Путешествие по Флоренции через призму династии Медичи обещает быть захватывающим. Участники узнают о знаменитых представителях рода, их влиянии на искусство и политику. Маршрут включает посещение знаковых мест, таких как Собор Санта-Мария-дель-Фьоре и Капеллы Медичи.
Особое внимание уделяется историческим фактам и интересным деталям, связанным с культурным наследием Медичи. Экскурсия станет настоящим открытием для любителей истории и искусства
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Узнать о династии Медичи
- 🏛️ Посетить исторические места
- 🎨 Оценить вклад в искусство
- 🔍 Исследовать интриги прошлого
- 👑 Погрузиться в эпоху Возрождения
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Собор Санта-Мария-дель-Фьоре
- Площадь Синьории
- Старый дворец Медичи
- Площадь Питти
- Капеллы Медичи
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Собор Санта-Мария-дель-Фьоре — визитную карточку города.
- Площадь Синьории и внутренние дворы Старого дворца Медичи.
- Площадь Питти, где расположен последний дворец Медичи.
- Капеллы Медичи, где творил Микеланджело.
Вы узнаете:
- Как Медичи связаны с изобретением фортепьяно.
- Что они коллекционировали и кому покровительствовали.
- Почему во дворце Медичи комнаты названы именами планет.
- Что такое «коридор Вазари».
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
- По желанию можно включить в программу посещение музея Капеллы Медичи. Стоимость билета — €9 человека (€12, если бронировать заранее).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкви Сан-Лоренцо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 182 туристов
Меня зовут Александра, я лицензированный гид по Тоскане. Живу в историческом центре Флоренции с 2008 года. Люблю историю, увлекаюсь живописью, дружу с местными художниками, антикварами и ремесленниками. На экскурсиях раскрываю тысячи лет истории города через характеры и жизни конкретных людей.Задать вопрос
