Однодневная экскурсия ⛳ может включать в себя посещение одного или нескольких городов в один день.
Например. Ницца, где вы успеете осмотреть старый город 🏙️, музеи 🖼 Шагала и Матисса, по желанию заказать местного экскурсовода.
Или Монте Карло и Ницца, старый город и шоппинг в галерее Лафайет
Более подробно — по Вашему запросу
Что не входит
- транспорт (оплачивается отдельно)
- личные расходы
- входные билеты
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга Х.
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Ольга Х. проводит ещё 3 экскурсии
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