Индивидуальный тур с русским гидом, позволяющий создать картину о Флоренции, колыбели Возрождения. Экскурсия ⛳ идеально подойдет для тех, кто первый раз в городе.

Во время нашего пешеходного путешествия окунемся в историю 📖 Флоренции и посетим основные ее достопримечательности 🏛️. Начнем с площади Дуомо, заглянем внутрь Собора Санта Мария дель Фьоре, полюбуемся на Крестильню, напишем письмо Беатриче в церкви Данте, посмотрим на дом, в котором жил великий поэт-создатель «Божественной комедии», посетим церковь ⛪ Орсанмикеле, площадь Синьории, взглянем на Палаццо Синьории, Лоджию Орканьи, Уффици, Понте Веккио, дворец Питти, церковь Святого Креста, а также загадаем желание у Порчеллино («Кабанчика») на Лоджии нового рынка, узнаем много интересного о традициях и неповторимой тосканской кухне 🥧 и традиции Флоренции будут для Вас рассказаны с простотой и ясностью, в то время как мы будем проходить по улочкам, площадям с шедеврами архитектуры, скульптуры и живописи. Мы с Вами увидим, как живет город 🏙️ и полюбопытствуемся его произведениями искусства, узнаем о ремёслах, и творцах. Ну и как же без информации о традиционных продуктах, винах и кухне, которые точно не оставят Вас равнодушными!

Маршрут: Площадь Дуомо, Собор Санта Мария дель Фьоре, Крестильня, Дом и церковь Данте, церковь Орсанмикеле, площадь Синьории, Палаццо Синьории, Лоджия Орканьи, Уффици, Понте Веккио, Лоджия с «Кабанчиком».

В зависимости от Вашего желания, времени и возможностей можно скорректировать как продолжительность экскурсии 🧭, так и сам маршрут, уделяя внимание более интересным для Вас деталям.