Irina P. проводит ещё 5 экскурсий

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Генуя за один день с дегустацией местных блюд!

Irina P.
Irina P. – Гид из Генуя
Объемная экскурсия ⛳ по самому необычному и самобытному итальянскому городу Генуя.

В течение дня мы посетим главные достопримечательности 🏛️ и интересные места солнечной столицы ⭐️ Лигурии, исследуем секретные улочки, поднимемся на смотровую площадку.

Поговорим об истории 📖, вспомним городские легенды.

А главное, побываем в самых красивых 🤩 и романтических районах — Боккадассе и Нерви.

Вы поймете, чем уникальна Генуя и почему ее называют городом контрастов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €300 за экскурсию

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Генуя за один день с дегустацией местных блюд!
Генуя за один день с дегустацией местных блюд!
Исторический центр, Боккадассе и Нерви за один день!
Экскурсия по необычной и самобытной Генуе.
В течение дня мы посетим главные достопримечательности 🏛️ и интересные места исторического центра, исследуем секретные улочки, поднимемся на смотровую площадку. Поговорим об истории 📖, вспомним городские легенды. Продегустируем местные блюда и вино 🍷 и побываем в самых красивых 🤩 и романтических районах города — Боккадассе и Нерви. Вы поймете, чем уникальна Генуя и почему ее называют городом контрастов.
Чтобы понять, как живут генуэзцы, мы прокатимся на автобусе 🚌 или поезде 🚂. По дороге нам встретятся несколько интересных мест: набережная Корсо Италия и бывшая рыбацкая деревушка Боккадассе. Раньше здесь селились моряки. Сама бухта очень живописна. Здесь мы пообедаем свежими морепродуктами в ресторанчике на пляже, а затем насладимся прекрасным видом на бухту со смотровой площадки.
Парк Нерви
Затем мы доберемся до парковой зоны Нерви. Здесь можно будет искупаться и позагорать на нагретых солнцем камнях. Здешние пейзажи вдохновляют: великолепные парки; набережная Аниты Гарибальди — узкая дорожка, проложенная над скалами вдоль моря; виллы Гроппало, Серра и Гримальди Фассио, в которых находятся музеи 🖼 и Галерея современного искусства.
История города и не только
Я расскажу о том, как была основана Генуя и какие исторические события с ней связаны, о ее культуре, обычаях и, конечно, национальной кухне 🥧. Мы обязательно попробуем лучшую фокаччу в городе — традиционную лепешку, которую готовят только в Лигурии. И закончим нашу экскурсию ⛳ аперитивом на побережье.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Проезд
  • Питание
Начало
🚩 Piazza de Ferrari
Место завершения
🏁 Nervi
Генуя за один день с дегустацией местных блюд!
Генуя за один день с дегустацией местных блюд!
Генуя за один день с дегустацией местных блюд!
Генуя за один день с дегустацией местных блюд!
Генуя за один день с дегустацией местных блюд!

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Irina P.
Irina P.
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