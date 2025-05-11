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5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая и противоречивая Генуя: путешествие по времени и культуре
Погрузитесь в атмосферу Генуи: от средневековых улочек до современных проспектов. Экскурсия раскроет город как никогда прежде
Начало: Пиацца де Ферари или Старый Порт
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
€133
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Генуя для вашей фотокамеры
Любите уникальные фото? Откройте для себя скрытые уголки Генуи и создайте лучшие кадры. Секретные лифты и панорамы ждут вас
Начало: Морской вокзал Генуи или ж/д вокзал Stazione Princ...
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
€134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Генуэзская песнь в картинах и фресках великих мастеров
Восхититься красотой живописи и полётностью звука в храмах и дворцах Генуи
Начало: В Старом порту
€147 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана11 мая 2025Остались очень довольны, время пролетело незаметно. Андрей провел нас интересным маршрутом, для первого знакомства с городом- очень ёмко и познавательно. Восполнили пробелы в знаниях истории и архитектуры.
- РРезеда6 мая 2025Мы заказали экскурсию накануне с лайнера, довольно таки в позднее время, но он сработал очень оперативно, проинструктировал нас по всем
- ММария1 мая 2025Генуя — город с богатой историей, потрясающей архитектурой и уникальной атмосферой, а экскурсия с гидом Андреем сделала путешествие еще более
- ННадежда15 декабря 2024Прошло довольно много времени после проведенной экскурсии, но все еще свежа память о ней)) Экскурсия очень понравилась, прекрасная подача материала
- ММарина8 декабря 2024Если Вы собираетесь в Геную, то я очень рекомендую в первый же день пребывания сходить на экскурсию с Мирославой! Город
- ИИрина10 сентября 2024Мирослава влюбила нас в Геную! Экскурсия была очень интересная, познавательная. Два часа пролетели незаметно, осталось желание вернуться! Благодарим Мирославу и желаем удачи! Группа туристов из Казахстана!
- ИИнна29 мая 2019Генуя - город контрастовПрофессионально, живо и интересно.
- ДДарья7 сентября 2018Генуя - город контрастовОчень понравилась экскурсия и сама экскурсовод Ирина! 5 часов прошли просто незаметно! Спасибо огромное, будем советовать друзьям, что собираются в Геную 😊😊👍👍👍
Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «От Морского вокзала»
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