Ольга Х. проводит ещё 3 экскурсии

Однодневная экскурсия ⛳ может включать в себя посещение одного или нескольких городов в один день.

Например. Ницца, где вы успеете осмотреть старый город 🏙️, музеи 🖼 Шагала и Матисса, по желанию заказать местного экскурсовода.

Или Монте Карло и Ницца, старый город и шоппинг в галерее Лафайет

Более подробно — по Вашему запросу