Риомаджоре, Манарола, Корнилья, Вернацца и Монтероссо — это пять деревень, раскиданных на крутых склонах горного массива, обрывающегося в Лигурийское море 🌊. Соединённые между собой живописными тропами, проходящими прямо по горам, эти небольшие поселения стали одной из визитных карточек Итальянской Ривьеры. На прогулке 👣 вы узнаете, чем живут местные и как устроен их быт, получите общее представление об истории 📖 «Пяти земель» и увидите самые интересные достопримечательности 🏛️ национального заповедника.
Что вас ожидает:
*Красота и романтика Портовенере*
Экскурсия начнется в городе Портовенере, включенном ЮНЕСКО, как и Чинкве-Терре, в список объектов Всемирного наследия. Я познакомлю вас с историей города, расскажу древние легенды и занимательные истории, связанные с «панорамным чудом» Лигурии. Вы прогуляетесь по узеньким улочкам Старого города и побываете в старинной генуэзской крепости. Попробуете знаменитый генуэзский соус песто и окинете взглядом окрестности с прекрасных смотровых площадок. О великолепных снимках, которые вам обеспечены в этом путешествии, и говорить не приходится.
*Великолепная пятерка*
Знаменитые рыбацкие поселки появились еще в XI веке. Упоминания об этих местах встречаются в произведениях Бокаччо, Петрарки и Д’Аннунцио, а история, красота и искусство, которые сохранил Чинкве-Терре, ежегодно привлекают миллионы путешественников со всех уголков мира. Вы прогуляетесь по прекрасной Вернацце с одноэтажными домиками, осмотрите симпатичные домики-башни в Манароле, побываете в крошечной Корнилье, увидите роскошные пляжи Монтероссо, и познакомитесь с самым крупным борго «Пяти земель» — Риомаджоре. Везде, кроме Монтероссо, запрещено автомобильное движение, а быт местных жителей остался практически без изменений. Я проведу вас по маленьким запутанным улочкам этих очаровательных поселений, по живописным горным ⛰️ тропинкам, с которых открывается захватывающая дух панорама на море и побережье, а по пути расскажу о местной культуре, архитектуре и насыщенной истории. Кроме того, вы сможете познакомиться с морской кухней в приятных заведениях, продегустировать превосходные лигурийские вина и конечно, искупаться в море.
Организационные детали
- Доехать из Генуи или от Ла Специи до Чинкве Терре можно на поезде 🚂 или на морском трамвайчике. Также на катере можно легко добраться до Портовенере. Имейте ввиду, что многое будет зависеть от погоды и от вашей переносимости пребывания на судне.
- Рекомендую надеть удобную одежду и обувь, вам придётся много передвигаться, а летом стоит позаботиться о головном уборе и бутылочке воды.
- В стоимость тура *не включены* транспортные расходы, расходы на еду, билеты 🎫 в замки 🏰, музеи 🖼 тд.
- К сожалению, мы не сможем пройти по знаменитой «Дороге любви», проложенной в начале прошлого века по отвесным скалам прямо над морем. Из-за обвала, произошедшего несколько лет назад, она временно закрыта.