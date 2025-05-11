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увлекательным! Андрей оказался великолепным рассказчиком, знающим каждую улочку этого удивительного города. Он умело сочетал исторические факты с интересными легендами и местными историями, что делало экскурсию живой и запоминающейся. Благодаря его глубоким знаниям и увлекательной подаче, прогулка по Генуе превратилась в настоящее путешествие во времени. Особенно впечатлили рассказы о средневековых зданиях, морских традициях города и знаменитых жителях Генуи. Андрей легко отвечал на все вопросы и всегда находил способ сделать экскурсию интересной для всех участников. Если вы хотите не просто увидеть Геную, но и понять ее душу, почувствовать ее атмосферу и узнать о ее великих исторических персонажах, экскурсия с Андреем — идеальный вариант. Определенно рекомендую!