Irina P. проводит ещё 5 экскурсий

Исторический центр, Боккадассе и Нерви за один день!

Экскурсия по необычной и самобытной Генуе.

В течение дня мы посетим главные достопримечательности 🏛️ и интересные места исторического центра, исследуем секретные улочки, поднимемся на смотровую площадку. Поговорим об истории 📖, вспомним городские легенды. Продегустируем местные блюда и вино 🍷 и побываем в самых красивых 🤩 и романтических районах города — Боккадассе и Нерви. Вы поймете, чем уникальна Генуя и почему ее называют городом контрастов.

Чтобы понять, как живут генуэзцы, мы прокатимся на автобусе 🚌 или поезде 🚂. По дороге нам встретятся несколько интересных мест: набережная Корсо Италия и бывшая рыбацкая деревушка Боккадассе. Раньше здесь селились моряки. Сама бухта очень живописна. Здесь мы пообедаем свежими морепродуктами в ресторанчике на пляже, а затем насладимся прекрасным видом на бухту со смотровой площадки.

Парк Нерви

Затем мы доберемся до парковой зоны Нерви. Здесь можно будет искупаться и позагорать на нагретых солнцем камнях. Здешние пейзажи вдохновляют: великолепные парки; набережная Аниты Гарибальди — узкая дорожка, проложенная над скалами вдоль моря; виллы Гроппало, Серра и Гримальди Фассио, в которых находятся музеи 🖼 и Галерея современного искусства.

История города и не только

Я расскажу о том, как была основана Генуя и какие исторические события с ней связаны, о ее культуре, обычаях и, конечно, национальной кухне 🥧. Мы обязательно попробуем лучшую фокаччу в городе — традиционную лепешку, которую готовят только в Лигурии. И закончим нашу экскурсию ⛳ аперитивом на побережье.