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Чинкве Терре и Портовенере

Irina P.
Irina P. – Гид из Генуя
В Портовенере мы увидим Старый город 🏙️, древний замок 🏰 влиятельной генуэзской семьи и насладимся панорамой на три острова, входящие в состав города.

Чинкве-Терре — это пять деревень, построенных на крутых склонах горного массива, обрывающегося в Лигурийское море 🌊.

Соединённые между собой горными ⛰️ тропами, эти небольшие поселения мало изменились, несмотря на туристический интерес.
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Чинкве Терре и Портовенере
Чинкве Терре и Портовенере

Что вы увидите

  • Портовенере
  • Чинкве-Терре ( Риомаджоре, Манарола, Вернацца, Монтероссо)
Риомаджоре, Манарола, Корнилья, Вернацца и Монтероссо — это пять деревень, раскиданных на крутых склонах горного массива, обрывающегося в Лигурийское море 🌊. Соединённые между собой живописными тропами, проходящими прямо по горам, эти небольшие поселения стали одной из визитных карточек Итальянской Ривьеры. На прогулке 👣 вы узнаете, чем живут местные и как устроен их быт, получите общее представление об истории 📖 «Пяти земель» и увидите самые интересные достопримечательности 🏛️ национального заповедника.

Что вас ожидает:

    *Красота и романтика Портовенере*
    Экскурсия начнется в городе Портовенере, включенном ЮНЕСКО, как и Чинкве-Терре, в список объектов Всемирного наследия. Я познакомлю вас с историей города, расскажу древние легенды и занимательные истории, связанные с «панорамным чудом» Лигурии. Вы прогуляетесь по узеньким улочкам Старого города и побываете в старинной генуэзской крепости. Попробуете знаменитый генуэзский соус песто и окинете взглядом окрестности с прекрасных смотровых площадок. О великолепных снимках, которые вам обеспечены в этом путешествии, и говорить не приходится.
    *Великолепная пятерка*
    Знаменитые рыбацкие поселки появились еще в XI веке. Упоминания об этих местах встречаются в произведениях Бокаччо, Петрарки и Д’Аннунцио, а история, красота и искусство, которые сохранил Чинкве-Терре, ежегодно привлекают миллионы путешественников со всех уголков мира. Вы прогуляетесь по прекрасной Вернацце с одноэтажными домиками, осмотрите симпатичные домики-башни в Манароле, побываете в крошечной Корнилье, увидите роскошные пляжи Монтероссо, и познакомитесь с самым крупным борго «Пяти земель» — Риомаджоре. Везде, кроме Монтероссо, запрещено автомобильное движение, а быт местных жителей остался практически без изменений. Я проведу вас по маленьким запутанным улочкам этих очаровательных поселений, по живописным горным ⛰️ тропинкам, с которых открывается захватывающая дух панорама на море и побережье, а по пути расскажу о местной культуре, архитектуре и насыщенной истории. Кроме того, вы сможете познакомиться с морской кухней в приятных заведениях, продегустировать превосходные лигурийские вина и конечно, искупаться в море.
    Организационные детали
    • Доехать из Генуи или от Ла Специи до Чинкве Терре можно на поезде 🚂 или на морском трамвайчике. Также на катере можно легко добраться до Портовенере. Имейте ввиду, что многое будет зависеть от погоды и от вашей переносимости пребывания на судне.
    • Рекомендую надеть удобную одежду и обувь, вам придётся много передвигаться, а летом стоит позаботиться о головном уборе и бутылочке воды.
    • В стоимость тура *не включены* транспортные расходы, расходы на еду, билеты 🎫 в замки 🏰, музеи 🖼 тд.
    • К сожалению, мы не сможем пройти по знаменитой «Дороге любви», проложенной в начале прошлого века по отвесным скалам прямо над морем. Из-за обвала, произошедшего несколько лет назад, она временно закрыта.
    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Проезд на корабле и на поезде
    • Питание
    • Платные пляжи
    Начало
    🚩 станция La Spezia или по договоренности
    Место завершения
    🏁 Обсуждаем заранее
    Чинкве Терре и Портовенере
    Чинкве Терре и Портовенере
    Чинкве Терре и Портовенере
    Чинкве Терре и Портовенере
    Чинкве Терре и Портовенере
    Чинкве Терре и Портовенере
    Чинкве Терре и Портовенере
    Чинкве Терре и Портовенере
    Чинкве Терре и Портовенере
    Чинкве Терре и Портовенере
    Чинкве Терре и Портовенере
    Чинкве Терре и Портовенере
    Чинкве Терре и Портовенере
    Чинкве Терре и Портовенере
    Чинкве Терре и Портовенере
    Чинкве Терре и Портовенере

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Irina P.
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