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Портофино и Камольи с сюрпризом!

Irina P.
Irina P. – Гид из Генуя
Все побережье Райского залива за один день.

Вас ждет поездка на поезде 🚂 из Генуи до Санта-Маргериты, автобусный маршрут из Санта-Маргериты в Портофино, прогулка 👣 на кораблике до Камольи.

Погуляем по набережным, сделаем фотографии 📸 и посетим древнеримские замки 🏰.

Продолжительность путешествия 10 часов.
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Портофино и Камольи с сюрпризом!
Портофино и Камольи с сюрпризом!

Что вы увидите

  • Камольи
  • Санта Маргарита
  • Портофино
  • Сан Фруттозо
Города на побережье Райского залива — воплощение тех самых видов с красочными домами, устроившимися каскадом на скалистых берегах моря 🌊. Во время пешеходной экскурсии 🧭 по престижному Портофино, просторной Санта-Маргерите и обаятельному Камольи вы погрузитесь в неповторимую атмосферу курортных городов Итальянской Ривьеры, познакомитесь с историей 📖 рыбацких поселков, получивших мировую известность, посетите старинные крепости и аббатства и сделаете потрясающие снимки в лучших точках Парадизо.

Что вас ожидает:

    Из Санта-Маргериты в Портофино
    Знакомство с красотами Лигурийского побережья начнется с прогулки по курорту Санта-Маргерита. Вы узнаете о том, как из рыбацкой деревушки она превратилась в престижный курорт, осмотрите старинную виллу Дураццо, находящуюся на возвышенности в самом центре, и окружающий ее ботанический сад. Пройдетесь вдоль набережной, с которой видно все восточное побережье Лигурии, а оттуда направитесь к главной цели — Портофино, месту, куда ежегодно съезжается вся мировая богема. По пути будут остановки в лучших точках для ярких и колоритных фотографий и, конечно, рассказы о знаменитостях, роскошных виллах, съемках фильмов и самых ярких фактах, которыми славится курорт.
    Тайны аббатства Сан-Фруттуозо
    Построенное в красивой бухте бенедиктинское аббатство окружено мифами и запутанными историями. На экскурсии вы посетите территорию монастыря, познакомитесь с версиями его происхождения, узнаете интересные факты о семействе Дория, связанном с обителью, и откроете значимость этого места. Затем вы сможете искупаться в удивительно чистой лазурной воде, а также осмотреть уникальную статую Христа из Бездны, установленную на глубине 16 метров при входе в бухту.
    История, пейзажи и гастрономия Камольи
    На кораблике вы доберетесь до бывшего рыбацкого поселения Камольи, где увидите старинный замок-крепость и крошечный порт с оригинальными разноцветными лодками. Название этого городка означает «дом жен» или «ласточкины гнезда» — по пути я расскажу, откуда такие интересные названия! Вы прогуляетесь 👣 по великолепной набережной, нависающей прямо над морем, с которой вам откроются очередные фантастические пейзажи Лигурийского побережья. Это место, называемое «жемчужиной Райского залива», сохранило свою самобытность. Я расскажу об удивительной истории Камольи, о небесных покровителях и весёлых праздниках городка. Вы также посетите замок 🏰 Дракона и красивую церковь ⛪ Вознесения Богородицы, а в маленьких сувенирных лавочках сможете найти себе по душе милую безделушку на память. Кроме того, во время экскурсии я покажу отличные заведения, где вы отведаете местные блюда и вкуснейшие сладости.
    Организационные детали
    До Портофино только два пути, по суше и по морю. Удобнее всего добраться на поезде 🚂 из Генуи до Санта-Маргариты.
    Экскурсия преимущественно пешеходная, для перемещения между некоторыми объектами будем пользоваться общественным транспортом.
    В стоимость тура не включены транспортные расходы, расходы на еду, билеты 🎫 в замки, музеи 🖼 и тд.
    Рекомендую надеть удобную одежду и обувь, вам придётся много передвигаться, а летом стоит позаботиться о головном уборе и бутылочке воды.
    Что входит
    • входит в стоимость экскурсии: услуги гида
    • транспорт
    Что не входит
    • оплачивается дополнительно на месте: обед
    • платные пляжи и т. д
    Начало
    🚩 на станции Nervi в 8. 30
    Место завершения
    🏁 Обсуждаем заранее
    Портофино и Камольи с сюрпризом!
    Портофино и Камольи с сюрпризом!
    Портофино и Камольи с сюрпризом!
    Портофино и Камольи с сюрпризом!
    Портофино и Камольи с сюрпризом!
    Портофино и Камольи с сюрпризом!
    Портофино и Камольи с сюрпризом!
    Портофино и Камольи с сюрпризом!
    Портофино и Камольи с сюрпризом!
    Портофино и Камольи с сюрпризом!
    Портофино и Камольи с сюрпризом!
    Портофино и Камольи с сюрпризом!

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Irina P.
    Irina P.
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