4 отзыва оставили туристы

Генуя — крупнейший европейский порт, поэтому вы обязательно прогуляетесь 👣 по живописной бухте с корабликами. Но я открою вам и другие достоинства города! Вы увидите главный собор Сан-Лоренцо и средневековые ворота, прогуляетесь по узким улочкам и попробуете традиционную фоккачу. Кроме того, я подскажу вам, куда сходить, где поесть и что ещё посмотреть, чтобы навсегда влюбиться ❤️ в город 🏙️ на Лигурийском море 🌊 вас ожидает

Почувствовать дух города-порта

Экскурсия по столице Лигурии начнётся в старом порту: именно в этой старинной бухте началась история 📖 могущественной морской державы. Вы прогуляетесь вдоль корабликов, качающихся на волнах Лигурийского моря. Узнаете самые интересные факты из истории Генуи и увидите здание самого первого в мире банка!

Увидеть главные достопримечательности

Узкие улочки приведут вас к главному Кафедральному собору Генуи. Кроме того, маршрут пройдёт по площади Пьяцца де Феррари и улице Виа Гарибальди, восхищающей своими дворцами и музеями. И, конечно, вы увидите мощные стены средневековых ворот Порта-Сопрана и дом Великого Колумба, родившегося в Генуе. Мы обязательно поднимемся на смотровую площадку и увидим Геную как на ладони.

А завершим мы нашу экскурсию ⛳ в самом романтичном районе Генуи- бывшей рыбацкой деревушке Боккадассе.

Там мы сможем отдохнуть на пляже, попробовать самое вкусное итальянское джелато и насладиться красивы видом на море!