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По уютным улочкам Флоренции

4.9
12 отзывов
Мария К.
Мария К. – Гид из Флоренции
Вы впервые во Флоренции, хотите увидеть точки туристического притяжения, но боитесь потеряться в толпе путешественников.

За два часа пешеходной экскурсии 🧭 гид проведет вас через площадь Дуомо и собор Санта-Мария-дель-Фьоре, через церковь ⛪ Данте к галерее Уффици и палаццо Пацци.

Истории 📖 о династии Медичи и художниках-титанах Возрождения гид разбавит рассказами о традициях тосканской кухни 🥧 и местных винах.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €120 за экскурсию

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По уютным улочкам Флоренции
По уютным улочкам Флоренции

Что вы увидите

  • Базилика Санта Мария Новелла
  • Дворец Антинори
  • Дворец Медичи
  • Дом и церковь Данте
  • Лоджия Орканьи
  • Лоджия с «Кабанчиком»
  • Площадь Дуомо
  • Площадь Синьории
  • Понте-Веккьо
  • Собор Санта-Мария-дель-Фьоре
  • Уффици
  • Церковь Орсанмикеле
Индивидуальный тур с русским гидом, позволяющий создать картину о Флоренции, колыбели Возрождения. Экскурсия ⛳ идеально подойдет для тех, кто первый раз в городе.
Во время нашего пешеходного путешествия окунемся в историю 📖 Флоренции и посетим основные ее достопримечательности 🏛️. Начнем с площади Дуомо, заглянем внутрь Собора Санта Мария дель Фьоре, полюбуемся на Крестильню, напишем письмо Беатриче в церкви Данте, посмотрим на дом, в котором жил великий поэт-создатель «Божественной комедии», посетим церковь ⛪ Орсанмикеле, площадь Синьории, взглянем на Палаццо Синьории, Лоджию Орканьи, Уффици, Понте Веккио, дворец Питти, церковь Святого Креста, а также загадаем желание у Порчеллино («Кабанчика») на Лоджии нового рынка, узнаем много интересного о традициях и неповторимой тосканской кухне 🥧 и традиции Флоренции будут для Вас рассказаны с простотой и ясностью, в то время как мы будем проходить по улочкам, площадям с шедеврами архитектуры, скульптуры и живописи. Мы с Вами увидим, как живет город 🏙️ и полюбопытствуемся его произведениями искусства, узнаем о ремёслах, и творцах. Ну и как же без информации о традиционных продуктах, винах и кухне, которые точно не оставят Вас равнодушными!
Маршрут: Площадь Дуомо, Собор Санта Мария дель Фьоре, Крестильня, Дом и церковь Данте, церковь Орсанмикеле, площадь Синьории, Палаццо Синьории, Лоджия Орканьи, Уффици, Понте Веккио, Лоджия с «Кабанчиком».
В зависимости от Вашего желания, времени и возможностей можно скорректировать как продолжительность экскурсии 🧭, так и сам маршрут, уделяя внимание более интересным для Вас деталям.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Piazza Santa Maria Novella
Место завершения
🏁 ponte vecchio
По уютным улочкам Флоренции
По уютным улочкам Флоренции
По уютным улочкам Флоренции
По уютным улочкам Флоренции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Мария К.
Мария К.
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12 отзывов оставили туристы

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