когда открыты)

Дом, в котором провёл последние годы Андрей Тарковский

Дом, где жили Демидовы, и одноимённая площадь

Перекус хрустящей флорентийской скьяччатой (лепёшка) с начинкой на ваш выбор и бокалом вина

Барджелло, старейшее общественное здание Флоренции

Кафедральный собор (мы не будем рассматривать полностью, только с точки зрения вклада русских меценатов)

Палаццо Бутурлин — дворец, носящий имя первого русского эмигранта во Флоренции

Церковь Сантиссима Аннунциата и воспитательный дом Оспедале дельи Инноченти

Православная церковь Рождества Христова и Николая Чудотворца

