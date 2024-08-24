Высоты Флоренции: террасы с видом на Дуомо

Увидеть купол Брунеллески с его лучших сторон и сделать идеальные фото
Филиппо Брунеллески создал шедевр — великолепный купол собора — в 1436 году. С тех пор гости города и его жители не перестают любоваться этим архитектурным чудом. Мы подобрали 5 лучших точек, откуда вы сможете сфотографировать Дуомо. На прогулке расскажем об истории этих мест и гениальных решениях Брунеллески.
Высоты Флоренции: террасы с видом на Дуомо
Высоты Флоренции: террасы с видом на Дуомо
Высоты Флоренции: террасы с видом на Дуомо
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Воспитательный дом

Брунеллески приложил руку к строительству и этого здания. Уникальный памятник ренессанса служил первым в Европе светским заведением для воспитания сирот. Сегодня это детский сад, музей, выставочный зал, офис ЮНИСЕФ и уютное кафе. Как раз с террасы кафе можно насладиться видом на купол Дуомо.

Городская публичная библиотека

В паре шагов от Дуомо, в монастырском комплексе 13 века, находится место, пропитанное историей. Когда-то здесь была больница Санта-Мария-Нуова. В 1498 году тут жил знаменитый художник Пьетро Перуджино. Сегодня это общественная библиотека. В её открытых галереях можно сделать впечатляющие фото купола.

Палаццо

В 19 веке здесь находился один из самых престижных универмагов Италии. Сегодня на террасе палаццо можно перекусить или заказать аперитив. Бонусом гарантирован прекрасный вид на Дуомо. Вход бесплатный, но учтите, что в дождливые дни терраса закрыта.

Отель

На первый взгляд здание непримечательное. Но только до тех пор, пока вы не подниметесь на его крышу и не окажетесь в одном из самых потрясающих баров Флоренции. Отсюда посмотрите на центр города и великолепный купол.

Музей

Лучший вид на Дуомо, по нашему мнению, открывается с террасы музея прямо за собором. Именно здесь Микеланджело создал своего легендарного Давида. Вы прикоснётесь к истории и полюбуетесь шедеврами мирового искусства с одной из лучших смотровых площадок Флоренции.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается вход на террасу музея — €15 за чел. Билеты лучше покупать заранее на официальном сайте Дуомо
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€40
Дети до 7 лет€20
Пенсионеры€32
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Piazza della Santissima Annunziata
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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