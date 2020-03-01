Даша проводит ещё 7 экскурсий

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  4. Viva la donna! Великие женщины Флоренции

О музах, интриганках, властительницах и таинственных особах «Цветущего» города

Даша
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Даша – ваш гид
Флоренция славится не только мировыми именами представителей сильного пола, женщины также внесли немаленький вклад в биографию города.

Вы узнаете о вдохновительнице Сандро Боттичелли, коварной любовнице Франческо Медичи и многих других.

По пути я расскажу о привычках женщин прошлых веков и любопытных деталях моды Средневековья и эпохи Возрождения.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча — Piazza Pitti
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Viva la donna! Великие женщины Флоренции
Viva la donna! Великие женщины Флоренции

Что вас ожидает

Почерк женщины в истории города

  • Монументальный дворец, знаменитый на всю Флоренцию своим прошлым и владельцами, станет нашим местом встречи. Здесь вы узнаете, какое значение он имел для города и кто в нём жил.
  • У следующей достопримечательности не менее интересная судьба: я покажу, где родилась Мона Лиза Герардини, вошедшая в историю как Джоконда, а также поделюсь самыми интересными моментами её жизни.
  • Далее вы оцените великолепный дворец, построенный по желанию герцога специально для любовницы, — её появление радикально изменит судьбу династии Медичи. Я раскрою тайны двора и расскажу, как фаворитка повлияла на дальнейший ход событий могущественной семьи.
  • Затем мы направимся в церковь, где захоронена одна из самых красивых девушек. Её внешность заворожила не только добрую половину флорентийцев, но и самого гения Боттичелли.
  • Мы также посетим место, где произошло знаменитое кровопролитие. По преданию оно послужило поводом для раскола жителей на две враждующие партии. А ключевую роль в этом разделении сыграла снова женщина.

Я проведу вас ещё по нескольким местам с ярким прошлым, погружу в хищный и поэтичный женский мир ушедших эпох, поделюсь необычными привычками и бытом дам — сниму для вас сливки с истории, подаренной нам великими и прекрасными!

Viva la donna! Великие женщины Флоренции
Viva la donna! Великие женщины Флоренции
Viva la donna! Великие женщины Флоренции
Viva la donna! Великие женщины Флоренции
Viva la donna! Великие женщины Флоренции
Viva la donna! Великие женщины Флоренции
Viva la donna! Великие женщины Флоренции
Viva la donna! Великие женщины Флоренции
Viva la donna! Великие женщины Флоренции
Viva la donna! Великие женщины Флоренции
Viva la donna! Великие женщины Флоренции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Piazza Pitti.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Даша
Даша
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я родилась в Москве, но в 11 лет переехала во Флоренцию — город, в который я сразу же безумно влюбилась и где я получила гуманитарное образование. С 2013 года я лицензированный гид по Флоренции и окрестностям, но прежде всего, я местный житель, который любит, изучает и разведывает каждый день новые точки, скрытые закоулки и тайные уголочки, самые модные бары, рестораны и винные магазины города. Я расскажу то, что вы не прочитаете ни в одном путеводителе, покажу места, с которыми знаком только местный человек, посоветую излюбленные флорентийцами траттории и бары. Приглашаю вас в увлекательное и познавательное путешествие по волшебной Флоренции!
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Даша проводит ещё 7 экскурсий

Обзорная прогулка по ФлоренцииОбзорная прогулка по ФлоренцииОбзорная прогулка по Флоренции
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Всемирно известные достопримечательности и история города
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В гостях у флорентийцевВ гостях у флорентийцевВ гостях у флорентийцев
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Необычные маршруты по Флоренции

Настоящая Флоренция «для своих»Настоящая Флоренция «для своих»Настоящая Флоренция «для своих»
скидка10%
€110
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2 часа
34 отзыва
Погрузиться в атмосферу города и познакомиться с флорентийским образом жизни
На этой прогулке Флоренция предстанет перед вами как живой город, а не просто «музей с музеями». Вы побываете на городском рынке, узнаете, как и чем живут обычные флорентийцы. Попробуете местный фаст-фуд, познакомитесь с флорентийским стрит-артом и разведаете лучшие джелатерии и кофейни, осматривая по пути ключевые достопримечательности города. А главное — почувствуете себя «своим» на улицах Флоренции!
Великие властители ФлоренцииВеликие властители ФлоренцииВеликие властители Флоренции
скидка10%
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117 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
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Я докажу вам, что политика — это не скучно, а наоборот живо, интересно и захватывающе. В самом центре города вы узнаете о тех временах, когда Флоренция была независимой республикой, увидите связи между внешней и внутренней политикой флорентийцев. А в роскошном дворце разберетесь в интригах и конфликтах Медичи с другими богатыми семействами.
Легенды и предания ФлоренцииЛегенды и предания ФлоренцииЛегенды и предания Флоренции
140 за экскурсию
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20 отзывов
Прогуляться по знаменитым уголкам города, узнавая их мифы, загадки и странные истории
Для самых любопытных путешественников я приготовила маршрут, который откроет для вас Флоренцию с совершенной новой, таинственной стороны. Вам откроются самые интересные средневековые легенды и предания, связанные с достопримечательностями города: от символов на колокольне Дуомо до кабанчика на городском рынке. Приготовьтесь узнать неожиданные истории Флоренции и подметить архитектурные элементы, на которые почти невозможно обратить внимание, гуляя по городу самостоятельно.
Старинные мастерские Флоренции: ремесло поколенийСтаринные мастерские Флоренции: ремесло поколенийСтаринные мастерские Флоренции: ремесло поколений
120 за экскурсию
2.5 часа
10 отзывов
Мозаика, керамика, золото, бронза, кожа — сокровища и техники традиционных ремесленников города
Посетите аутентичные мастерские старинной Флоренции и познакомьтесь с техниками, передающимися из поколения в поколение! Откройте сокровища флорентийского ремесла, часто остающиеся скрытыми для многих туристов. Увезите домой частичку многовековой истории, приобретая эксклюзивную продукцию во флорентийских мастерских! А в некоторых из них вы станете настоящим участником процесса, смастерив персональные предметы.
Флорентийские штучкиФлорентийские штучкиФлорентийские штучки
скидка25%
€140
105 за экскурсию
2.5 часа
1 отзыв
Почувствовать обаяние местной повседневности и увезти оригинальные вещи, напоминающие о городе
Жители «Цветующего города» — настоящие эстеты и преданные поклонники своих брендов. Я расскажу, из каких деталей соткана ежедневная жизнь флорентийца, какими вещами принято себя окружать — и какие станут прекрасным напоминанием о столице Тосканы. Помогу отыскать не только флорентийские must-have с многовековой историей, но и приятные мелочи от демократичных современных брендов.
Флоренция по следам «Инферно»Флоренция по следам «Инферно»Флоренция по следам «Инферно»
105 за экскурсию
2 часа
Погрузиться в атмосферу увлекательных приключений и таинственных символов
Любителей захватывающих историй и творчества Дэна Брауна я приглашаю оказаться внутри романа и фильма «Инферно»! Вы прикоснетесь к интригам приключенческого бестселлера, вспомните «Божественную комедию» Данте, пройдете по следам героев, откроете пару тайн — и все это на фоне знаковых достопримечательностей Флоренции.

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