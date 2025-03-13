Мои заказы

Экскурсии и прогулки по крышам Флоренции

Найдено 3 экскурсии в категории «Крыши» во Флоренции на русском языке, цены от €43, скидки до 14%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Флоренция как на oткрытке
Пешая
3 часа
39 отзывов
Фотопрогулка
до 8 чел.
Флоренция как на открытке: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Флоренции: исторические здания, скрытые улочки и лучшие смотровые площадки. Уникальная возможность увидеть город с новой стороны
Начало: На площади Дуомо
«А можно увидеть всю картину сразу, поднявшись на смотровые площадки, откуда так хорошо видны черепичные крыши, дворцы, самые красивые здания центра, скульптуры, цветущие деревья и синее небо»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 8 чел.
Секретная Флоренция: от уютной террасы до древнеримского погреба
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретная Флоренция: от террасы до погреба
Откройте для себя тайны Флоренции с местным гидом. Посетите террасы и древние погреба, насладитесь видами и историями, которые останутся в памяти
«Величественный Дворец Синьории, Коридор Вазари и красные черепичные крыши будут перед вами как на ладони»
Завтра в 14:00
11 дек в 14:00
€270 за всё до 4 чел.
Высоты Флоренции: террасы с видом на Дуомо
Пешая
1.5 часа
-
14%
2 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Высоты Флоренции: террасы с видом на Дуомо
Погрузитесь в атмосферу Флоренции, любуясь величественным куполом Дуомо с пяти уникальных террас, и узнайте больше о гениальных решениях Брунеллески
Начало: На Piazza della Santissima Annunziata
«Но только до тех пор, пока вы не подниметесь на его крышу и не окажетесь в одном из самых потрясающих баров Флоренции»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€43€50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Viktoria
    13 марта 2025
    Высоты Флоренции: террасы с видом на Дуомо
    Я очень благодарна Наташе за экскурсию и места, с которыми она меня познакомила.
    В Флоренции обыкновенно сталкиваешься с массами туристов. Закова
    жизнь:)
    Что в этом городе можно совершенно спокойно посидеть на полупустой терассе кафе с самым незабываемым видом на купол Брунеллески, слушая спокойную интеллигентную музыку и Наташу, рассказывающую об истории Флоренции - это я не совсем ожидала.
    Спокойно, тихо и полупусто.
    Это наслаждение.
    Я ещё не раз во время своего отпуска возвращалась в эти кафе.
    Ты в центре Флоренции, в предельной близости к ней, смотришь на все эти крыши, арки, дворцы, небо, купол и облака…
    Историю Флоренции Наташа преподносит на глубоком академическом уровне.
    И это опять же наслаждение.
    А думаю, что подобная прогулка должна быть интересной и тем, кто имеет счастье только открывать для себя этот красивейший город, и тем, кто был здесь уже много раз.

  • Н
    Наталья
    2 марта 2025
    Высоты Флоренции: террасы с видом на Дуомо
    это была лучшая экскурсия за мою поездку. В гроде, где так много всего, удалось рассмотреть со всех сторон один значимый атрибут города - купол, и побывать в местах действительно "для своих". Я получила большое удовольствие, это было очень захватывающе
  • С
    Севиль
    28 января 2025
    Секретная Флоренция: от уютной террасы до древнеримского погреба
    Дарья очень классный гид, с лёгким позитивным вайбом! Мы гуляли по городу, все было очень легко, по-итальянски🤌🥰 не мешал даже
    флорентийский дождь)

    Мы посетили 2 террасы, любовались городом, его крышами, архитектурой, стенами, пили просекко, пробовали флорентийский десерт-печенье. Затем мы спустились в погреб другого здания, касались стен 2 века…. было очень интересно узнать, как менялся облик города с годами, как город меняли его жители.

    Кстати, касательно героев Флоренции, мне очень запомнилась экскурсия с Дарьей именно благодаря новым знакомствам, экскурсия была получилась невероятно доброй. Посещая террасы и погреб, я познакомилась с милыми итальянцами-владельцами тех мест, узнала об их жизни, работе, планах, мечтах, детях, родителях, то есть я почувствовала себя дома💗

    Также Дарья оставила рекомендации по Тоскане, я продолжила свое путешествие по ним и осталась в полном восторге.

    Я рекомендую эту экскурсию всем, если вы впервые в Италии или "уже видели всё"!

  • С
    Севиль
    16 января 2025
    Секретная Флоренция: от уютной террасы до древнеримского погреба
    Дарья очень классный гид, с лёгким позитивным вайбом! Мы гуляли по городу, все было очень легко, по-итальянски🤌🥰 не мешал даже
    флорентийский дождь)

    Мы посетили 2 террасы, любовались городом, его крышами, архитектурой, стенами, пили просекко, пробовали флорентийский десерт-печенье. Затем мы спустились в погреб другого здания, касались стен 2 века…. было очень интересно узнать, как менялся облик города с годами, как город меняли его жители.

    Кстати, касательно героев Флоренции, мне очень запомнилась экскурсия с Дарьей именно благодаря новым знакомствам, экскурсия была получилась невероятно доброй. Посещая террасы и погреб, я познакомилась с милыми итальянцами-владельцами тех мест, узнала об их жизни, работе, планах, мечтах, детях, родителях, то есть я почувствовала себя дома💗

    Также Дарья оставила рекомендации по Тоскане, я продолжила свое путешествие по ним и осталась в полном восторге.

    Я рекомендую эту экскурсию всем, если вы впервые в Италии или "уже видели всё"!

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Крыши»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Флоренция как на oткрытке
  2. Секретная Флоренция: от уютной террасы до древнеримского погреба
  3. Высоты Флоренции: террасы с видом на Дуомо
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Площадь Синьории
  2. Самое главное
  3. Галерея Уффици
  4. Площадь Дуомо
  5. Палаццо Веккьо
  6. Санта-Мария-дель-Фьоре
  7. Площадь Микеланджело
  8. Базилика Санта-Кроче
  9. Базилика Сан-Лоренцо
  10. Набережная реки Арно
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в декабре 2025
Сейчас во Флоренции в категории "Крыши" можно забронировать 3 экскурсии от 43 до 270 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Крыши», 43 ⭐ отзыва, цены от €43. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль