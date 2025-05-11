От Морского вокзала – экскурсии в Генуя

Найдено 3 экскурсии в категории «От Морского вокзала» в Генуя на русском языке, цены от €133, скидки до 5%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Великая и противоречивая Генуя
Пешая
2.5 часа
-
5%
27 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая и противоречивая Генуя: путешествие по времени и культуре
Погрузитесь в атмосферу Генуи: от средневековых улочек до современных проспектов. Экскурсия раскроет город как никогда прежде
Начало: Пиацца де Ферари или Старый Порт
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
€133€140 за всё до 6 чел.
Генуя для вашей фотокамеры
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Генуя для вашей фотокамеры
Любите уникальные фото? Откройте для себя скрытые уголки Генуи и создайте лучшие кадры. Секретные лифты и панорамы ждут вас
Начало: Морской вокзал Генуи или ж/д вокзал Stazione Princ...
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
€134 за всё до 10 чел.
Генуэзская песнь в картинах и фресках великих мастеров
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Генуэзская песнь в картинах и фресках великих мастеров
Восхититься красотой живописи и полётностью звука в храмах и дворцах Генуи
Начало: В Старом порту
€147 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    11 мая 2025
    Генуя для вашей фотокамеры
    Остались очень довольны, время пролетело незаметно. Андрей провел нас интересным маршрутом, для первого знакомства с городом- очень ёмко и познавательно. Восполнили пробелы в знаниях истории и архитектуры.
  • Р
    Резеда
    6 мая 2025
    Генуя для вашей фотокамеры
    Мы заказали экскурсию накануне с лайнера, довольно таки в позднее время, но он сработал очень оперативно, проинструктировал нас по всем
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    вопросам и в назначенное время мы встретились. Экскурсия превысила все наши ожидания! Андрей супер рассказчик и профессионал, знает много исторических фактов, доступно и с любовью провел экскурсию! Мы обязательно порекомендуем его своим друзьям и желаем благодарных клиентов!!!

  • М
    Мария
    1 мая 2025
    Генуя для вашей фотокамеры
    Генуя — город с богатой историей, потрясающей архитектурой и уникальной атмосферой, а экскурсия с гидом Андреем сделала путешествие еще более
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    увлекательным! Андрей оказался великолепным рассказчиком, знающим каждую улочку этого удивительного города. Он умело сочетал исторические факты с интересными легендами и местными историями, что делало экскурсию живой и запоминающейся. Благодаря его глубоким знаниям и увлекательной подаче, прогулка по Генуе превратилась в настоящее путешествие во времени. Особенно впечатлили рассказы о средневековых зданиях, морских традициях города и знаменитых жителях Генуи. Андрей легко отвечал на все вопросы и всегда находил способ сделать экскурсию интересной для всех участников. Если вы хотите не просто увидеть Геную, но и понять ее душу, почувствовать ее атмосферу и узнать о ее великих исторических персонажах, экскурсия с Андреем — идеальный вариант. Определенно рекомендую!

  • Н
    Надежда
    15 декабря 2024
    Великая и противоречивая Генуя
    Прошло довольно много времени после проведенной экскурсии, но все еще свежа память о ней)) Экскурсия очень понравилась, прекрасная подача материала
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    о городе. Мирослава отлично построила маршрут, все прошло на одном дыхании, легко и приятно. Я получила море рекомендаций - куда сходить, что еще посмотреть, куда съездить. Благодарю за экскурсию!

  • М
    Марина
    8 декабря 2024
    Великая и противоречивая Генуя
    Если Вы собираетесь в Геную, то я очень рекомендую в первый же день пребывания сходить на экскурсию с Мирославой! Город
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    невероятно интересный. Но в нем не выставлено все напоказ, все спрятано, сокрыто в маленьких двориках, за невычурными вывесками, в свиду неприметных кафе. Нужен проводник и Мирослава - это тот, кто надо! Экскурсия была просто замечательная, отлично построен маршрут, почти все время в тени, что в июле большой плюс! И огромное спасибо за совет по маршруту для Чинкве Терре и еще одно спасибо за рекомендацию как провести вечер в Боккадассе!

  • И
    Ирина
    10 сентября 2024
    Великая и противоречивая Генуя
    Мирослава влюбила нас в Геную! Экскурсия была очень интересная, познавательная. Два часа пролетели незаметно, осталось желание вернуться! Благодарим Мирославу и желаем удачи! Группа туристов из Казахстана!
    Мирослава влюбила нас в Геную! Экскурсия была очень интересная, познавательная. Два часа пролетели незаметно, осталось желаниеМирослава влюбила нас в Геную! Экскурсия была очень интересная, познавательная. Два часа пролетели незаметно, осталось желаниеМирослава влюбила нас в Геную! Экскурсия была очень интересная, познавательная. Два часа пролетели незаметно, осталось желаниеМирослава влюбила нас в Геную! Экскурсия была очень интересная, познавательная. Два часа пролетели незаметно, осталось желаниеМирослава влюбила нас в Геную! Экскурсия была очень интересная, познавательная. Два часа пролетели незаметно, осталось желание
  • И
    Инна
    29 мая 2019
    Генуя - город контрастов
    Профессионально, живо и интересно.
  • Д
    Дарья
    7 сентября 2018
    Генуя - город контрастов
    Очень понравилась экскурсия и сама экскурсовод Ирина! 5 часов прошли просто незаметно! Спасибо огромное, будем советовать друзьям, что собираются в Геную 😊😊👍👍👍

Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «От Морского вокзала»

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Сколько стоит экскурсия по Генуя в мае 2025
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