4 отзыва оставили туристы

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Генуя - город контрастов

4.8
4 отзыва
Irina P.
Irina P. – Гид из Генуя
Генуя — крупнейший европейский порт, поэтому мы обязательно прогуляемся по живописной бухте с кораблями и посмотрим на дом Колумба.

Вы увидите главный собор города и средневековые ворота Порт-Сопрано, прогуляетесь 👣 по узким улочкам и попробуете традиционную фокаччу.

Кроме того, я подскажу вам, куда сходить, где поесть и что ещё посмотреть, чтобы оставить самые яркие воспоминания о центре Лигурийской Ривьеры.
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Генуя - город контрастов
Генуя - город контрастов
Генуя — крупнейший европейский порт, поэтому вы обязательно прогуляетесь 👣 по живописной бухте с корабликами. Но я открою вам и другие достоинства города! Вы увидите главный собор Сан-Лоренцо и средневековые ворота, прогуляетесь по узким улочкам и попробуете традиционную фоккачу. Кроме того, я подскажу вам, куда сходить, где поесть и что ещё посмотреть, чтобы навсегда влюбиться ❤️ в город 🏙️ на Лигурийском море 🌊 вас ожидает
Почувствовать дух города-порта
Экскурсия по столице Лигурии начнётся в старом порту: именно в этой старинной бухте началась история 📖 могущественной морской державы. Вы прогуляетесь вдоль корабликов, качающихся на волнах Лигурийского моря. Узнаете самые интересные факты из истории Генуи и увидите здание самого первого в мире банка!
Увидеть главные достопримечательности
Узкие улочки приведут вас к главному Кафедральному собору Генуи. Кроме того, маршрут пройдёт по площади Пьяцца де Феррари и улице Виа Гарибальди, восхищающей своими дворцами и музеями. И, конечно, вы увидите мощные стены средневековых ворот Порта-Сопрана и дом Великого Колумба, родившегося в Генуе. Мы обязательно поднимемся на смотровую площадку и увидим Геную как на ладони.
А завершим мы нашу экскурсию ⛳ в самом романтичном районе Генуи- бывшей рыбацкой деревушке Боккадассе.
Там мы сможем отдохнуть на пляже, попробовать самое вкусное итальянское джелато и насладиться красивы видом на море!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Генуя - город контрастов
Генуя - город контрастов
Генуя - город контрастов
Генуя - город контрастов

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Irina P.
Irina P.
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4 отзыва оставили туристы

Irina P. проводит ещё 5 экскурсий

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