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Тайны и легенды Флоренции

5
6 отзывов
Ирина Т.
Ирина Т. – Гид из Флоренции
Тайны и легенды Флоренции
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Тайны и легенды Флоренции
Тайны и легенды Флоренции

Что вы увидите

  • Церковь Санта Мария Маджоре
  • кафедральный собор Санта Мария дель Фьоре
  • баптистерий Сан Джованни
  • церковь Святого Благовещенья
  • башня Пальяцца
  • квартал Данте Алигьери
  • музей Барджелло
  • Старый дворец (Palazzo Vecchio)
  • Старый мост (Ponte Vecchio)
Эта экскурсия ⛳ основана на легендах и интересных историях о жизни разных известных персонажей: Микеланджело, Леонардо да Винчи, Филиппо Брунеллески, Медичи и др.
Экскурсия проводится в историческом центре Флоренции, но по другим маршрутам, которые иногда пересекаются со стандартными достопримечательностями 🏛️. Мы при этом будем обращать внимание только на то, что незаметно невооружённым взглядом: таинственные головы людей и животных, непонятные портреты на стенах и тротуарах.
Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 Ваш отель или по договоренности
Место завершения
🏁 Старый мост
Тайны и легенды Флоренции
Тайны и легенды Флоренции
Тайны и легенды Флоренции
Тайны и легенды Флоренции

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина Т.
Ирина Т.
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6 отзывов оставили туристы

Ирина Т. проводит ещё 4 экскурсии

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