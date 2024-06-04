Замки, дворцы и особняки Генуя

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Генуя на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Генуя сегодня
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
122 отзыва
Генуя сегодня: путешествие по историческому центру и встреча с историей
Погрузитесь в удивительный мир Генуи, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет встреча с прошлым и настоящим этого великолепного города
«Затем вы посетите Дворец Дожей (XIII-XVI век) и перейдете на центральную площадь с грациозными фонтанами Де Феррари»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
144 за всё до 6 чел.
Стены, которые умеют рассказывать
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
209 отзывов
Стены, которые умеют рассказывать: индивидуальная экскурсия по Генуе
Авторская экскурсия по Генуе с погружением в историю города и его великолепные достопримечательности. Узнайте тайны и легенды древнего порта
Начало: Около Аквариума
«Самая главная роль и почетное место здесь отведены дворцу Сан Джорджио»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
130 за всё до 5 чел.
Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Христофор Колумб и Никколо Паганини: Следы великих генуэзцев
Пройдитесь по историческим местам Генуи, где переплетаются судьбы великого мореплавателя и гениального скрипача
«Во дворце Турси хранится скрипка Паганини работы Гварнери»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
130 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Генуя сегодня
    Очень интересная экскурсия. Очень много интересного узнали о городе. Всё очень увлекательно. Даже не заметили, как пролетело время. Очень благодарим Романа!
  • Е
    Евгения
    3 июня 2024
    Генуя сегодня
    Спасибо Роману за прекрасную экскурсию! Он по-настоящему влюблена в город, в котором живет и в работу, которую выполняет. Наши с мужем
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    мнения о Генуе разошлись, но в том, что Роман отличный экскурсовод мы были единодушны! Очень рекомендуем познакомиться в гордом и сделать это именно с Романом.

  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Генуя сегодня
    Роман, спасибо за отличную экскурсию и хорошее настроение, несмотря на проливной дождь! Очень подробная экскурсия, с хорошим удобным маршрутом, необычными
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    местами. С одеждой для ребенка мы не угадали, Роман помог нам в этой ситуации, подстроился под ситуацию. Масса эмоций и ярких впечатлений. Все прошло замечательно, спасибо!

  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Стены, которые умеют рассказывать
    Светлана очень интеллигентный и доброжелательный рассказчик. Мы впервые были в Генуе и за 2 часа благодаря ей смогли увидеть и почувствовать колорит города, при этом экскурсия не была перегружена фактами или датами. Спасибо за продуманный маршрут и хорошо структурированную информацию!
  • Д
    Денис
    5 мая 2024
    Стены, которые умеют рассказывать
    Светлана, огромное спасибо за эту шикарную экскурсию!!! Мы в Генуе были несколько часов, путешествуя на лайнере, но благодаря Вам мы узнали много интересного об этом городе, открыли его для себя!!!
  • Л
    Людмила
    4 мая 2024
    Стены, которые умеют рассказывать
    Благодаря Светлане мы влюбились в Геную. Будем стараться вновь посетить этот город и обязательно воспользуемся услугами Светланы снова
  • С
    Светлана
    4 декабря 2023
    Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
    Со Светланой мы путешествуем по Генуе уже во второй раз! И вновь было много интересных впечатлений. Большая благодарность Светлане, за чудесную Геную!
  • А
    Анатолий
    30 августа 2023
    Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
    Большое спасибо нашему знающему, заботливому и внимательному гиду Светлане! Очень интересно было слушать, а, главное, экскурсия построена максимально комфортно именно для
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    нас, рассказ логичен, разнообразен и интересен. Многое впечатлило и запомнилось. Желаем Светлане успехов и здоровья. Рекомендуем провести со Светланой приятные дни в Генуе.

  • М
    Малика
    22 августа 2023
    Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
    Очень понравилась экскурсия от Светланы! Рады что нашли именно ее! Экскурсия прошла на одном дыхании, рассказала даже больше чем планировала,
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    замечательный и милый человек! Провела по всем интересным местам, показала секреты и интересные части города Генуя! Рекомендую всем именно Светлану, вы не пожалеете! Спасибо Вам!

Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Дворцы, замки и особняки»

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Сколько стоит экскурсия по Генуя в июне 2024
Сейчас в Генуя в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 144. Туристы уже оставили гидам 343 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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