Эта экскурсия ⛳ основана на легендах и интересных историях о жизни разных известных персонажей: Микеланджело, Леонардо да Винчи, Филиппо Брунеллески, Медичи и др.
Экскурсия проводится в историческом центре Флоренции, но по другим маршрутам, которые иногда пересекаются со стандартными достопримечательностями 🏛️. Мы при этом будем обращать внимание только на то, что незаметно невооружённым взглядом: таинственные головы людей и животных, непонятные портреты на стенах и тротуарах.
Что входит
Услуги гида
Начало
🚩 Ваш отель или по договоренности
Место завершения
🏁 Старый мост
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.