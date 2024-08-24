Филиппо Брунеллески создал шедевр — великолепный купол собора — в 1436 году. С тех пор гости города и его жители не перестают любоваться этим архитектурным чудом. Мы подобрали 5 лучших точек, откуда вы сможете сфотографировать Дуомо. На прогулке расскажем об истории этих мест и гениальных решениях Брунеллески.

Описание экскурсии

Воспитательный дом

Брунеллески приложил руку к строительству и этого здания. Уникальный памятник ренессанса служил первым в Европе светским заведением для воспитания сирот. Сегодня это детский сад, музей, выставочный зал, офис ЮНИСЕФ и уютное кафе. Как раз с террасы кафе можно насладиться видом на купол Дуомо.

Городская публичная библиотека

В паре шагов от Дуомо, в монастырском комплексе 13 века, находится место, пропитанное историей. Когда-то здесь была больница Санта-Мария-Нуова. В 1498 году тут жил знаменитый художник Пьетро Перуджино. Сегодня это общественная библиотека. В её открытых галереях можно сделать впечатляющие фото купола.

Палаццо

В 19 веке здесь находился один из самых престижных универмагов Италии. Сегодня на террасе палаццо можно перекусить или заказать аперитив. Бонусом гарантирован прекрасный вид на Дуомо. Вход бесплатный, но учтите, что в дождливые дни терраса закрыта.

Отель

На первый взгляд здание непримечательное. Но только до тех пор, пока вы не подниметесь на его крышу и не окажетесь в одном из самых потрясающих баров Флоренции. Отсюда посмотрите на центр города и великолепный купол.

Музей

Лучший вид на Дуомо, по нашему мнению, открывается с террасы музея прямо за собором. Именно здесь Микеланджело создал своего легендарного Давида. Вы прикоснётесь к истории и полюбуетесь шедеврами мирового искусства с одной из лучших смотровых площадок Флоренции.

Организационные детали