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Из Генуи - на Лазурный берег

Ольга Х.
Ольга Х. – Гид из Генуя
Из Генуи - на Лазурный берег
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Из Генуи - на Лазурный берег
Из Генуи - на Лазурный берег
Однодневная экскурсия ⛳ может включать в себя посещение одного или нескольких городов в один день.
Например. Ницца, где вы успеете осмотреть старый город 🏙️, музеи 🖼 Шагала и Матисса, по желанию заказать местного экскурсовода.
Или Монте Карло и Ницца, старый город и шоппинг в галерее Лафайет
Более подробно — по Вашему запросу
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспорт (оплачивается отдельно)
  • личные расходы
  • входные билеты
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Из Генуи - на Лазурный берег
Из Генуи - на Лазурный берег

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга Х.
Ольга Х.
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Ольга Х. проводит ещё 3 экскурсии

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