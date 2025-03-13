читать дальше

жизнь:)

Что в этом городе можно совершенно спокойно посидеть на полупустой терассе кафе с самым незабываемым видом на купол Брунеллески, слушая спокойную интеллигентную музыку и Наташу, рассказывающую об истории Флоренции - это я не совсем ожидала.

Спокойно, тихо и полупусто.

Это наслаждение.

Я ещё не раз во время своего отпуска возвращалась в эти кафе.

Ты в центре Флоренции, в предельной близости к ней, смотришь на все эти крыши, арки, дворцы, небо, купол и облака…

Историю Флоренции Наташа преподносит на глубоком академическом уровне.

И это опять же наслаждение.

А думаю, что подобная прогулка должна быть интересной и тем, кто имеет счастье только открывать для себя этот красивейший город, и тем, кто был здесь уже много раз.