Города на побережье Райского залива — воплощение тех самых видов с красочными домами, устроившимися каскадом на скалистых берегах моря 🌊. Во время пешеходной экскурсии 🧭 по престижному Портофино, просторной Санта-Маргерите и обаятельному Камольи вы погрузитесь в неповторимую атмосферу курортных городов Итальянской Ривьеры, познакомитесь с историей 📖 рыбацких поселков, получивших мировую известность, посетите старинные крепости и аббатства и сделаете потрясающие снимки в лучших точках Парадизо.

Что вас ожидает:

Из Санта-Маргериты в Портофино

Знакомство с красотами Лигурийского побережья начнется с прогулки по курорту Санта-Маргерита. Вы узнаете о том, как из рыбацкой деревушки она превратилась в престижный курорт, осмотрите старинную виллу Дураццо, находящуюся на возвышенности в самом центре, и окружающий ее ботанический сад. Пройдетесь вдоль набережной, с которой видно все восточное побережье Лигурии, а оттуда направитесь к главной цели — Портофино, месту, куда ежегодно съезжается вся мировая богема. По пути будут остановки в лучших точках для ярких и колоритных фотографий и, конечно, рассказы о знаменитостях, роскошных виллах, съемках фильмов и самых ярких фактах, которыми славится курорт.

Тайны аббатства Сан-Фруттуозо

Построенное в красивой бухте бенедиктинское аббатство окружено мифами и запутанными историями. На экскурсии вы посетите территорию монастыря, познакомитесь с версиями его происхождения, узнаете интересные факты о семействе Дория, связанном с обителью, и откроете значимость этого места. Затем вы сможете искупаться в удивительно чистой лазурной воде, а также осмотреть уникальную статую Христа из Бездны, установленную на глубине 16 метров при входе в бухту.

История, пейзажи и гастрономия Камольи

На кораблике вы доберетесь до бывшего рыбацкого поселения Камольи, где увидите старинный замок-крепость и крошечный порт с оригинальными разноцветными лодками. Название этого городка означает «дом жен» или «ласточкины гнезда» — по пути я расскажу, откуда такие интересные названия! Вы прогуляетесь 👣 по великолепной набережной, нависающей прямо над морем, с которой вам откроются очередные фантастические пейзажи Лигурийского побережья. Это место, называемое «жемчужиной Райского залива», сохранило свою самобытность. Я расскажу об удивительной истории Камольи, о небесных покровителях и весёлых праздниках городка. Вы также посетите замок 🏰 Дракона и красивую церковь ⛪ Вознесения Богородицы, а в маленьких сувенирных лавочках сможете найти себе по душе милую безделушку на память. Кроме того, во время экскурсии я покажу отличные заведения, где вы отведаете местные блюда и вкуснейшие сладости.

Организационные детали

До Портофино только два пути, по суше и по морю. Удобнее всего добраться на поезде 🚂 из Генуи до Санта-Маргариты.

Экскурсия преимущественно пешеходная, для перемещения между некоторыми объектами будем пользоваться общественным транспортом.

В стоимость тура не включены транспортные расходы, расходы на еду, билеты 🎫 в замки, музеи 🖼 и тд.

Рекомендую надеть удобную одежду и обувь, вам придётся много передвигаться, а летом стоит позаботиться о головном уборе и бутылочке воды.