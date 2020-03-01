Даша проводит ещё 7 экскурсий

Флоренция для гурманов
Попробовать деликатесы в аутентичной обстановке и почувствовать себя местным жителем.
Еда, вино и кофе связаны с ритуалами, которые в Италии соблюдаются свято. Многие ритуалы схожи, однако, в каждом регионе и городе страны существуют свои неповторимые кулинарные традиции. Если вы — настоящий гурман или просто хотите на день ощутить себя флорентийцем, рекомендую вам прогулку, во время которой вы сможете попробовать самые разные деликатесы тосканской кухни, не спеша пройтись по традиционным рынкам, продуктовым лавочкам, историческим кафе-мороженое, уютным трактирам, винным магазинам, а также оценить настоящую «уличную еду», которой, уже несколько веков, флорентийские мясники торгуют в маленьких киосках: рубец, требуху и сычуг по-флорентийски. И, конечно, узнать о гастрономических привычках и любимых местах местных жителей.