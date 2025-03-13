Фотопрогулка
до 8 чел.
Флоренция как на открытке: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Флоренции: исторические здания, скрытые улочки и лучшие смотровые площадки. Уникальная возможность увидеть город с новой стороны
Начало: На площади Дуомо
«А можно увидеть всю картину сразу, поднявшись на смотровые площадки, откуда так хорошо видны черепичные крыши, дворцы, самые красивые здания центра, скульптуры, цветущие деревья и синее небо»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретная Флоренция: от террасы до погреба
Откройте для себя тайны Флоренции с местным гидом. Посетите террасы и древние погреба, насладитесь видами и историями, которые останутся в памяти
«Величественный Дворец Синьории, Коридор Вазари и красные черепичные крыши будут перед вами как на ладони»
Завтра в 14:00
11 дек в 14:00
€270 за всё до 4 чел.
14%
Мини-группа
до 6 чел.
Высоты Флоренции: террасы с видом на Дуомо
Погрузитесь в атмосферу Флоренции, любуясь величественным куполом Дуомо с пяти уникальных террас, и узнайте больше о гениальных решениях Брунеллески
Начало: На Piazza della Santissima Annunziata
«Но только до тех пор, пока вы не подниметесь на его крышу и не окажетесь в одном из самых потрясающих баров Флоренции»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€43
€50 за человека
- VViktoria13 марта 2025Я очень благодарна Наташе за экскурсию и места, с которыми она меня познакомила.
В Флоренции обыкновенно сталкиваешься с массами туристов. Закова
- ННаталья2 марта 2025это была лучшая экскурсия за мою поездку. В гроде, где так много всего, удалось рассмотреть со всех сторон один значимый атрибут города - купол, и побывать в местах действительно "для своих". Я получила большое удовольствие, это было очень захватывающе
- ССевиль28 января 2025Дарья очень классный гид, с лёгким позитивным вайбом! Мы гуляли по городу, все было очень легко, по-итальянски🤌🥰 не мешал даже
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в декабре 2025
Сейчас во Флоренции в категории "Крыши" можно забронировать 3 экскурсии от 43 до 270 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
