Эта экскурсия ⛳ основана на легендах и интересных историях о жизни разных известных персонажей: Микеланджело, Леонардо да Винчи, Филиппо Брунеллески, Медичи и др.

Экскурсия проводится в историческом центре Флоренции, но по другим маршрутам, которые иногда пересекаются со стандартными достопримечательностями 🏛️. Мы при этом будем обращать внимание только на то, что незаметно невооружённым взглядом: таинственные головы людей и животных, непонятные портреты на стенах и тротуарах.